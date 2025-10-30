Selvitys: Kantatie 54 ei vastaa elinkeinoelämän tarpeisiin

Kantatie 54 sijaitsee Etelä-Suomen kasvuvyöhykkeellä​

Kantatie 54 välittää liikennettä useiden Etelä- ja Länsi-Suomen satamien kautta. Vientiteollisuuden kasvu ja sen tarvitsema tuonti lisäävät kuljetustarvetta läntisen ja itäisen Suomen välillä kumpaankin suuntaan. ​Tie on merkittävä pitkämatkaisten kuljetusten väylä ja elinkeinoelämän kasvunäkymät etenkin Kaakkois-Suomessa sekä Kanta- ja Päijät-Hämeessä generoivat tavaraliikenteen kasvua.

Kantatie 54 on jo nyt tärkein raskaan liikenteen poikittainen yhteys Lahden seudun ja läntisten satamien välillä. ​Kuntien välinen työssäkäyntiliikenne on tärkeää.​ Kantatien 54 sekä valtateiden 10 ja 12 muodostamat yhteysvälit toimivat vaihtoehtoisina reitteinä toisilleen, mikä parantaa tieverkon toimintavarmuutta seudulla.​

Kantatie 54 on strategisesti merkittävä Kanta-Hämeelle, Päijät-Hämeelle ja laajemmin koko Suomelle. Tiellä on ilmennyt puutteita liikenteen sujuvuudessa ja turvallisuudessa. Koska kyseessä on tärkeä logistinen yhteys, tien tulisi mahdollistaa raskaalle liikenteelle toimitusvarmuus ja kaikelle liikenteelle turvallisuus.

Kantatie 54 on tarpeisiin nähden vanhentunut ja standardiltaan epäyhtenäinen​

Kantatie 54 on rakennettu pääosin 1960- ja 1970-luvuilla. Ajoneuvoyhdistelmien massat ovat 2,5-kertaistuneet ja mitat 2-kertaistuneet vuodesta 1970, joten tien ja pientareiden tulisi olla leveämpiä turvallisemman ajon vuoksi. Vuosina 2020-2024 tiellä on tapahtunut 135 liikenneonnettomuutta ja lisäksi lähes 800 riistaonnettomuutta, eli onnettomuuksia tapahtuu keskimäärin 3-4 joka viikko. Joka kolmannessa henkilövahinkoon johtaneessa onnettomuudessa oli raskas liikenne on osallisena.

Riihimäen länsi- ja itäpuolella tien standardit ovat erilaiset – yhtenäistämiselle on selkeä tarve.​ Tien standardin yhtenäistäminen palvelee elinkeinoelämän pitkämatkaista raskasta liikennettä. Maatalousliikenne käyttää kantatietä 54 siirtyessään pitkiäkin matkoja viljelysten välillä. Liikenteen turvallisuuden takia tarvitaan ohitusmahdollisuuksia. Liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta voidaan parantaa lisäämällä ohituskaistoja, leventämällä tietä ja kehittämällä liittymiä.​ Ohituskaistojen rakentamisen kustannus ​on n. 25 milj. € ja liittymien parantamisen kustannus n. 50 milj. €, vuoden 2020 hintatasossa.​

Alueen elinkeinoelämä on kasvuhakuista ja haluaa tien parantamista​

Alueen yritykset toimivat pääosin kotimarkkinoiden toimitusverkostoissa, mutta monet myös kansainvälisillä markkinoilla.​ Yrityskyselyn (n=89) vastaajista yli 80 % näkee toimialansa kasvavan tulevaisuudessa. Työvoiman tarpeelle kasvua näkee 74 % vastaajista kantatien 54 vaikutusalueella.​ Kantatie nähdään vastaajien keskuudessa logistisesti tärkeänä reittinä, jonka parantaminen edistäisi kuljetusten sujuvuutta ja turvallisuutta.​

Löydät Kantatie 54 -selvityksen kokonaisuudessaan täältä.

Kantatie 54, Hämeen kehäväylä -selvityksen ovat julkaisseet Forssan, Hausjärven, Hollolan, Hämeenlinnan, Janakkalan, Kärkölän, Lopen, Riihimäen ja Tammelan kunnat, Hämeen sekä Päijät-Hämeen liitot, Hämeen kauppakamari ja Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari, 25.11.2025 PikkuParlamentissa. Työn on toteuttanut Destian Strategiset Liikennejärjestelmät -yksikkö professori Jorma Mäntysen johdolla.

