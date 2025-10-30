Kilpailuviranomainen hyväksynyt Swecon ja Fimpecin välisen yrityskaupan
Sweco teki lokakuun alussa sopimuksen Fimpec Groupin ostamisesta. Suomen Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on 18.11.2025 hyväksynyt yrityskaupan toteutumisen.
Yrityskauppa kasvattaa Swecon organisaatiota noin 400 henkilöllä ja vahvistaa Swecon asemaa konsultoinnin, suunnittelun, projektinjohtamisen ja rakennuttamisen asiantuntijana erityisesti energia- ja teollisuussektorilla. Fimpecille yrityskauppa mahdollistaa keskeisten osaamisalueiden sekä liiketoiminnan edelleen kehittämisen ja kasvattamisen osana monialaista ja vakaata yhtiötä.
”On hienoa päästä toivottamaan Fimpecin asiantuntijat tervetulleeksi Swecolle. Yhdessä meillä on tarjota asiakkaillemme ensiluokkaista projekti- ja suunnitteluosaamista sekä kokonaisvaltaiset palvelut vaativimpienkin projektien läpivientiin”, Sweco Finlandin toimitusjohtaja Thomas Hietto sanoo.
Yrityskauppa toteutetaan joulukuun alussa, jolloin Fimpec-yhtiöt siirtyvät nykyisessä muodossaan Swecon omistukseen. Sopimukset ja projektit jatkuvat kuten ennenkin eikä yrityskauppa aiheuta toimenpiteitä asiakkaille. Fimpec-yhtiöiden yhdistyminen Swecon kanssa tapahtuu tämän hetken arvion mukaan kevään 2026 aikana.
Aiemmin julkaistu tiedote aiheesta: Sweco on tehnyt sopimuksen Fimpec Groupin ostamisesta
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Thomas HiettoToimitusjohtajaSweco FinlandPuh:0400 474 093thomas.hietto@sweco.fi
Sanna HuopioViestintäjohtajaSweco FinlandPuh:050 302 8898sanna.huopio@sweco.fi
Kuvat
Sweco suunnittelee huomisen kaupunkeja ja kestävämpää yhteiskuntaa. Yhdistämme 23 000 arkkitehtimme, insinöörimme ja muun asiantuntijamme osaamisen ja työskentelemme asiakkaidemme kanssa edistääksemme vihreää siirtymää, maksimoidaksemme digitalisaation mahdollisuudet ja vahvistaaksemme yhteiskunnan resilienssiä. Sweco on Euroopan johtava suunnittelun ja konsultoinnin asiantuntijayritys, jonka liikevaihto vuonna 2024 oli noin 2,7 Mrd euroa. Yhtiö on listattu Tukholman pörssiin (Nasdaq). www.sweco.fi
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Sweco Finland Oy
Sweco tukee Turun kaupungin luontotiekarttatyötä30.10.2025 13:00:00 EET | Tiedote
Turun kaupunki on valinnut Swecon ja Second Horizon Advisoryn muodostaman asiantuntijaryhmän vahvistamaan kaupungin luontotyötä. Turun kaupungille laaditaan yhteistyössä luontotiekartta, jossa määriteltävät toimenpiteet edistävät Turun tavoitetta olla luontopositiivinen vuoteen 2030 mennessä.
Sweco Finland Q3 2025: Kasvu ja vakaa kannattavuus jatkui29.10.2025 10:50:21 EET | Tiedote
Sweco julkaisi tänään osavuosikatsauksensa vuoden 2025 kolmannelta neljännekseltä. Sweco Finlandin liikevaihto ja tulos paranivat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden. Kvartaalilla voitettiin myös useita merkittäviä toimeksiantoja.
Sweco Finland Q3 2025: Growth and stable profitability continued29.10.2025 10:50:21 EET | Press release
Today Sweco published its interim report for the third quarter of 2025. Sweco Finland's net sales and profit improved compared to the corresponding period last year. Several significant projects were also won during the quarter.
Kalle Inki nimitetty Sweco Finlandin talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi9.10.2025 10:00:00 EEST | Tiedote
Kalle Inki on nimitetty Sweco Finlandin talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 1.11.2025 alkaen. Inkin vastuulla on talouden lisäksi hankinnat ja kiinteistöt, ja hän raportoi tehtävässään toimitusjohtaja Thomas Hiettolle.
Sweco on tehnyt sopimuksen Fimpec Groupin ostamisesta7.10.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Toteutuessaan yrityskauppa kasvattaa Swecon organisaatiota noin 400 henkilöllä ja vahvistaa Swecon asemaa konsultoinnin, suunnittelun, projektinjohtamisen ja rakennuttamisen asiantuntijana erityisesti energia- ja teollisuussektorilla. Kaupan toteutuminen edellyttää Suomen Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksynnän.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme