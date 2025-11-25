Tutkijat havaitsivat liikkujan rytmiin mukautuvien musiikkiteknologioiden lisäävän liikunnan intoa ja nautintoa
Jyväskylän yliopiston tutkijat ovat havainneet, että henkilökohtaiset vuorovaikutteiset musiikkijärjestelmät – eli älyteknologiat, jotka mukauttavat musiikin rytmiä ja tempoa käyttäjän liikkeiden mukaan – voivat tehdä liikunnasta nautittavampaa ja auttaa ylläpitämään aktiivisuutta pidempään.
Nämä järjestelmät, jotka tunnetaan lyhenteellä PIMS, käyttävät puettavan teknologian ja älypuhelimien tuottamaa reaaliaikaista dataa erinäisten musiikin elementtien, kuten rytmin, temmon ja tyylin, säätämiseksi vastaamaan käyttäjän liikesuorituksen tahtia, olipa kyse sitten kävelystä, pyöräilystä tai painonnostosta.
Esimerkiksi, kun järjestelmät havaitsevat henkilön kiihdyttävän tahtia, ne nostavat musiikin tempoa vastaamaan uutta energiatasoa, mikä auttaa motivaation ja rytmin ylläpitämisessä.
Nyt tehty systemaattinen kartoitus ja meta-analyysi on laatuaan ensimmäinen, joka tarkastelee, miten vuorovaikutteinen mukautuva musiikki voi vaikuttaa sekä harjoittelusuoritukseen että tunnekokemukseen. Mukautuvan musiikin kera harjoitelleilla oli kertomansa mukaan positiivisemmat tuntemukset ja suurempi motivaatio liikuntasuoritustensa aikana, eli he nauttivat harjoittelusta enemmän.
Nopeampi tempo, suuremmat hyödyt
Tutkimuksen tulokset osoittavat myös, että musiikin nopeammalla tempolla oli yhteys suurempiin hyötyihin. Tämä tukee ajatusta siitä, että musiikin mukauttaminen liikkeisiin voi auttaa ylläpitämään suorituksen tehoa ja parantamaan sen laatua.
“Musiikki on aina motivoinut liikettä. Kun siitä tehdään henkilökohtaista reaaliajassa, voimme paremmin tukea ihmisiä pitämään yllä harjoittelurutiinejaan”, sanoo tutkimusjulkaisun pääkirjoittaja, tutkijatohtori Andrew Danso Jyväskylän yliopiston Musiikin, mielen, kehon ja aivojen huippututkimusyksiköstä.
Kartoituksessa analysoitiin tuloksia 18 tutkimuksesta Euroopasta, Aasiasta ja Pohjois-Amerikasta. Tutkimukset korostivat mukautuvien musiikkijärjestelmien kasvavaa potentiaalia, kun tavoitteena on saada ihmiset liikkumaan ja jatkamaan liikuntaharrastustaan.
Kartoitustutkimuksen mukaan nämä teknologiat voivat olla avainasemassa, kun ihmisiä rohkaistaan pysymään aktiivisina; se on tärkeä askel vastattaessa maailmanlaajuisiin terveyshaasteisiin, joilla on kytkös fyysisen liikunnan vähäisyyteen.
Tietoa tutkimuksesta
Tutkimuksen “Personalized Interactive Music Systems for Physical Activity and Exercise: Exploratory Systematic Review and Meta-Analysis”, toteutti laaja kansainvälinen tiimi mm. Suomesta, Tanskasta, Hollannista, Englannista, Singaporesta, Intiasta ja Belgiasta.
