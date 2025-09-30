HSS Paviljongin uusi operaattori Food Camp haluaa kehittää merellisen Helsingin vetovoimaa
Helsingin edustalla Liuskasaaressa sijaitseva kesäravintola HSS Paviljonki siirtyy ravintola- ja catering-alan yritys Food Campin operoitavaksi. Klassikkoravintola avaa ovensa jälleen vappuna 2026.
Ravintola HSS Paviljonki avaa kesäkautensa 2026 vappulounaalla – uusissa käsissä. Legendaarisesta ravintolasta vastaa helsinkiläinen ravintola- ja catering-alan yritys Food Camp, joka on voittanut kilpailutuksen ravintolatoiminnan operoinnista tulevina vuosina.
HSS Paviljonki on yksi helsinkiläisten rakastamista saariravintoloista. Vuonna 1949 valmistuneen rakennuksen on suunnitellut arkkitehti Runar Finnilä, ja sen pyöreästä ravintolasalista aukeaa ainutlaatuinen näkymä muun muassa Harmajan majakalle. Alun perin rakennus toimi HSS:n eli Helsingfors Segelsällskapin klubitalona, ja yleisöä ravintola on palvellut 1960-luvun alusta. Veneyhteys Liuskasaareen lähtee Merisataman rannasta ja kulkee toukokuun alusta lokakuun loppuun. Liuskasaareen pääsee myös kävellen Uunisaaresta.
”Helsingin edustan saariravintolat ovat osa monien kaupunkilaisten kesää, ja merellisyys on Helsingin suurimpia matkailuvaltteja. Jo venematka ravintolaan on elämys niin paikallisille kuin turisteillekin. Olemme todella innoissamme siitä, että pääsemme jatkamaan HSS Paviljongin perinteitä ja tutustuttamaan myös uudet sukupolvet tähän hienoon kesäperinteeseen”, Food Campin toimitusjohtaja Riikka Kannas sanoo.
HSS Paviljongin uudistuva menu nojaa asiakkaiden rakastamiin klassikkoannoksiin ja merellisyyteen.
”Perinteet velvoittavat, mutta toki tuomme HSS Paviljongin ruokakonseptiin myös uutta ja raikasta. Liuskasaareen otamme mukaamme oman ruokafilosofiamme: laadukasta ja mutkatonta ruokaa, joka sopii erinomaisesti paikan kotoisan eleganttiin tunnelmaan. Pidämme huolen siitä, että tänne on helppo tulla ja täällä on helppo viihtyä.”
HSS Ravintolat Oy:ssä ollaan iloisia siitä, että HSS Paviljongin ravintolatoiminta siirtyy juuri Food Campin käsiin.
”Hienoa saada Food Campin tinkimätön ruokaosaaminen Helsingin merellisimmän ravintolan perustaksi. On mahtavaa tulevalla kaudella päästä tekemään upeaa kesää juuri Food Campin kanssa”, HSS Ravintolat Oy:n hallituksen puheenjohtaja Mikko Paukkonen sanoo.
Food Campin ydinliiketoimintaa ovat laadukkaat Gastro Catering -palvelut, ruokailuun liittyvien tapahtumien järjestäminen sekä korkeatasoiset lounasravintolat Marimekon pääkonttorissa Helsingissä ja Fiskars Groupin pääkonttorissa Espoon Keilaniemessä. Lisäksi Food Campilla on kaksi omaa tapahtumatilaa: Kansallissali Aleksanterinkadulla ja Villa Ivan Falin meren rannalla Vuosaaressa.
Lisätiedot:
Riikka Kannas, toimitusjohtaja, Food Camp,
+358 40 354 6331, riikka.kannas@foodcampfinland.fi
Mikko Paukkonen, hallituksen puheenjohtaja, HSS Ravintolat Oy
+358 50 567 9761, mikko.paukkonen@wulff.fi
Food Camp on helsinkiläinen, vuonna 2014 perustettu ravintola- ja catering-alan yritys. https://www.foodcampfinland.fi/
