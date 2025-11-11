Perustuslakivaliokunta edellyttää merkittäviä muutoksia apteekkitalousuudistukseen – Apteekkariliitto: Muutokset tehtävä alaa kuullen

Perustuslakivaliokunnan eilen julkaisema lausunto apteekkitalousuudistuksesta vahvistaa sen, mistä Apteekkariliitto on varoittanut koko valmistelun ajan: leikkausten mittaluokka on apteekkialalle kohtuuton ja esityksen yhteisvaikutukset vaarantavat maankattavan apteekkiverkoston.

Perustuslakivaliokunta katsoo, että ehdotetut lääketaksan leikkaukset yhdessä apteekkiveron kanssa johtaisivat osassa apteekkeja toiminnan kannattamattomuuteen. Tämä on valiokunnan mukaan ongelmallista perustuslain turvaaman omaisuudensuojan ja elinkeinovapauden näkökulmasta. Valiokunta edellyttää esitykseen muutoksia niin, että apteekkitoiminnan tosiasiallinen kannattavuus turvataan.

Jo nyt tiedossa kymmenkunta sulkemisuhan alla olevaa apteekkia

Apteekkariliitto painottaa, että 36 miljoonan euron kateleikkaus ja ennakoimattomasti kohdentuva apteekkivero muodostavat kohtuuttoman yhdistelmän, joka johtaa apteekkien sulkemisiin.

– Tiedossamme on jo tällä hetkellä kymmenkunta sulkemisuhan alla olevaa apteekkia. Nämä ovat niin sanottuja sivuapteekkeja, joita apteekkarit ovat ylläpitäneet vapaaehtoisesti alueilla, joilla ei ole edellytyksiä itsenäiselle apteekille, Apteekkariliiton toimitusjohtaja Merja Hirvonen kertoo.

Apteekkariliiton mukaan säästöjä tulee hakea vain sellaisella tavalla, joka turvaa apteekkitoiminnan tosiasiallisen kannattavuuden ja maankattavan apteekkiverkoston. Muuten seurauksena ovat apteekkipalvelujen heikentyminen, pidemmät asiointimatkat ja kasvava paine muuhun terveydenhuoltoon.

– Kun apteekkien talous horjuu, vaarassa on koko lääke- ja terveydenhuollon toimivuus, Hirvonen sanoo.

Hirvonen muistuttaa, että apteekki on monessa kunnassa alueen ainoa lähisote-palvelu. Apteekista saa terveydenhuollon ammattilaisen antamaa neuvontaa maksutta ja ilman ajanvarausta.

– Apteekin menettäminen vaikeuttaisi suoraan asukkaiden arkea, etenkin nyt, kun monien alueiden sote-palveluja on jo keskitetty ja niistä on leikattu.

Hallituksen esitystä korjattava

Perustuslakivaliokunta korostaa, ettei pelkkä mahdollisuus luopua apteekkiluvasta nopeutetusti ratkaise esityksen perusoikeusongelmia. Valiokunnan mukaan esitystä on muutettava niin, että apteekeilla säilyy mahdollisuus kannattavaan toimintaan eikä apteekkitoiminta esityksen seurauksena muutu tappiolliseksi.

Perustuslakivaliokunnan edellytysten täyttäminen vaatii merkittäviä, sisällöllisiä muutoksia lakiesitykseen. Apteekkariliitto painottaa, että tätä ei voida tehdä ilman alan kuulemista, etenkään kun esityksen vaikutusarvioissa on olennaisia puutteita.

— Hallituksen esitystä on ehdottomasti korjattava. Siihen tarvitaan kunnollinen vaikutusten arviointi ja alan toimijoiden mahdollisuus lausua korjatusta esityksestä. Historiallisesti mittava apteekkitalouden uudistus ei voi edetä alaa kuulematta, Hirvonen painottaa.

Näitä muutoksia esitetään

Reseptilääketaksan leikkaamista 36 miljoonalla eurolla.

Apteekkiveron perusteen muuttamista.

Muutoksia apteekkiverotaulukkoon.

Uudenlaista sivuapteekkivähennystä.

Yli 20 itsehoitolääkeryhmän myynnin laajentamista apteekkien ulkopuolelle.



Lisätietoja:

Merja Hirvonen, toimitusjohtaja, Apteekkariliitto, p. 0405880841, merja.hirvonen@apteekkariliitto.fi.



Risto Holma, Apteekkariliitto puheenjohtaja, p. 0400 605 208, risto.holma@lauttasaarenapteekki.fi