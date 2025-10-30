Selvitys: Kantatie 54 ei vastaa elinkeinoelämän tarpeisiin
Kantatie 54 Hollolasta Riihimäen kautta Tammelaan on poikittainen yhteys idän suunnasta Lahden ja Forssan kautta läntiseen Suomeen. Tie on valtakunnallisesti ja alueellisesti merkittävä logistinen väylä.
Kantatie 54 sijaitsee Etelä-Suomen kasvuvyöhykkeellä
Kantatie 54 välittää liikennettä useiden Etelä- ja Länsi-Suomen satamien kautta. Vientiteollisuuden kasvu ja sen tarvitsema tuonti lisäävät kuljetustarvetta läntisen ja itäisen Suomen välillä kumpaankin suuntaan. Tie on merkittävä pitkämatkaisten kuljetusten väylä ja elinkeinoelämän kasvunäkymät etenkin Kaakkois-Suomessa sekä Kanta- ja Päijät-Hämeessä generoivat tavaraliikenteen kasvua.
Kantatie 54 on jo nyt tärkein raskaan liikenteen poikittainen yhteys Lahden seudun ja läntisten satamien välillä. Kuntien välinen työssäkäyntiliikenne on tärkeää. Kantatien 54 sekä valtateiden 10 ja 12 muodostamat yhteysvälit toimivat vaihtoehtoisina reitteinä toisilleen, mikä parantaa tieverkon toimintavarmuutta seudulla.
Kantatie 54 on strategisesti merkittävä Kanta-Hämeelle, Päijät-Hämeelle ja laajemmin koko Suomelle. Tiellä on ilmennyt puutteita liikenteen sujuvuudessa ja turvallisuudessa. Koska kyseessä on tärkeä logistinen yhteys, tien tulisi mahdollistaa raskaalle liikenteelle toimitusvarmuus ja kaikelle liikenteelle turvallisuus.
Kantatie 54 on tarpeisiin nähden vanhentunut ja standardiltaan epäyhtenäinen
Kantatie 54 on rakennettu pääosin 1960- ja 1970-luvuilla. Ajoneuvoyhdistelmien massat ovat 2,5-kertaistuneet ja mitat 2-kertaistuneet vuodesta 1970, joten tien ja pientareiden tulisi olla leveämpiä turvallisemman ajon vuoksi. Vuosina 2020-2024 tiellä on tapahtunut 135 liikenneonnettomuutta ja lisäksi lähes 800 riistaonnettomuutta, eli onnettomuuksia tapahtuu keskimäärin 3-4 joka viikko. Joka kolmannessa henkilövahinkoon johtaneessa onnettomuudessa oli raskas liikenne on osallisena.
Riihimäen länsi- ja itäpuolella tien standardit ovat erilaiset – yhtenäistämiselle on selkeä tarve. Tien standardin yhtenäistäminen palvelee elinkeinoelämän pitkämatkaista raskasta liikennettä. Maatalousliikenne käyttää kantatietä 54 siirtyessään pitkiäkin matkoja viljelysten välillä. Liikenteen turvallisuuden takia tarvitaan ohitusmahdollisuuksia. Liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta voidaan parantaa lisäämällä ohituskaistoja, leventämällä tietä ja kehittämällä liittymiä. Ohituskaistojen rakentamisen kustannus on n. 25 milj. € ja liittymien parantamisen kustannus n. 50 milj. €, vuoden 2020 hintatasossa.
Alueen elinkeinoelämä on kasvuhakuista ja haluaa tien parantamista
Alueen yritykset toimivat pääosin kotimarkkinoiden toimitusverkostoissa, mutta monet myös kansainvälisillä markkinoilla. Yrityskyselyn (n=89) vastaajista yli 80 % näkee toimialansa kasvavan tulevaisuudessa. Työvoiman tarpeelle kasvua näkee 74 % vastaajista kantatien 54 vaikutusalueella. Kantatie nähdään vastaajien keskuudessa logistisesti tärkeänä reittinä, jonka parantaminen edistäisi kuljetusten sujuvuutta ja turvallisuutta.
Lisätietoja
Löydät Kantatie 54 -selvityksen kokonaisuudessaan täältä.
Kantatie 54, Hämeen kehäväylä -selvityksen ovat julkaisseet Forssan, Hausjärven, Hollolan, Hämeenlinnan, Janakkalan, Kärkölän, Lopen, Riihimäen ja Tammelan kunnat, Hämeen sekä Päijät-Hämeen liitot, Hämeen kauppakamari ja Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari, 25.11.2025 PikkuParlamentissa. Työn on toteuttanut Destian Strategiset Liikennejärjestelmät -yksikkö professori Jorma Mäntysen johdolla.
Forssa
- Jari Kesäniemi, kaupunginjohtaja, 050 5640 001, jari.kesaniemi@forssa.fi
Hausjärvi
- Pekka Määttänen, kunnanjohtaja, 040 767 6488, pekka.maattanen@hausjarvi.fi
Hollola
- Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, 044 780 1400, paivi.rahkonen@hollola.fi
Hämeenlinna
- Olli-Poika Parviainen, kaupunginjohtaja, 03 621 2900, olli-poika.parviainen@hameenlinna.fi
Janakkala
- Riikka Moilanen, kunnanjohtaja, 050 476 15, riikka.moilanen@janakkala.fi
Kärkölä
- Eija Liikamaa, kunnanjohtaja, 044 770 2077, eija.liikamaa@karkola.fi
Loppi
- Mikko Salmela, kunnanjohtaja, 040 630 6401 mikko.salmela@loppi.fi
Riihimäki
- Jouni Eho, kaupunginjohtaja, 044 767 6674, jouni.eho@riihimaki.fi
Tammela
- Juuso Alatalo, kunnanjohtaja, 040 706 2667, juuso.alatalo@tammela.fi
Hämeen liitto
- Toni Laine, maakuntajohtaja, 358 50 463 7810, toni.laine@hame.fi
Päijät-Hämeen liitto
- Antti Kalliomaa, edunvalvontajohtaja, 040 547 7157, antti.kalliomaa@paijat-hame.fi
Hämeen kauppakamari
- Anna Vanhala, toimitusjohtaja, 050 339 1625, anne.vanhala@hamechamber.fi
Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari
- Marja Heinimäki, toimitusjohtaja, 040 547 8563 marja.heinimaki@rihykauppakamari.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
