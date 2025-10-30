Sweco Finland Oy

Kilpailuviranomainen hyväksynyt Swecon ja Fimpecin välisen yrityskaupan

19.11.2025 08:00:00 EET | Sweco Finland Oy | Tiedote

Sweco teki lokakuun alussa sopimuksen Fimpec Groupin ostamisesta. Suomen Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on 18.11.2025 hyväksynyt yrityskaupan toteutumisen.

Ilmakuva, joka esittää vehreää puistomaista maisemaa etualalla, taustalla teollisuutta. Etualan puistossa on vihreitä puita ja nurmialueita, ja taustalla näkyy savupiippuja ja teollisuusrakennuksia, horisontissa kaupunki auringon paisteessa.

Yrityskauppa kasvattaa Swecon organisaatiota noin 400 henkilöllä ja vahvistaa Swecon asemaa konsultoinnin, suunnittelun, projektinjohtamisen ja rakennuttamisen asiantuntijana erityisesti energia- ja teollisuussektorilla. Fimpecille yrityskauppa mahdollistaa keskeisten osaamisalueiden sekä liiketoiminnan edelleen kehittämisen ja kasvattamisen osana monialaista ja vakaata yhtiötä.

”On hienoa päästä toivottamaan Fimpecin asiantuntijat tervetulleeksi Swecolle. Yhdessä meillä on tarjota asiakkaillemme ensiluokkaista projekti- ja suunnitteluosaamista sekä kokonaisvaltaiset palvelut vaativimpienkin projektien läpivientiin”, Sweco Finlandin toimitusjohtaja Thomas Hietto sanoo.

Yrityskauppa toteutetaan joulukuun alussa, jolloin Fimpec-yhtiöt siirtyvät nykyisessä muodossaan Swecon omistukseen. Sopimukset ja projektit jatkuvat kuten ennenkin eikä yrityskauppa aiheuta toimenpiteitä asiakkaille. Fimpec-yhtiöiden yhdistyminen Swecon kanssa tapahtuu tämän hetken arvion mukaan kevään 2026 aikana.

Aiemmin julkaistu tiedote aiheesta: Sweco on tehnyt sopimuksen Fimpec Groupin ostamisesta

Sweco suunnittelee huomisen kaupunkeja ja kestävämpää yhteiskuntaa. Yhdistämme 23 000 arkkitehtimme, insinöörimme ja muun asiantuntijamme osaamisen ja työskentelemme asiakkaidemme kanssa edistääksemme vihreää siirtymää, maksimoidaksemme digitalisaation mahdollisuudet ja vahvistaaksemme yhteiskunnan resilienssiä. Sweco on Euroopan johtava suunnittelun ja konsultoinnin asiantuntijayritys, jonka liikevaihto vuonna 2024 oli noin 2,7 Mrd euroa. Yhtiö on listattu Tukholman pörssiin (Nasdaq). www.sweco.fi

