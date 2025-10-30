Merus Power ja Nefco sopivat 5 miljoonan euron lainasta kasvun ja kansainvälistymisen vauhdittamiseksi sähkövarastomarkkinoilla

Merus Power ja Nefco, pohjoismaiden vihreä pankki, ovat sopineet 5 miljoonan euron lainasta, joka tukee Merus Powerin kansainvälistymistä ja valmiuksia osallistua yhä suurempiin energia-alan hankkeisiin. Rahoituspaketti tukee Merus Powerin asemaa yhtenä Pohjoismaiden johtavista sähkövarasto- ja sähkönlaaturatkaisujen toimittajista.

”Rahoituksen varmistaminen on tärkeä osa Merus Powerin kasvustrategian toteutuksessa, ja tämä laina varmistaa osaltaan resurssit jatkaa panostuksia kansainväliseen kasvuun ja uusiin hankkeisiin Suomessa ja muualla Euroopassa”, kertoo Kari Tuomala, MerusPowerin toimitusjohtaja.

Yhtiön kehittämät sähkövarasto- ja sähkönlaaturatkaisut edistävät energiatehokkuutta sekä energiamurrosta kohti hiilineutraalia ja joustavaa sähköverkkoa. Yhtiön tavoitteena on varmistaa, että ratkaisut vastaavat markkinoiden kasvaviin tarpeisiin niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

“Merus Powerin teknologia ja sähkövarastoratkaisut tukevat vihreää siirtymää ja sähköverkon varmuutta. Yrityksen liiketoiminta on vahvasti skaalautuvaa ja vastaa kasvavaan kysyntään uusiutuvan energian, sähköverkon vakauden ja energiatehokkuuden alalla. Tuemme ylpeästi heidän kasvuaan ja näin osallistumme itsekin kestävän energiajärjestelmän rakentamiseen,” kommentoi Helena Lähteenmäki, Investment Director, Nefco.

Nefcon rahoitus kattaa viiden vuoden ajanjakson ja on osittain taattu Euroopan investointirahaston (EIR) takauksella. Osana InvestEU-ohjelmaa EIR:n takaukset mahdollistavat edullisemmat lainaehdot, ja niiden tavoitteena on nopeuttaa vihreää siirtymää ja parantaa samalla yritysten kilpailukykyä.