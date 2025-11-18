Ex-ympäristöministeri Mikkonen tukee luontolakialoitetta: “Nuoret tekevät sen, mihin hallitus ei ole pystynyt”

Petteri Orpon hallitus on ohjelmassaan sitoutunut pysäyttämään luontokadon vuoteen 2030 mennessä. Vihreiden kansanedustaja Krista Mikkonen pitää kuitenkin itsestäänselvänä, että hallitus tulee epäonnistumaan tässä tavoitteessaan, sillä luontopoliittiset toimet ovat loistaneet poissaolollaan. Kansalaisaloitteessa otetaan askel pidemmälle, kohti luontopositiivisuutta vuonna 2035.

– Nuoret tekevät nyt yhdessä sen, mihin hallitus ei ole ilmastopolitiikasta riidellessään pystynyt. Olen todella iloinen luontolakia edistävästä kansalaisaloitteesta ja tuen sitä täydestä sydämestäni, Mikkonen iloitsee.

Aloitteen ehdottamassa olisi kyse ilmastolakia vastaavasta puitelaista, joka tekisi luontokadon pysäyttämisestä juridisesti sitovan tavoitteen poliittisen päämäärän lisäksi. Vihreät ovat kannattaneet luontolain säätämistä jo pitkään. Vihreiden ilmasto- ja ympäristöministeri Maria Ohisalon johdolla myös laadittiin edellisellä hallituskaudella asiasta selvitys.

– Meillä on jo malli luontolain laatimiseksi, ja Orpon hallitus olisi sen voinut säätää niin halutessaan. Selvästi nyt tarvitaan kuitenkin nuorten esimerkkiä ja kansalaisten painetta, Mikkonen toteaa.

Mikkosen mukaan keskeistä olisi, että luontolaki säädettäisiin vahvaksi ja oikeudellisesti sitovaksi jo selvitetyn mallin mukaisesti.

– Suomalaisen luonnon suojelun suurin ongelma on se, että luonnon tilan heikentäminen on yhä valtaosin laitonta ja vain räikeimmät epäkohdat on saatu lainsäädännöllä korjattua. Luontolaki olisi askel suuntaan, jossa luonto saa ansaitsemansa arvon. Samalla turvaamme tulevien sukupolvien oikeuden puhtaaseen ja elinvoimaiseen ympäristöön, Mikkonen päättää.

Luontolaki nyt! -kansalaisaloitteen ovat laatineet nuorten luontodelegaatit, Vihreät nuoret, Demarinuoret, Vasemmistonuoret sekä Kokoomusnuoret. Aloite on pantu vireille 18.11.2025.