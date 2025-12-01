Temptation Island Suomen 14. kauden viimeiset iltanuotiot sammuvat tällä viikolla, kun keskiviikkona toisensa kohtaavat ensin Sanni ja Roope ja torstaina Julia ja Semi.

Viettelysten saari ei suinkaa hiljene pariskuntien poistuttua, sillä ensimmäistä kertaa ohjelman pitkässä historiassa ilman rakkautta jääneet sinkut molemmilta villoilta kohtaavat toisensa ja aloittavat oman bileidentäyteisen deittiruletin, jota seurataan Ruudussa 10 jakson ajan.

Temptation Island Suomi: Sinkut -ohjelmaa seurataan Ruudussa samalla tahdilla kuin varinaista Temppareitakin, eli uudet jaksot ilmestyvät katsottavaksi aina keskiviikkoisin ja torstaisin.

Torstaina ilmestyvä ensimmäinen jakso jo osoittaa, että bileet lähtevät liikkeelle vauhdikkaasti.

VIDEO: Sinkkujen kohtaamisesta Temptation Islandilla leimahtaa heti riita: "Hän on draamanhakuinen ihminen"

Kiki iskee silmänsä jo ensimmäisellä tapaamisella Kopteri-lempinimen saaneeseen Akiin, mutta Eva sekoittaa pakkaa ehdottamalla, että villan nukkumajärjestelyt hoidettaisiin siten, että Kiki nukkuukin hänen ja Janeten kanssa. Kiki suivaantuu ehdotuksesta, koska kokee Evan yrittävän estää hänen lähentymisensä Akin kanssa.

- Multa ei edes kysytty. Hän on ehkä vähän draamanhakuinen ihminen, Kiki sanoo Evaan viitaten.

- Mä löysin ihmisen, kenen kanssa juttu luistaa, ja hän änkee siihen väliin, Kiki kihisee nukkumiskeskustelun jälkeen Venlalle ja Nellalle.

Myöhemmin asiaa setvitään ympäri villaa.

- Kiki ei varmasti nuku tuossa riitaisassa huoneessa. Ei sen takia, että Eva on siellä, vaan sen takia, että hän pääsee Akin kanssa jonnekin, Nella arvelee.

Myöhemmin Kiki ehdottaakin Akille sohvalla nukkumista.

Uusissa Sinkut-ohjelman jaksoissa sinkut bilettävät ja deittailevat toisiaan hulppealla villalla Espanjan auringon alla. Joka ilta he äänestävät joukostaan yhden parin romanttiseen sviittiin yöksi. Välillä villan ovet käyvät ja yllätyksiäkin on luvassa.

Villin loman lopuksi viimeisessä sinkkujen suurparlamentissa äänestetään potentiaalisinta paria, joka voittaa romanttisen viikonlopun kotimaisessa yllätyskohteessa.

Temptation Island Suomen tällä viikolla Ruudussa päättyvä 14. tuotantokausi nähdään ilmaisena Ruudussa ja Nelosella 7. tammikuuta alkaen.

Ruudun tilaajien syksyn aikana ylistämällä kaudella Sanni ja Roope, Julia ja Semi, Inka ja Boston sekä Pihla ja Nooa laittoivat parisuhteensa todelliseen painetestiin. Kaudelta ei shokkikäänteitä puutu ja TIS-fanit ovatkin julistaneet kauden jo yhdeksi kaikkien aikojen Temppari-kausista.

Keväällä viettelyksen tuulien vietäväksi voi heittäytyä myös brasilialaisten kanssa, sillä Brasilian Tempparit, Ilha da Tentação, nähdään Ruudussa 7. tammikuuta alkaen.

Myöhemmin keväällä jatkuu myös suorastaan kansainväliseksi ilmiöksi noussut Espanjan Temptation Island, La isla de las tentaciones. Uunituore 9. kausi nähdään Ruudussa ilmojen lämmetessä ja valon lisääntyessä.

Temptation Islandin viimeiset iltanuotiot nähdään tällä viikolla.

Uutuusohjelma Temptation Island Suomi: Sinkut alkaa Ruudussa torstaina 4.12.

10-osaista Sinkut-ohjelmaa seurataan Ruudussa kahden jakson viikkotahdilla.