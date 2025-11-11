Perustuslakivaliokunta edellyttää merkittäviä muutoksia apteekkitalousuudistukseen – Apteekkariliitto: Muutokset tehtävä alaa kuullen
Ehdotetut lääketaksan leikkaukset yhdessä apteekkiveron kanssa johtaisivat monissa apteekeissa toiminnan kannattamattomuuteen. “Kun apteekkien talous horjuu, vaarassa on koko lääke- ja terveydenhuollon toimivuus”, muistuttaa Apteekkariliiton toimitusjohtaja Merja Hirvonen.
Perustuslakivaliokunnan eilen julkaisema lausunto apteekkitalousuudistuksesta vahvistaa sen, mistä Apteekkariliitto on varoittanut koko valmistelun ajan: leikkausten mittaluokka on apteekkialalle kohtuuton ja esityksen yhteisvaikutukset vaarantavat maankattavan apteekkiverkoston.
Perustuslakivaliokunta katsoo, että ehdotetut lääketaksan leikkaukset yhdessä apteekkiveron kanssa johtaisivat osassa apteekkeja toiminnan kannattamattomuuteen. Tämä on valiokunnan mukaan ongelmallista perustuslain turvaaman omaisuudensuojan ja elinkeinovapauden näkökulmasta. Valiokunta edellyttää esitykseen muutoksia niin, että apteekkitoiminnan tosiasiallinen kannattavuus turvataan.
Jo nyt tiedossa kymmenkunta sulkemisuhan alla olevaa apteekkia
Apteekkariliitto painottaa, että 36 miljoonan euron kateleikkaus ja ennakoimattomasti kohdentuva apteekkivero muodostavat kohtuuttoman yhdistelmän, joka johtaa apteekkien sulkemisiin.
– Tiedossamme on jo tällä hetkellä kymmenkunta sulkemisuhan alla olevaa apteekkia. Nämä ovat niin sanottuja sivuapteekkeja, joita apteekkarit ovat ylläpitäneet vapaaehtoisesti alueilla, joilla ei ole edellytyksiä itsenäiselle apteekille, Apteekkariliiton toimitusjohtaja Merja Hirvonen kertoo.
Apteekkariliiton mukaan säästöjä tulee hakea vain sellaisella tavalla, joka turvaa apteekkitoiminnan tosiasiallisen kannattavuuden ja maankattavan apteekkiverkoston. Muuten seurauksena ovat apteekkipalvelujen heikentyminen, pidemmät asiointimatkat ja kasvava paine muuhun terveydenhuoltoon.
– Kun apteekkien talous horjuu, vaarassa on koko lääke- ja terveydenhuollon toimivuus, Hirvonen sanoo.
Hirvonen muistuttaa, että apteekki on monessa kunnassa alueen ainoa lähisote-palvelu. Apteekista saa terveydenhuollon ammattilaisen antamaa neuvontaa maksutta ja ilman ajanvarausta.
– Apteekin menettäminen vaikeuttaisi suoraan asukkaiden arkea, etenkin nyt, kun monien alueiden sote-palveluja on jo keskitetty ja niistä on leikattu.
Hallituksen esitystä korjattava
Perustuslakivaliokunta korostaa, ettei pelkkä mahdollisuus luopua apteekkiluvasta nopeutetusti ratkaise esityksen perusoikeusongelmia. Valiokunnan mukaan esitystä on muutettava niin, että apteekeilla säilyy mahdollisuus kannattavaan toimintaan eikä apteekkitoiminta esityksen seurauksena muutu tappiolliseksi.
Perustuslakivaliokunnan edellytysten täyttäminen vaatii merkittäviä, sisällöllisiä muutoksia lakiesitykseen. Apteekkariliitto painottaa, että tätä ei voida tehdä ilman alan kuulemista, etenkään kun esityksen vaikutusarvioissa on olennaisia puutteita.
— Hallituksen esitystä on ehdottomasti korjattava. Siihen tarvitaan kunnollinen vaikutusten arviointi ja alan toimijoiden mahdollisuus lausua korjatusta esityksestä. Historiallisesti mittava apteekkitalouden uudistus ei voi edetä alaa kuulematta, Hirvonen painottaa.
Näitä muutoksia esitetään
- Reseptilääketaksan leikkaamista 36 miljoonalla eurolla.
- Apteekkiveron perusteen muuttamista.
- Muutoksia apteekkiverotaulukkoon.
- Uudenlaista sivuapteekkivähennystä.
- Yli 20 itsehoitolääkeryhmän myynnin laajentamista apteekkien ulkopuolelle.
Lisätietoja:
Merja Hirvonen, toimitusjohtaja, Apteekkariliitto, p. 0405880841, merja.hirvonen@apteekkariliitto.fi.
Risto Holma, Apteekkariliitto puheenjohtaja, p. 0400 605 208, risto.holma@lauttasaarenapteekki.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Aija PirinenViestintäpäällikköPuh:010 6801 442aija.pirinen@apteekkariliitto.fi
Erkki KostiainenViestintäjohtajaPuh:050 566 8188erkki.kostiainen@apteekkariliitto.fi
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Suomen Apteekkariliitto ry (www.apteekkariliitto.fi) on yksityisiä apteekkeja edustava yhdistys. Apteekkariliitto kehittää eettisesti ja ammatillisesti korkeatasoista apteekkitoimintaa osana terveydenhuoltoa ja tuottaa jäsenilleen apteekkitoimintaa tukevia palveluita.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Apteekkariliitto
Apteekkareiden tulot voivat näyttää suurilta - todellisuudessa yhä useamman apteekkarin talous on tiukilla11.11.2025 09:00:00 EET | Tiedote
Joka kymmenes apteekkari nosti viime vuonna apteekistaan yksityisottoina alle 20 000 euroa. Neljänneksellä apteekkareista yksityisotot jäivät alle 40 000 euroon, ilmenee tuoreesta kyselystä.
Vuoden opetusapteekkina palkittiin tamperelainen Ensimmäinen apteekki7.11.2025 17:00:00 EET | Tiedote
Farmasian opiskelijoilta loistavaa palautetta saanut apteekki palkittiin Farmasian Päivillä Helsingissä perjantaina.
Raportti: Kauppojen myyntiin laajentuvat itsehoitolääkkeet voivat aiheuttaa ongelmia7.11.2025 08:18:36 EET | Tiedote
Suomalaiset apteekit tekevät joka kuukausi noin tuhat HaiPro-ilmoitusta lääkehoidon vaaratapahtumista. Neljältä vuodelta kerätty aineisto osoittaa, että myös kauppojen myyntiin laajentuvat “vaarattomat” itsehoitolääkkeet aiheuttavat käyttäjille ongelmia.
Apteekkeja kannattaisi hyödyntää matalan kynnyksen terveyspalveluissa13.10.2025 11:31:52 EEST | Tiedote
Apteekkariliitto esittää sosiaali- ja terveysministeriölle, että se käynnistäisi jo tänä syksynä selvityksen apteekkien matalan kynnyksen terveyspalveluista. Selvitys toteuttaisi hallitusohjelmaa ja mahdollistaisi apteekkien nykyistä laajemman hyödyntämisen osana terveydenhuollon palvelujärjestelmää.
Apteekkipalvelut turvattava – hallituksen apteekkiuudistus rapauttaa perustaa22.9.2025 14:00:10 EEST | Tiedote
Hallituksen tänään eduskunnalle antamassa lakiesityksessä (STM/2025/102) ehdotetaan mittavaa leikkausta apteekkien talouteen ja useiden itsehoitolääkkeiden myynnin laajentamista apteekkien ulkopuolelle. Muutokset syventävät monien apteekkien talousahdinkoa entisestään.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme