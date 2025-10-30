Merus Power ja Nefco sopivat 5 miljoonan euron lainasta kasvun ja kansainvälistymisen vauhdittamiseksi sähkövarastomarkkinoilla
Merus Power ja Nefco, pohjoismaiden vihreä pankki, ovat sopineet 5 miljoonan euron lainasta, joka tukee Merus Powerin kansainvälistymistä ja valmiuksia osallistua yhä suurempiin energia-alan hankkeisiin. Rahoituspaketti tukee Merus Powerin asemaa yhtenä Pohjoismaiden johtavista sähkövarasto- ja sähkönlaaturatkaisujen toimittajista.
”Rahoituksen varmistaminen on tärkeä osa Merus Powerin kasvustrategian toteutuksessa, ja tämä laina varmistaa osaltaan resurssit jatkaa panostuksia kansainväliseen kasvuun ja uusiin hankkeisiin Suomessa ja muualla Euroopassa”, kertoo Kari Tuomala, MerusPowerin toimitusjohtaja.
Yhtiön kehittämät sähkövarasto- ja sähkönlaaturatkaisut edistävät energiatehokkuutta sekä energiamurrosta kohti hiilineutraalia ja joustavaa sähköverkkoa. Yhtiön tavoitteena on varmistaa, että ratkaisut vastaavat markkinoiden kasvaviin tarpeisiin niin Suomessa kuin kansainvälisesti.
“Merus Powerin teknologia ja sähkövarastoratkaisut tukevat vihreää siirtymää ja sähköverkon varmuutta. Yrityksen liiketoiminta on vahvasti skaalautuvaa ja vastaa kasvavaan kysyntään uusiutuvan energian, sähköverkon vakauden ja energiatehokkuuden alalla. Tuemme ylpeästi heidän kasvuaan ja näin osallistumme itsekin kestävän energiajärjestelmän rakentamiseen,” kommentoi Helena Lähteenmäki, Investment Director, Nefco.
Nefcon rahoitus kattaa viiden vuoden ajanjakson ja on osittain taattu Euroopan investointirahaston (EIR) takauksella. Osana InvestEU-ohjelmaa EIR:n takaukset mahdollistavat edullisemmat lainaehdot, ja niiden tavoitteena on nopeuttaa vihreää siirtymää ja parantaa samalla yritysten kilpailukykyä.
Yhteyshenkilöt
Kari TuomalaToimitusjohtajaPuh:+358 20 735 4320kari.tuomala@meruspower.com
Jonna KannostoViestintä- ja sijoittajasuhdejohtajaPuh:+358 44 357 8320jonna.kannosto@meruspower.com
Merus Power lyhyesti
Merus Power on teknologiayhtiö, joka edistää kestävän energian murrosta. Suunnittelemme ja tuotamme innovatiivisia sähkötekniikan ratkaisuja, kuten sähkövarastoja, sähkönlaaturatkaisuja ja palveluita uusiutuvan energian ja teollisuuden tarpeisiin. Skaalautuvan teknologiamme avulla mahdollistamme uusiutuvan energian kasvun sähköverkoissa ja parannamme yhteiskunnan energiatehokkuutta. Olemme kotimainen innovatiivinen sähkötekniikan erikoisosaaja ja toimimme globaaleilla ja voimakkaasti kasvavilla markkinoilla. Henkilöstömme edustaa kansainvälisesti arvostettua insinööriosaamista. Liikevaihtomme vuonna 2024 oli 35,8 miljoonaa euroa, ja osakkeemme kaupankäyntitunnus Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla on MERUS.
Merus Powerilta tärkeä lanseeraus – uutta sähkövarastoteknologiaa Pohjoismaissa30.10.2025 14:00:00 EET | Tiedote
Merus Power on toteuttanut ensimmäisen verkkoa luovan (grid-forming) sähkövaraston Pohjoismaissa. Valkeakoskella käyttöön otettu 30 MW/36 MWh:n sähkövarasto täyttää Fingridin suurten verkkoa luovien sähkövarastojen vaatimukset. Teknologian toimivuus on hyväksytty ja todennettu simulointien ja vaativien kenttätestien avulla Fingridin toimesta. Verkkoa luovat sähkövarastot kykenevät itsenäisesti tukemaan verkkoa häiriö- ja vikatilanteissa. Sähkövarasto vahvistaa sähköverkon vakautta ja mahdollistaa uusiutuvan energian lisäämisen sähköverkossa. "Olemme ylpeitä siitä, että Merus Power on ensimmäisenä Pohjoismaissa toteuttanut verkkoa luovan sähkövaraston. Tämä saavutus osoittaa suomalaisen tuotekehityksen ja osaamisen huipputason sekä sen, että voimme vastata energiamurroksen tuomiin uusiin vaatimuksiin nopeasti ja luotettavasti. Myös huoltovarmuus ja kyberturvallisuus ovat keskeisiä arvoja toiminnassamme, sillä sähkövarastot ovat osa kriittistä infrastruktuuria. Tämä projekti vahvistaa as
Important launch from Merus Power – New energy storage technology in the Nordics30.10.2025 14:00:00 EET | Press release
Merus Power has implemented the first grid-forming energy storage system in the Nordics for its Swiss customer, Alpiq. The 30 MW / 36 MWh energy storage facility commissioned in Valkeakoski meets Fingrid’s requirements for large grid-forming energy storage systems. The technology’s functionality has been verified and approved by Fingrid through simulations and rigorous field testing. Grid-forming energy storages can independently support the grid in case of faults and disturbances. The system strengthens grid stability and enables a higher share of renewable energy in the power system. “We are proud that Merus Power has implemented the first grid-forming energy storage system in the Nordics. This achievement demonstrates the high level of Finnish product development and expertise, and our ability to respond to the new demands of the energy transition swiftly and reliably. Security of supply and cybersecurity are also key values for us, as energy storages are part of critical infrastruc
Merus Power toimittaa toisen sähkövaraston Puolaan18.9.2025 13:30:00 EEST | Tiedote
Merus Power on solminut toisen sähkövarastokaupan Puolaan vahvistaen strategiaansa sähkövarastomarkkinan kansainvälisessä kasvussa. Uusi hanke toteutetaan yhteistyössä puolalaisen EPQS-yhtiön kanssa, ja sen kohteena on 2 MW / 9 MWh:n sähkövarasto, joka toimitetaan yksityissektorin sijoittaja-asiakas. Sähkövarasto toimitetaan ja otetaan käyttöön vuoden 2026 aikana. Asiakkaan kanssa solmitaan myös kunnossapitosopimus, mikä tukee laitteen pitkää elinkaarta ja asiakastyytyväisyyttä. Kaupan kokonaisarvo on vajaa 2 miljoonaa euroa, josta Merus Powerin osuus on merkittävä. Hanke toteutetaan yhteistyössä EPQS:n kanssa. Paikallinen kumppani takaa Puolan markkinatuntemuksen ja paikallisen toteutuskyvyn. Merus Power vastaa sähkövaraston laitetoimituksesta, käyttöönotosta ja elinkaaripalveluista. Yhteistyömalli mahdollistaa kustannustehokkaiden ja skaalautuvien energiaratkaisujen tarjoamisen uusilla markkinoilla. "Tämä toinen sähkövarastokauppamme Puolaan osoittaa strategiamme toimivan ja että mod
Merus Power to deliver second energy storage facility to Poland18.9.2025 13:30:00 EEST | Press release
Merus Power has signed another battery energy storage deal in Poland, strengthening its strategy for international growth in the energy storage market. The new project will be implemented in cooperation with the Polish company EPQS and involves a 2 MW / 9 MWh energy storage facility, which will be delivered to a private sector investment customer. The energy storage facility will be delivered and commissioned during 2026. A maintenance agreement will also be established with the customer, which will support the long lifecycle of the equipment and customer satisfaction. The total value of the deal is just under EUR 2 million, of which Merus Power's share is significant. The project will be implemented in cooperation with EPQS. The local partner guarantees knowledge of the Polish market and local implementation capabilities. Merus Power is responsible for the delivery, commissioning, and lifecycle services of the energy storage facility. The cooperation model enables the provision of cos
Merus Powerille miljoonaluokan modernisaatiotilaus kompensaattoriin Suomessa16.6.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Merus Power on tehnyt sopimuksen Aurora Infrastructure Oy:n kanssa staattisen loistehon kompensaattorin modernisoinnista. Tyypillisesti tätä vastaavien tilausten arvo on noin 2 miljoonaa euroa. Tämä on jo toinen kompensaattorin modernisaatio yhteistyössä Aurora Infrastructuren kanssa. Asennukset tapahtuvat syksyllä 2026. Teollisuuden sähköverkkokumppani Auroran tavoitteena on tarjota toimivaa ja luotettavaa sähköverkkoa asiakkailleen ja samalla pienentää asiakkaidensa hiilijalanjälkeä parantamalla sähkönlaatua ja energiatehokkuutta. Uusi modernisoitu loistehon kompensaattori asennetaan terästeollisuuden laitoksen keskijänniteverkkoon parantamaan sähkönlaatua. Kompensaattorin tehtävä on vakauttaa verkon jännitettä ja vähentää sähköverkon häiriöitä ja loistehoa. Samalla voidaan parantaa energiatehokkuutta ja vähentää ennenaikaista huollon tarvetta laitoksen järjestelmissä. Terästeollisuus käyttää paljon energiaa, ja parantamalla sähkönlaatua ja panostamalla energiatehokkuuteen voidaan vä
