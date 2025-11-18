Ex-ympäristöministeri Mikkonen tukee luontolakialoitetta: “Nuoret tekevät sen, mihin hallitus ei ole pystynyt”
Entinen ilmasto- ja ympäristöministeri Krista Mikkonen on iloinen nuorten luontodelegaattien sekä joidenkin poliittisten nuorisojärjestöjen tekemästä aloitteesta luontolain säätämiseksi Suomeen. Kyseessä on Vihreiden pitkäaikainen tavoite.
Petteri Orpon hallitus on ohjelmassaan sitoutunut pysäyttämään luontokadon vuoteen 2030 mennessä. Vihreiden kansanedustaja Krista Mikkonen pitää kuitenkin itsestäänselvänä, että hallitus tulee epäonnistumaan tässä tavoitteessaan, sillä luontopoliittiset toimet ovat loistaneet poissaolollaan. Kansalaisaloitteessa otetaan askel pidemmälle, kohti luontopositiivisuutta vuonna 2035.
– Nuoret tekevät nyt yhdessä sen, mihin hallitus ei ole ilmastopolitiikasta riidellessään pystynyt. Olen todella iloinen luontolakia edistävästä kansalaisaloitteesta ja tuen sitä täydestä sydämestäni, Mikkonen iloitsee.
Aloitteen ehdottamassa olisi kyse ilmastolakia vastaavasta puitelaista, joka tekisi luontokadon pysäyttämisestä juridisesti sitovan tavoitteen poliittisen päämäärän lisäksi. Vihreät ovat kannattaneet luontolain säätämistä jo pitkään. Vihreiden ilmasto- ja ympäristöministeri Maria Ohisalon johdolla myös laadittiin edellisellä hallituskaudella asiasta selvitys.
– Meillä on jo malli luontolain laatimiseksi, ja Orpon hallitus olisi sen voinut säätää niin halutessaan. Selvästi nyt tarvitaan kuitenkin nuorten esimerkkiä ja kansalaisten painetta, Mikkonen toteaa.
Mikkosen mukaan keskeistä olisi, että luontolaki säädettäisiin vahvaksi ja oikeudellisesti sitovaksi jo selvitetyn mallin mukaisesti.
– Suomalaisen luonnon suojelun suurin ongelma on se, että luonnon tilan heikentäminen on yhä valtaosin laitonta ja vain räikeimmät epäkohdat on saatu lainsäädännöllä korjattua. Luontolaki olisi askel suuntaan, jossa luonto saa ansaitsemansa arvon. Samalla turvaamme tulevien sukupolvien oikeuden puhtaaseen ja elinvoimaiseen ympäristöön, Mikkonen päättää.
Luontolaki nyt! -kansalaisaloitteen ovat laatineet nuorten luontodelegaatit, Vihreät nuoret, Demarinuoret, Vasemmistonuoret sekä Kokoomusnuoret. Aloite on pantu vireille 18.11.2025.
Yhteyshenkilöt
Krista MikkonenKansanedustajaPuh:044 262 7881krista.mikkonen@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vihreät - De Gröna
Vihreät rakentaa uutta puolueohjelmaa – lähtökohdat kuullaan seminaarissa18.11.2025 11:36:55 EET | Tiedote
Vihreät käynnistää uuden puolueohjelman työstön seminaarilla, johon on kutsuttu myös kaikkien muiden eduskuntapuolueiden kansanedustajat ja työntekijät sekä media. Seminaari järjestetään Pikkuparlamentin Kansalaisinfossa tiistaina 18. marraskuuta kello 15.
Oras Tynkkynen: sosiaali- ja terveysvaliokunta voi nyt turvata kaikille mahdollisuuden tukea saattohoidossa olevaa läheistä17.11.2025 15:37:19 EET | Tiedote
Sosiaali- ja terveysvaliokunta sai tänään pöydälleen saattohoitovapaata ja -rahaa koskevan lakialoitteen, jonka on allekirjoittanut enemmistö eduskunnasta ja valiokunnasta. Aloitteen ensimmäinen allekirjoittaja Oras Tynkkynen muistuttaa, että valiokunnan käsissä on nyt päättää, saadaanko läheisten asemaa saattohoidossa parannettua merkittävästi.
Ex-ministeri Mikkoselta tiukka vaatimus: “Hallituksen ilmastopaperit julki”14.11.2025 14:28:27 EET | Tiedote
Ympäristöministeriö sekä suomalaiset ympäristöjärjestöt ovat ajautuneet oikeuskiistaan siitä, ovatko hallituksen ilmastopolitiikkaan liittyvät asiakirjat julkisia. Entinen ilmasto- ja ympäristöministeri Krista Mikkonen pitää ministeriön toimintaa käsittämättömänä.
Sofia Virta: Sote ja suomalaiset eivät kaipaa syyttelyä vaan toimivia palveluita, ratkaisuja ja puoluerajat ylittävää yhteistyötä13.11.2025 15:40:15 EET | Tiedote
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta sanoo, että soten pelastamisesta ei pidä tehdä puoluepoliittista asiaa. Virran mukaan on poliitikkojen yhteinen velvollisuus varmistaa, että sote-ammattilaiset voivat tehdä työnsä niin, että jokainen ihminen voi luottaa saavansa apua, kun sitä tarvitsee.
Vihreiden Harjanne: Suomen on otettava mallia Islannista ja herättävä Atlantin AMOC-romahduksen riskeihin13.11.2025 14:38:32 EET | Tiedote
Vihreiden kansanedustaja Atte Harjanteen mukaan Atlantin AMOC-kiertoliikkeen pysähtymisen määritteleminen kansalliseksi turvallisuusuhaksi on Islannilta perusteltu teko, josta Suomen pitäisi ottaa mallia.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme