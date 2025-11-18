Vihreiden Hyrkkö vaatii yhteisöveroalennuksen perumista: “Tarkkailuluokka on hallitukselle herätyskello”

Valtiovarainministeri Purra kertoi eduskunnan täysistunnossa tiistaina 18.11., että Suomi saattaa joutua EU:n alijäämämenettelyyn. Myös Helsingin Sanomat uutisoi tänään Purran arviosta.

— EU:n tarkkailuluokan välttäminen on ollut yksi hallituksen tärkeimmistä talouspoliittisista tavoitteista. Epäonnistuminen siinä kuvastaa hallituksen talouspolitiikan epäonnistumista laajemminkin, summaa Hyrkkö.

Purran mukaan tilanne ei vaadi hallitukselta uusia toimia, vaan ne ajoittuisivat tulevalle hallituskaudelle. Hyrkkö pitää lausuntoa käsittämättömänä.

— Purra sysää vastuuta tulevalle hallitukselle, jolle se on samalla virittänyt miljardiluokan ansan. Hallituksen tulee perua verotuloihin ammottavan aukon poraava yhteisöveroalennus. Lukuisat asiantuntijat ovat tyrmänneet sen tehottomana ja erittäin kalliina toimena, joka vaikeittaa talouden tasapainottamista. Tarkkailuluokan on oltava hallitukselle herätyskello, vaatii Hyrkkö.

Hyrkön mukaan EU:n alijäämämenettelyä ei tule dramatisoida.

— Juuri perussuomalaiset ja kokoomus ovat aiemmin lietsoneet paniikkia ja perustelleet jättileikkauksia pelottelemalla EU:n tarkkailuluokalla. Samaan aikaan on roiskittu veroalennuksia rikkaille ja saastuttamiselle. Olemme toistuvasti varoittaneet hallitusta, että lääke ei saa olla pahempi kuin tauti. Tämän hallituksen lääkkeillä julkista taloutta ei tervehdytetä, linjaa Hyrkkö.