Julkaisun tiedot:
Danso A, Kekäläinen T, Koehler F, Knittle K, Nijhuis P, Burunat I, Neto P, Mavrolampados A, Randall W, Hansen N, Ansani A, Rantalainen T, Alluri V, Hartmann M, Schaefer R, Ihalainen J, Rousi R, Agres K, MacRitchie J, Toiviainen P, Saarikallio S, Chastin S, Luck G
Personalized Interactive Music Systems for Physical Activity and Exercise: Exploratory Systematic Review and Meta-Analysis. JMIR Hum Factors 2025;12:e70372
URL: https://humanfactors.jmir.org/2025/1/e70372
DOI: 10.2196/70372
Lisätietoja:
Andrew Danso, +358406643034, andrew.a.dansoadu@jyu.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Reetta KalliolaViestinnän asiantuntija, Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntaPuh:+358504335652reetta.j.kalliola@jyu.fi
Andrew DansoPostdoctoral ResearcherJyväskylän yliopistoPuh:+358406643034andrew.a.dansoadu@jyu.fi
Kuvat
Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi. www.jyu.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Jyväskylän yliopisto
Väitös: Sukupuolittuneet asenteet ja naisten pieni osuus teknologia-alalla heikentävät teknologian laatua ja eettisyyttä25.11.2025 08:00:00 EET | Tiedote
Aila Kronqvist tutki väitöskirjassaan sitä, miten sukupuolittuneet asenteet ja ajattelun vinoumat voivat heikentää teknologian laatua ja eettisyyttä. Tutkimuksen tulokset haastavat käsityksen, jonka mukaan käyttäjätutkimukset ja palaute yksistään edistäisivät teknologian käytettävyyttä eri sukupuolien välillä. Kronqvistin mukaan teknologian suunnitteluun tarvitaan monimuotoisia tiimejä, jotka osaavat käsitellä avoimesti omia ennakkokäsityksiään.
Väitös: Kustannustehokas metsien suojelu vaatii systemaattista suojelusuunnittelua ja monitavoitteista metsien kasvatusta (Hohti)25.11.2025 07:05:00 EET | Tiedote
Jyväskylän yliopiston tuore väitöskirja tarkasteli keinoja parantaa metsäluonnon suojelun kustannustehokkuutta lisäämällä ekologista suunnitelmallisuutta. Tutkimuksessa arvioitiin myös erilaisten metsänkäsittelymenetelmien vaikutuksia ekosysteemipalveluihin sekä paikkatietopohjaisen suojelupriorisoinnin toimivuutta suojeluun sopivien metsäalueiden tunnistamisessa.
Sosiaaliset olosuhteet jättävät jäljen vanhuuden toimintakykyyn25.11.2025 07:00:00 EET | Tiedote
Hyvä toimintakyky on edellytys itsenäiselle elämälle ja terveelle vanhenemiselle. Jyväskylän yliopiston gerontologian ja kansanterveyden uusi väitöstutkimus osoittaa, että ympäröivät sosiaaliset olosuhteet niin vanhuudessa kuin aiemmin elämässä, vaikuttavat merkittävästi siihen, miten pärjäämme vanhetessa.
Tutkimus: Varhaiskasvatuksen opettajilla ja kielivähemmistöön kuuluvilla vanhemmilla erilaisia käsityksiä lasten suomen kielen taidoista24.11.2025 09:32:44 EET | Tiedote
Kun monikielisen perheen lapsi aloittaa varhaiskasvatuksessa, alkaa paitsi uuden arjen, myös kielen oppimisen matka. Tutkimus paljastaa, miten kielivähemmistöperheiden lasten suomen kielen taitoa tarkastellaan varhaiskasvatuksessa ja millaisia jännitteitä se synnyttää vanhempien ja varhaiskasvattajien välille.
Väitös: Tietojärjestelmät sosiaalityössä – kriittisiä kokemuksia ja jännitteistä vuorovaikutusta24.11.2025 08:35:46 EET | Tiedote
YTL Katri Ylönen tutkii väitöskirjassaan sosiaalityöntekijöiden käyttäjäkokemuksia tietojärjestelmistä sekä vuorovaikutusta sosiaalityöntekijän ja tietojärjestelmän välillä asiakastyön käytännöissä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme