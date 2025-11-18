Vihreät - De Gröna

Vihreiden Hyrkkö vaatii yhteisöveroalennuksen perumista: “Tarkkailuluokka on hallitukselle herätyskello”

18.11.2025 15:17:23 EET | Vihreät - De Gröna | Tiedote

Jaa

Valtiovarainministeri Riikka Purra arvioi, että Suomi on todennäköisesti päätymässä niin kutsutulle EU:n “tarkkailuluokalle” eli alijäämämenettelyyn. Vihreiden kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö patistaa hallitusta tarkastelemaan omaa talouspolitiikkaansa ennen pyyhkeen heittämistä kehään.

Saara Hyrkkö
Saara Hyrkkö

Valtiovarainministeri Purra kertoi eduskunnan täysistunnossa tiistaina 18.11., että Suomi saattaa joutua EU:n alijäämämenettelyyn. Myös Helsingin Sanomat uutisoi tänään Purran arviosta.

— EU:n tarkkailuluokan välttäminen on ollut yksi hallituksen tärkeimmistä talouspoliittisista tavoitteista. Epäonnistuminen siinä kuvastaa hallituksen talouspolitiikan epäonnistumista laajemminkin, summaa Hyrkkö.

Purran mukaan tilanne ei vaadi hallitukselta uusia toimia, vaan ne ajoittuisivat tulevalle hallituskaudelle. Hyrkkö pitää lausuntoa käsittämättömänä.

— Purra sysää vastuuta tulevalle hallitukselle, jolle se on samalla virittänyt miljardiluokan ansan. Hallituksen tulee perua verotuloihin ammottavan aukon poraava yhteisöveroalennus. Lukuisat asiantuntijat ovat tyrmänneet sen tehottomana ja erittäin kalliina toimena, joka vaikeittaa talouden tasapainottamista. Tarkkailuluokan on oltava hallitukselle herätyskello, vaatii Hyrkkö.

Hyrkön mukaan EU:n alijäämämenettelyä ei tule dramatisoida.

— Juuri perussuomalaiset ja kokoomus ovat aiemmin lietsoneet paniikkia ja perustelleet jättileikkauksia pelottelemalla EU:n tarkkailuluokalla. Samaan aikaan on roiskittu veroalennuksia rikkaille ja saastuttamiselle. Olemme toistuvasti varoittaneet hallitusta, että lääke ei saa olla pahempi kuin tauti. Tämän hallituksen lääkkeillä julkista taloutta ei tervehdytetä, linjaa Hyrkkö.

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Vihreät - De Gröna

Oras Tynkkynen: sosiaali- ja terveysvaliokunta voi nyt turvata kaikille mahdollisuuden tukea saattohoidossa olevaa läheistä17.11.2025 15:37:19 EET | Tiedote

Sosiaali- ja terveysvaliokunta sai tänään pöydälleen saattohoitovapaata ja -rahaa koskevan lakialoitteen, jonka on allekirjoittanut enemmistö eduskunnasta ja valiokunnasta. Aloitteen ensimmäinen allekirjoittaja Oras Tynkkynen muistuttaa, että valiokunnan käsissä on nyt päättää, saadaanko läheisten asemaa saattohoidossa parannettua merkittävästi.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye