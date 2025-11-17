MTV:n joulukuun kärkitärpit: Kolmiodraama, uunituore Beck-leffa, Love Island Australia, Totuus -sarjan 2. kausi, sarjauutuudet Oderbruch ja Hotel Costiera, Mestarien liigassa ratkaisun hetket lähestyvät
Kolmiodraama palaa uusien sinkkujen ja koukuttavien käänteiden kera. Lisää rakkausrealityä tarjoilee Love Island Australian tuore kausi. Uusin Beck-elokuva saa fanien riemuksi ensi-iltansa. Hotel Costiera -sarjauutuus vie ajatukset kaamoksesta kauas Amalfin aurinkorannoille. Poimi talteen MTV:n joulunajan suosikit!
MTV:n kärkitärpit kokoaa yhteen pakettiin kuukauden kiinnostavimmat julkaisut sekä MTV Katsomosta että MTV:n kanavilta.
Marraskuun tärppeihin pääset vielä tästä.
KOTIMAISET OHJELMAT
Kolmiodraama
to 4.12. alkaen
MTV Katsomo ja MTV3
- Kutkuttavan Kolmiodraaman toisella kaudella viisi uutta nykydeittailuun kyllästynyttä sinkkua osallistuu kokeiluun, jossa heille valitaan kaksi sopivaa kumppania, joihin tutustua tekstiviestien välityksellä. He valitsevat ehdokkaista toisen ja muuttavat tämän kanssa yhteen neljäksi viikoksi. Pian edessä on kuitenkin aivan uudenlainen käänne.
- Tutustu pääsinkkuihin täällä.
- MTV Katsomo+ -tilaajille julkaistaan ensimmäisellä viikolla kolme jaksoa. Maksutta MTV Katsomossa sarjaa seurataan tv:n tahtiin.
Itsenäisyyspäivää juhlistetaan MTV:llä aamusta iltaan
la 6.12.
MTV Katsomo ja MTV3
- Juhlapäivän aloittaa Huomenta Suomi -ohjelman pidennetty erikoislähetys, jonka juontavat Teresa Meriläinen-Aho ja Aki Linnanahde. Kaksi tuntia tavallista pidempi lähetys jatkuu aina klo 14 saakka.
- Linnan juhlat -lähetys alkaa MTV Katsomossa klo 17.45, ja MTV3-kanava liittyy seuraan klo 21 alkaen. Lähetykset kattavat Tasavallan presidentti Alexander Stubbin ja hänen puolisonsa Suzanne Innes-Stubbin itsenäisyyspäivän juhlavastaanoton. Lähetyksessä seurataan juhlallisuuksia aina ulko-ovelta tanssilattialle asti.
- Tutustu koko ohjelmistoon täällä.
JouluMielelle-hyväntekeväisyyskonsertti
su 14.12. klo 19.30
MTV Katsomo ja MTV3
- Kotimaisten huippuartistien tähdittämä Lastenklinikoiden Kummien JouluMielelle-hyväntekeväisyyskonsertti virittää joulutunnelmaan. Kulttuuritalo Martinuksen lavalla rakastettuja joululauluja esittävät mm. KAJ, Rodeo, Arja Koriseva, BESS, Kasmir, Paleface, Teemu Roivainen, Irina, Olli Halonen ja lapsikuoro. Konsertin juontavat Kirsi Alm-Siira ja Ernest Lawson.
Hautalehto: Rakennus 31
pe 29.12. alkaen
Nyt MTV Katsomo ja MTV3
- Odotettu Hautalehto: Rakennus 31 nähdään nyt maksutta MTV Katsomossa sekä MTV3-kanavalla!
- Hautalehdon toisella kaudella rikoskomisario Antti Hautalehdon (Mikko Leppilampi) tiimiä haastavat rituaalimurhilta vaikuttavat kylmäävät kuolemantapaukset. Kaikki alkaa, kun eläkkeellä oleva psykiatri Broman löytyy elävältä keitettynä kylpypaljusta, ja poliisi saa kirjeen, jossa tekijä uhkaa ruumiita tulevan lisää.
- Katsojaennätyksiä MTV Katsomossa rikkonut sarja on jo aiemmin julkaistu MTV Katsomo+ -tilaajille.
Rikospaikka-dokumentti: Sumuinen suomimarket
ke 31.12. klo 22.30
Nyt MTV3-kanavalla
- Jo aiemmin MTV Katsomossa julkaistu kolmiosainen dokumentti alkaa nyt MTV3-kanavalla.
- Dokumentissa uppoudutaan suosituissa sovelluksissa, kuten Telegramissa, käytävään hämäräkauppaan. Sovellusmaailmassa elävät ihmiset paljastavat, mitä kaikkea on tarjolla paikassa, jossa koetaan vaaroja ja karuja kohtaloita. Tätä vaiettua maailmaa ei tavallisesti haluta ulkopuolisille näyttää.
KANSAINVÄLISET OHJELMAT
Fire Country, kausi 2
ma 1.12. alkaen
MTV Katsomo
- Toisen kauden alussa elämä Edgewaterissa on jatkunut monin eri tavoin Boden jouduttua takaisin vankilaan. Yllättävä uutinen saa kuitenkin hänet pohtimaan, voisiko hänellä sittenkin olla elämisen arvoinen elämä siviilissä.
- MTV Katsomo+ -tilaajille julkaistaan koko kausi kerralla. Maksutta MTV Katsomossa julkaistaan yksi jakso viikossa.
Vanderpump Rules, kausi 12
ke 3.12. alkaen
MTV Katsomo+ -tilauksella
- SUR-ravintolan tulokkaat nostavat panokset uudelle tasolle, kun Vanderpump Rules palaa 12. kaudelle. Lisa Vandepumpin siipien suojissa työskentelevä ystäväporukka – sekä heidän exänsä, ihastuksensa ja vihamiehensä – tarjoilevat jälleen annoksen draamaa, juoruja ja sydänsuruja West Hollywoodin yössä.
- Mukana ovat Venus Binkley, joka yrittää pitää porukan kasassa, näyttelijäunelmia ja deittisotkujaan setvivä tarjoilija Jason Cohen sekä baarimestari Natalie Maguire, jonka rakkauselämä kuohuttaa koko tiimiä.
- Sarjaa seurataan MTV Katsomossa jenkkitahtiin jakso viikossa.
Patience, kausi 1
ti 9.12. alkaen
MTV Katsomo
- Brittiläisessä rikosdraamasarjassa rikoskomisario Beatrice Metcalf saa tutkinnassa yllättävää apua nuorelta autistiselta naiselta, Patience Evansilta (Ella Maisy Purvis). Patience työskentelee rikosrekisterikeskuksessa, mutta hänen erityinen kiinnostuksenkohteensa on rikostekninen tutkinta. Patience huomaa asioita, jotka neurotyypillisiltä jäävät helposti huomaamatta.
- MTV Katsomo+ -tilaajille julkaistaan koko kausi kerralla.
The Way Home, kausi 1
ke 10.12. alkaen
MTV Katsomo ja MTV Ava
- Kun Kat Landry (Chyler Leigh, Greyn anatomia) palaa vanhalle kotiseudulleen Port Havenin pikkukaupunkiin oman äitinsä (Andie MacDowell) luo, äiti ja tytär joutuvat yrittämään yhteisen sävelen löytämistä useiden vuosien jälkeen. Menneiden tapahtumien jättämät haavat odottavat yhä parantumistaan, eivätkä tee vahvojen naisten lähentymisestä yksinkertaista. Katin tytär Alice kohtaa äitinsä menneisyyden yllättävän konkreettisella tavalla.
- Koko kausi julkaistaan kerralla MTV Katsomo+ -tilaajille. Maksutta MTV Katsomossa sarjaa seurataan tv:n tahtiin.
Love Island Australia, kausi 7
ma 15.12. alkaen
MTV Katsomo
- Australiassa lokakuun lopulla startannut uusin Love Island Australia -kausi lämmittää MTV Katsomon joulukuussa. Luvassa on entistä kuumempaa menoa ja suurempia sydänsuruja, kun uudet sinkut flirttailevat, kisailevat ja ihastuvat rakkauden saarella. Mallorcan villalla rakkautta on etsimässä myös moninkertainen olympiamitalisti Zac Incerti.
- MTV Katsomo+ -tilaajille julkaistaan viisi jaksoa aina maanantaisin. Maksutta MTV Katsomossa julkaistaan yksi jakso maanantaista perjantaihin.
Oderbruch
ke 17.12. alkaen
MTV Katsomo
- Murhaaja paljastaa elämäntyönsä koukuttavassa saksalaistrillerissä. Oderbruchin syrjäiseltä pellolta löytyy yhteensä 248 ihmisen ja eläimen ruumista, jotka on tyhjennetty verestä. Murhat näyttävät satunnaisilta ja levittäytyvät usean vuosikymmenen ajalle – eikä tappajasta ole tietoakaan. Rikoskomisario Roland Voit lähetetään kotiseudulleen tutkimaan tapausta. Tapausta penkoo myös Voitin entinen kollega ja nuoruudenrakkaus Maggie Kring, jota vainoaa hänen veljensä kohtalo parinkymmenen vuoden takaa.
- MTV Katsomo+ -tilaajille julkaistaan koko kausi kerralla. Maksutta MTV Katsomossa sarjaa julkaistaan yksi jakso viikossa.
The Floor USA, kausi 1
su 21.12. alkaen
MTV Katsomo ja MTV3
- USA:n The Floorissa 81 osallistujaa mittelee jättimäisellä pelilaudalla siitä, kuka saa vallattua lattian eri aihealueita käsittelevissä kaksintaisteluissa. Ohjelman juontaa Rob Lowe.
Hotel Costiera
ma 22.12. alkaen
MTV Katsomo+ -tilauksella
- Kuusiosaisen kepeän rikossarjan pääosassa nähdään Greyn anatomia -tähti Jesse Williams.
- Entinen merijalkaväen sotilas Daniel ”DD” de Luca joutuu jättämään työnsä ja elämänsä Yhdysvalloissa ja pakenemaan lapsuutensa Italiaan. Aurinkoisella Amalfin rannikolla hän ryhtyy ratkomaan varakkaiden vieraiden ongelmia yhdessä maailman loistokkaimmista hotelleista. Todellinen tehtävä on kuitenkin selvittää hotellinomistajan tyttären mystinen katoaminen.
Agatha Christie: Kohti nollapistettä
ma 22.12. alkaen
MTV Katsomo ja MTV3
- Tuoreessa brittisarjassa komisario Leach ratkoo kesään 1936 sijoittuvaa maalaiskartanon murhajuttua. Saadakseen selville totuuden, on poliisien avattava melkoinen vyyhti, johon ovat kietoutuneet riitaisasti eronneen tennistähden rakkauselämä, surullisesti päättynyt lapsuuden leikki sekä läheinen hotelli, joka kartanonrouvan harmiksi vetää puoleensa vääränlaista asiakaskuntaa.
- Neliosaisen minisarjan kaksi ensimmäistä jaksoa nähdään MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla ma 22.12. ja loput kaksi ti 23.12. MTV Katsomo+ -tilaajille julkaistaan kaikki jaksot kerralla.
Totuus, kausi 2
to 25.12. alkaen
MTV Katsomo+ -tilauksella
Myös MTV:n maksukanavilla
- Huippusuosittu ruotsalaissarja Totuus palaa toisen kauden jaksoin. Sofia Helin jatkaa Irisin roolissa, ja tällä kertaa uusi tutkimus vie hänet Ystadin herraskartanon maille. Maasta paljastuva ruumis ja dokumenttiryhmän kuvaama vanha murha kietoutuvat yllättäen tapaukseen. Kun Iris saa odottamattoman viestin entiseltä kollegaltaan Adamilta, kaikki kuitenkin muuttuu.
- Sarjaa seurataan yhden jakson viikkotahdilla. Yhteensä jaksoja on kuusi.
For Her Sins
pe 29.12. alkaen
MTV Katsomo
- Brittitrillerissä Laura Conroy tapaa leikkipuistossa Emily Furnessin, ja heistä tulee nopeasti ystäviä. Emily on hurmaava ja avulias, mutta ulkokuoren alla kytee synkkä suunnitelma. Kohtaaminen ei suinkaan ollut sattumaa, ja Emily näyttää olevan päättänyt tuhota Lauran elämän. Laura kantaa mukanaan synkkää lapsuuden salaisuutta, jonka Emily on valmis repimään päivänvaloon hinnalla millä hyvänsä.
- MTV Katsomo+ -tilaajille koko kausi kerralla. Maksutta MTV Katsomossa sarjaa julkaistaan yksi jakso viikossa.
Suurmestari UK: Uuden vuoden erikoinen
ti 30.12. alkaen
MTV Katsomo ja MTV Sub
- Uudenvuoden erikoisjaksossa esitellään hauskoja asioita kannettavaksi huoneeseen, joka on täynnä vieraita ihmisiä. Lisäksi syödään papadum-leipää, taiteillaan muotokuvia ja posautellaan asioita. Lopuksi työnnetään esineitä reikien läpi.
ELOKUVAT
Downton Abbey
ke 3.12. alkaen
MTV Katsomo+ -tilauksella
Myös MTV:n maksukanavilla
- Ikonisen brittidraaman tarinaa jatkava elokuva vuodelta 2019. Upeassa Downton Abbeyn kartanossa juonittelevat sekä herrasväki että palvelijat. Vuonna 1927, reilu vuosi sarjan tapahtumien päätyttyä, Lordi Grantham saa tiedon kuningasparin vierailusta. Iso-Britannia 2019.
Pavements
to 4.12. alkaen
MTV Katsomo+ -tilauksella
Myös MTV:n maksukanavilla
- Yhdysvaltalaisesta indiebändi Pavementista kertova musiikkidokumentti yhdistää perinteistä elokuvakerrontaa yhtyeen kappaleista ammentaviin musikaalikohtauksiin. Kalifornian Stocktonissa vuonna 1989 perustettua Pavementia pidetään yhtenä 1990-luvun vaihtoehtomusiikin vaikutusvaltaisimmista yhtyeistä. Sen tyyli ja uniikit sanoitukset ovat inspiroineet artisteja The Strokesista Phoebe Bridgersiin. Yhdysvallat 2024.
Beck: Tuhkattu (53)
pe 5.12. alkaen
MTV Katsomo+ -tilauksella
Myös MTV:n maksukanavilla
- Uunituore Beck-elokuva julkaistaan MTV Katsomossa samaan aikaan Ruotsin ensi-illan kanssa.
- Järjestyksessään 53. Beck-elokuvassa ryhmä saa tutkittavakseen tapauksen, jossa pastori on kuollut Helluntaikirkon mailla tapahtuneessa tuhopoltossa. Rikospaikalle saapuvalle Alexille (Jennie Silfverhjelm) tapauksesta tulee henkilökohtainen, kun hän tapaa henkilön menneisyydestään. Avuksi rikostutkintaan Alex värvää mentorinsa Martin Beckin (Peter Haber). Ruotsi 2025.
Knox Goes Away
pe 5.12. alkaen
MTV Katsomo ja MTV Sub
- Palkkatappaja John Knox saa kuulla sairastavansa nopeasti rappeuttavaa muistisairautta, ja hänen on hoidettava elämänsä asiat kuntoon muutaman viikon sisällä. Suunnitelmaan tulee mutka, kun hän joutuu yllättäen auttamaan vieraantunutta poikaansa samalla, kun muistikatkokset toistuvat yhä tiheämmin. Yhdysvallat 2023.
Marlee Matlin: Not Alone Anymore
to 11.12. alkaen
MTV Katsomo+ -tilauksella
Myös MTV:n maksukanavilla
- Tuore dokumentti Oscar-voittaja Marlee Matlinista, joka tunnetaan näyttelijän uransa ohella kuurojen oikeuksien puolestapuhujana Hollywoodissa. Matlin palkittiin 21-vuotiaana ensimmäisestä elokuvaroolistaan Sanaton rakkaus parhaan naispääosan Oscarilla, ensimmäisenä kuurona koskaan. Dokumentti kuvaa Matlinin uraa, jonka aikana roolit ovat linkittyneet aktivismiin niin Hollywoodissa kuin yhteiskunnassa. Yhdysvallat 2025.
Conclave
pe 12.12. alkaen
MTV Katsomo+ -tilauksella
Myös MTV:n maksukanavilla
- Kriitikoiden ylistämässä brittiläisessä draamatrillerissä vanha paavi kuolee ja kardinaali Lawrence (Ralph Fiennes) saa tehtäväkseen järjestää konklaavin uuden paavin valitsemiseksi. Katolisen kirkon valtaapitävät johtajat kokoontuvat Vatikaaniin ja suljetaan ulkopuoliselta maailmalta. Pian Lawrence on keskellä juonien ja salaisuuksien verkkoa. Iso-Britannia 2024.
Myrskyluodon Maija
to 25.12. klo 19.00
MTV Katsomo ja MTV3
- Tv-ensi-iltaan tuleva, Jussi-palkittu tarina tahdosta, voimasta ja rakkaudesta myrskyisällä saarella Ahvenanmaan saaristossa.
- Anni Blomqvistin samannimiseen romaaniin perustuva elokuva sijoittuu 1800-luvun Ahvenanmaan saaristoon. 17-vuotias Maija avioituu vasten tahtoaan kalastajamies Jannen kanssa. Elämä Myrskyluodolla on täynnä haasteita ja Maijasta kasvaa lujatahtoinen ja itsenäinen nainen, joka ei pelkää tarttua toimeen. Maijalla ja Jannella on vahva yhteys, sekä ajan myötä syventynyt rakkaus. Suomi 2024.
Den of Thieves 2: Pantera
pe 26.12. alkaen
MTV Katsomo+ -tilauksella
Myös MTV:n maksukanavilla
- Den of Thievesin jatko-osassa Nick ”Big Nick” O’Brien jahtaa Euroopassa Donnie Wilsonia. Donnie sekaantuu Pantera-jengiin, jolla on käynnissä massiivinen timanttikeikka Ranskassa. Actiontrilleriä tähdittävät Gerard Butler ja O’Shea Jackson Jr. Yhdysvallat 2025.
Beck: Näkymätön mies (52)
pe 26.12. alkaen
Nyt MTV Katsomo ja MTV3
- Järjestyksessään 52. Beck-elokuva nähdään nyt tv-ensi-illassa.
- Alexin ryhmä saa tutkittavakseen murhan, jolla on yhteys sekä kiistanalaiseen vaikuttajaan että Martin Beckin tutkimaan tirkistelyjuttuun.
Emilia Perez
ti 30.12. alkaen
MTV Katsomo+ -tilauksella
- Yhteensä huimat 13 Oscar-ehdokkuutta saanut musikaali, jonka pääosissa nähdään mm. Selena Gomez.
- Meksikossa juristi saa yllättävän tarjouksen: auttaa pahamaineista kartellipomoa Manitas del Montea katoamaan rikollismaailmasta ja toteuttamaan unelmansa sukupuolenkorjauksesta. Ranska/Meksiko 2024.
The Disappearance of Jay Slater
ti 30.12. alkaen
MTV Katsomo+ -tilauksella
- Dokumentissa seurataan Jay Slaterin katoamista Teneriffalla kesäkuussa 2024. Etsinnät paisuivat valtaviksi ja tapaus roihahti myös someilmiöksi: miljoonia TikTok-videoita, salaliittoteorioita ja amatöörietsiviä. True crime -dokumentti sukeltaa Lancashiren kuolemansyytutkintaan ja kulkee Jayn perheen rinnalla vuoden surun ja kysymysten keskellä.
Joulutunnelmaan virittää tuhti kattaus Hallmarkin elokuvia, jotka nähdään MTV Katsomossa ja MTV Avalla:
- Ke 10.12. Rakkautta ja joulun taikaa
- To 11.12. Uudenvuoden lupaus
- Pe 12.12. Ikuinen joulu
- Ma 15.12. Tähtien loisteessa
- Ti 16.12. Joulu tähtien loisteessa
- Ke 17.12. Joulu taivaan lahjana
- To 18.12. Joulu sankareille
- Pe 19.12. Jouluihme Pennsylvaniassa
- Ma 22.12. Joulun salaseura
- Ti 23.12. Joulun suurin lahja
- Ke 24.12. Kaksi joulukyyhkyä
- To 25.12. Kirje jouluksi
TULOSSA TAMMIKUUSSA
Tammikuun alkupäivien odotetuimmat julkaisut ovat heti uudenvuodenpäivänä 1.1. julkaistava The Hunting Wives (MTV Katsomo+) sekä 6.1. julkaistava Mix Tape (MTV Katsomo), jota tähdittää myös Sara Soulié.
MTV:n tammikuun kärkitärpit julkaistaan viikolla 50.
URHEILU
JÄÄKIEKKO
Liiga
MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella
Hockey Night Perjantai MTV3-kanavalla
Myös MTV:n maksukanavilla
- Kohti vuodenvaihdetta kurvataan vahvalla kattauksella: joulukuussa pelataan kaikkiaan 70 Liigan runkosarjaottelua. Joulun välipäivätkin sujuvat huippukiekon parissa, sillä taukoa on vain viisi päivää – pelit jatkuvat heti tapaninpäivänä Hockey Night Perjantai -studiolähetyksellä ja viidellä muulla ottelulla. Kiekkovuosi huipentuu tiistaina 30. joulukuuta neljän pelin iltaan. Tarjolla tuolloin on mm. Ilves-Kärpät.
Studiolliset ottelulähetykset joulukuussa:
Pe 5.12. klo 19 Hockey Night Perjantai: JYP–KalPa (myös MTV3)
Pe 12.12. klo 19 Hockey Night Perjantai: Ässät–Lukko (myös MTV3)
La 13.12. klo 16.30 Hockey Night Lauantai: Sport–HIFK
Pe 19.12. klo 19 Hockey Night Perjantai: Ilves–K-Espoo (myös MTV3)
Pe 26.12. klo 15.30 Hockey Night Perjantai: Tappara–Pelicans (myös MTV3)
Mestis
MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella ja MTV Subilla
Myös MTV:n maksukanavilla
- Huipputasaisessa Mestiksessä pelataan joulukuussa 42 ottelua. Heti kuukauden alkajaisiksi 2.12. nähdään kahden Mestis-jätin kohtaaminen, kun Ketterä isännöi Imatralla TUTOa tiistai-illan ainoassa matsissa.
- Joulukuun MTV Subin otteluna nähdään Jokereiden ja Nokian Pyryn välinen kamppailu sarjapisteistä. Suora lähetys Helsingin jäähallista alkaa ti 16.12. klo 18.15. Jokerit lähtee revanssimielellä joulukuun kahteen Pyry-kohtaamiseen sarjanousijan napattua edellisestä kohtaamisesta hienon jatkoaikavoiton.
- Välipäiviin annostellaan erityisherkkua, kun otteluparit kohtaavat toisensa kahtena peräkkäisenä päivänä 27. ja 28.12. Samalla tarjolla ovat myös runkosarjan ainoat sunnuntaiottelut. Vuoden viimeisten Mestis-iltojen pelipareina Jokerit–K-Vantaa, JoKP–IPK, Ketterä–KeuPaHT, RoKi–Hermes ja TUTO–Pyry. Sunnuntaina samat kohtaamiset pelataan siis toisinpäin.
Poimintoja joulukuun tarjonnasta:
Ti 2.12. klo 18.20 Ketterä–TUTO
Pe 5.12. klo 18.20 RoKi–JoKP
Ti 16.12. klo 18.15 Jokerit–Pyry (myös MTV Sub)
La 27.12. ja su 28.12. klo 17 täydet viiden pelin kierrokset back-to-back -pareina
NHL
MTV Katsomo+ -tilauksella ja MTV Subilla
Myös MTV:n maksukanavilla
- NHL:n runkosarjaa on kuukausi takana, ja yllätyksiä on riittänyt niin sarjataulukossa kuin pistepörssissä. Moni pohjalle povattu joukkue on pelannut ilmiömäisen alkukauden ja pistepörssin kärkipaikoilla keikkuu kolme superjunnua: Chicagon Connor Bedard, San Josen Macklin Celebrini ja Anaheimin Leo Carlsson. Suomalaisista kirkkaimpana tähtenä on loistanut Dallasin Mikko Rantanen, joka on jälleen yli sadan tehopisteen tahdissa.
- MTV Subilla ja MTV Katsomossa nähdään noin yksi NHL-ottelu viikossa läpi runkosarjan.
Joulukuun ottelulähetykset:
Su 7.12. Philadelphia Flyers–Colorado Avalanche
La 13.12. New Jersey Devils–Anaheim Ducks
Su 21.12. Detroit Red Wings–Washington Capitals
SHL
MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella
Myös MTV:n maksukanavilla
- Ruotsin pääsarja jatkuu MTV Katsomossa läpi joulukuun. Sveitsin EHT-turnaus ja joulunaika tuovat taukoja SHL:n otteluohjelmaan, mutta luvassa on kaikkiaan noin 10 suoraa ottelulähetystä, joista neljä suomenkielisen selostuksen kera.
- Jokaisessa ottelussa riittää paitsi paikallistaiston tunnelmaa, myös suomalaistähtiä. Erityisesti kalenterivuoden huipentavassa HV71–Malmö-pelissä jäällä saatetaan nähdä jopa 11 suomalaista!
Joulukuun suomenkieliset SHL-lähetykset:
To 4.12. klo 19.55 Leksand–Brynäs
To 18.12. klo 19.55 Färjestad–Örebro
Pe 26.12. klo 18.55 Luulaja–Skellefteå
Ti 30.12. klo 19.55 HV71–Malmö
Sveitsin liiga
MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella
Myös MTV:n maksukanavilla
- Sveitsin liigan huippuottelut jatkuvat MTV Katsomossa myös joulukuussa. EHT-taukoa vietetään myös Sveitsissä kotiturnauksen ajan, joten tarjolla on kaikkiaan kuusi suoraa ottelulähetystä, joista neljä selostetaan suomeksi.
- Huippuvireinen Jesse Puljujärvi nähdään tositoimissa joulukuussa kahdesti. Kuun alussa Ville Peltosen luotsaama, Puljun johtaman suomalaisnelikon tähdittämä Geneve kohtaa vieraissa Davosin ja loppukuusta Geneven vieraana nähdään SCL Tigers. Tigersia edustavat mm. Harri Pesonen, Saku Mäenalanen ja Hannes Björninen.
Joulukuun suomenkieliset Sveitsin liigan lähetykset:
Ke 3.12. klo 20.40 Davos–Geneve
Pe 5.12. klo 20.40 Lugano–Kloten
Ke 17.12. klo 20.40 EV Zug–Kloten
Pe 19.12. klo 20.40 Geneve–SCL Tigers
JALKAPALLO
Jalkapallon MM-turnauksen arvonta
pe 5.12. klo 19
MTV Katsomo
- Ensi kesänä Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Meksikossa järjestettävät ennätyslaajat jalkapallon MM-kisat alkavat konkretisoitua. Jalkapallomaailman eliitti kokoontuu 5.12. Washingtoniin, jossa järjestetään näyttävin menoin MM-turnauksen lohkoarvonta. Illan aikana selviää, millaiseksi 48 joukkueen MM-turnauksen lohkojako muodostuu. Noin kaksituntinen suora lähetys nähdään MTV Katsomossa klo 19 alkaen.
- Kooste arvonnan tapahtumista nähdään myös MTV3-kanavalla samana iltana klo 22.35 alkaen.
Mestarien liiga
MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella
Myös MTV:n maksukanavilla
- Joulukuun 9.–10. päivä pelataan liigavaiheen kuudes pelipäivä. Viime kaudella 11–15 pistettä liigavaiheesta riitti jatkopaikan varmistamiseen, joten osa joukkueista voi suunnata lyhyelle joulutauolle jo pudotuspelit mielessään. Joulukuun Mestarien liiga -illat tarjoilevat huippukohtaamisia, kuten Inter–Liverpool (9.12.) ja Real Madrid–Manchester City (10.12.), joissa taistellaan paitsi jättiläisten kunniasta, myös suorien kahdeksan jatkopaikan kohtalosta.
- MTV:n Mestarien liiga -studio lämpenee joulukuun pimeinä iltoina Peetu Pasasen johdolla klo 19 alkaen. Löylyä heittävät Mika Väyrynen, Jari Litmanen, Antti Niemi ja Juho Rantala.
- Kaikki Mestarien liigan ottelut ovat katsottavissa MTV Katsomosta.
La Liga
MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella
Myös MTV:n maksukanavilla
- La Liga tarjoilee joulukuulle ainutlaatuisen startin, kun Mestarien liigassa pelaavat espanjalaisjoukkueet iskevät yhteen arki-iltojen iloksi. Barcelona kohtaa mestaruustaistelun kannalta hekumallisessa ottelussa Atletico Madridin (2.12.) ja Real Madrid matkustaa Athletic Bilbaon vieraaksi (3.12.). Muutoin pelataan joulukuussa kolme täyttä kierrosta, ennen kuin La Liga vetäytyy pienelle joulutauolle 21.12. jälkeen.
- MTV Katsomossa nähdään pääsääntöisesti kauden kaikki ottelut, joista kiinnostavimmat jokaiselta kierrokselta suomeksi selostettuna.
Serie A
MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella
Myös MTV:n maksukanavilla
- Italiassa joulutaukoa ei vietetä, vaan Serie A tarjoilee joulukuussakin neljä täyttä kierrosta huippuotteluita. Erityisesti Juventuksen ohjelma kannattaa laittaa kalenteriin: kuun alkuun (7.12.) Vanha Rouva suuntaa Napolin vieraaksi ja juuri ennen joulua Juventus isännöi Romaa (20.12.). Nämä ottelut antavat suuntaa Juventuksen kaudelle – pysyvätkö torinolaiset mukana mestaruustaistelussa vai karkaako kärki kevätkaudelle käännyttäessä?
- MTV Katsomossa nähdään pääsääntöisesti kauden kaikki ottelut, joista kiinnostavimmat jokaiselta kierrokselta suomeksi selostettuna.
MUU URHEILU
ATP-tennis
MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella
Myös MTV:n maksukanavilla
- Tenniskauden päätteeksi pelataan Next Gen ATP Finals, missä kahdeksan maailman parasta alle 21-vuotiasta kohtaa kauden päättävässä turnauksessa. Turnaus pelataan 17.–21.12. Saudi-Arabian Jeddahissa.
Ravit
MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella
Myös MTV:n maksukanavilla
- Raveja seurataan vuoden ympäri ja lähes päivittäin. Lähetykset ovat katsottavissa MTV Katsomosta sekä muusta urheilutarjonnasta riippuen myös MTV:n maksukanavilla.
HUOM. Muutokset ohjelmistossa ovat mahdollisia. Varmista lähetysajat aina pressisivuston ohjelmaoppaasta tai hakemalla ohjelman nimellä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Maiju SalorantaSenior Communication ManagerMTV Oymaiju.saloranta@mtv.fi
Virpi ValtonenCommunication SpecialistMTV Oyvirpi.valtonen@mtv.fi
Onni OjalaPhoto Editor & PhotographerMTV Oyonni.ojala@mtv.fi
Kuvat
Linkit
Lisätietoa julkaisijasta
MTV Oy on Suomen johtava kaupallinen tv-yhtiö ja videosisältöjen talo: ilmiöiden, puheenaiheiden ja tähtien koti. MTV:n mediaperheeseen kuuluvat MTV Katsomo -suoratoistopalvelu, maksuttomat tv-kanavat MTV3, MTV Sub ja MTV Ava, ajankohtaiset uutiset monikanavaisesti välittävä MTV Uutiset, MTV Urheilu sekä MTV:n maksu-tv-kanavat. MTV on osa Schibstediä – yhtä Pohjoismaiden johtavista mediayhtiöistä. MTVyritys.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta MTV Oy
Uutta viikonloppuviihdettä luvassa! Thank God, sä tulit! alkaa MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla lauantaina 24.1.202617.11.2025 13:30:00 EET | Tiedote
MTV:n Thank God, sä tulit! tarjoaa tammikuusta lähtien lauantai-iltoihin sketsiviihdettä parhaimmillaan. Jenni Poikeluksen juontaman ohjelman improvisaatiotehtäviä tuomaroi Kari Ketonen ja vakituisina näyttelijöinä loistavat Elena Leeve, Anna-Sofia Tuominen, Minna Koskela, Sampo Sarkola, Carlos Orjuela ja Joonas Kääriäinen.
Kummien JouluMielelle-konsertti luo joulutunnelman su 14.12.13.11.2025 09:15:00 EET | Tiedote
Kotimaisten huippuartistien tähdittämä Lastenklinikoiden Kummien JouluMielelle-hyväntekeväisyyskonsertti nähdään MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla sunnuntaina 14.12. klo 19.30–22.00. Tunnelmallisen hyväntekeväisyyskonsertin juontavat Kirsi Alm-Siira ja Ernest Lawson.
MTV:n sarjauutuus Petos alkaa su 30.11. – kotimaisen rikosdraaman versiointioikeudet myyty Yhdysvaltoihin12.11.2025 14:00:00 EET | Tiedote
Petos on kahden eri maailman törmäyksestä kertova jännittävä rikostarina, jossa tunteet lyövät kapuloita täydellisen rikoksen rattaisiin. Mikko Kuparisen ohjaamaa sarjaa tähdittävät Daniel Virtanen, Marketta Tikkanen, Pihla Maalismaa, Karim Rapatti, Elias Gould ja Janne Saarinen.
MTV:n sisällöt tavoittivat lokakuussa yli 80 % suomalaisista – uutis- ja ajankohtaissisällöt kiinnostavat osana monipuolista ohjelmistoa11.11.2025 09:05:00 EET | Tiedote
Suomen johtavan kaupallisen tv- ja suoratoistopalveluyhtiön MTV:n sisältöjen parissa vietettiin lokakuussa aikaa lähes 5,5 tuntia viikossa. Kaikkiaan MTV:n sisällöt tavoittivat lokakuussa MTV Katsomossa ja tv-kanavilla yli 4,7 miljoonaa suomalaista.
Itsenäisyyspäivää juhlistetaan MTV:llä aamusta iltaan MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla10.11.2025 09:05:00 EET | Tiedote
Itsenäisyyspäivää vietetään 6.12.2025 MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla aina aamun pidennetystä Huomenta Suomi -lähetyksestä illan Linnan juhliin. Itsenäisyyspäivän jälkeisenä päivänä erikoislähetys koostaa juhlaillan tähtihetket katsojien iloksi.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme