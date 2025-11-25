Tutkijat havaitsivat liikkujan rytmiin mukautuvien musiikkiteknologioiden lisäävän liikunnan intoa ja nautintoa

Nämä järjestelmät, jotka tunnetaan lyhenteellä PIMS, käyttävät puettavan teknologian ja älypuhelimien tuottamaa reaaliaikaista dataa erinäisten musiikin elementtien, kuten rytmin, temmon ja tyylin, säätämiseksi vastaamaan käyttäjän liikesuorituksen tahtia, olipa kyse sitten kävelystä, pyöräilystä tai painonnostosta.

Esimerkiksi, kun järjestelmät havaitsevat henkilön kiihdyttävän tahtia, ne nostavat musiikin tempoa vastaamaan uutta energiatasoa, mikä auttaa motivaation ja rytmin ylläpitämisessä.

Nyt tehty systemaattinen kartoitus ja meta-analyysi on laatuaan ensimmäinen, joka tarkastelee, miten vuorovaikutteinen mukautuva musiikki voi vaikuttaa sekä harjoittelusuoritukseen että tunnekokemukseen. Mukautuvan musiikin kera harjoitelleilla oli kertomansa mukaan positiivisemmat tuntemukset ja suurempi motivaatio liikuntasuoritustensa aikana, eli he nauttivat harjoittelusta enemmän.

Nopeampi tempo, suuremmat hyödyt

Tutkimuksen tulokset osoittavat myös, että musiikin nopeammalla tempolla oli yhteys suurempiin hyötyihin. Tämä tukee ajatusta siitä, että musiikin mukauttaminen liikkeisiin voi auttaa ylläpitämään suorituksen tehoa ja parantamaan sen laatua.

“Musiikki on aina motivoinut liikettä. Kun siitä tehdään henkilökohtaista reaaliajassa, voimme paremmin tukea ihmisiä pitämään yllä harjoittelurutiinejaan”, sanoo tutkimusjulkaisun pääkirjoittaja, tutkijatohtori Andrew Danso Jyväskylän yliopiston Musiikin, mielen, kehon ja aivojen huippututkimusyksiköstä.

Kartoituksessa analysoitiin tuloksia 18 tutkimuksesta Euroopasta, Aasiasta ja Pohjois-Amerikasta. Tutkimukset korostivat mukautuvien musiikkijärjestelmien kasvavaa potentiaalia, kun tavoitteena on saada ihmiset liikkumaan ja jatkamaan liikuntaharrastustaan.

Kartoitustutkimuksen mukaan nämä teknologiat voivat olla avainasemassa, kun ihmisiä rohkaistaan pysymään aktiivisina; se on tärkeä askel vastattaessa maailmanlaajuisiin terveyshaasteisiin, joilla on kytkös fyysisen liikunnan vähäisyyteen.

Tietoa tutkimuksesta

Tutkimuksen “Personalized Interactive Music Systems for Physical Activity and Exercise: Exploratory Systematic Review and Meta-Analysis”, toteutti laaja kansainvälinen tiimi mm. Suomesta, Tanskasta, Hollannista, Englannista, Singaporesta, Intiasta ja Belgiasta.

Julkaisun tiedot:

Lisätietoja:

Andrew Danso, +358406643034, andrew.a.dansoadu@jyu.fi