DS Smith juhlii 4evergreen-kiertotalospalkinnon voittoa

DS Smith juhlii voittoaan 4evergreen-palkinnon osalta innovatiivisesta kierrätettävyyden arviointipalvelustaan (Recyclability Evaluation Service, RES). DS Smith oli kilpailussa ehdolla tuotteiden tai palveluiden sarjassa, jotka mahdollistavat tehostetut kierrätysprosessit, ja se sai kiertotalouden menestystarinoiden palkinnon.
Kestävän kehityksen mukaiseen kuitupohjaisiin pakkausratkaisuihin erikoistunut johtava maailmanlaajuinen valmistaja DS Smith, joka on osa International Paper -konsernia, juhlii voittoaan 4evergreen-palkinnon osalta innovatiivisesta kierrätettävyyden arviointipalvelustaan (Recyclability Evaluation Service, RES).
DS Smith oli kilpailussa ehdolla tuotteiden tai palveluiden sarjassa, jotka mahdollistavat tehostetut kierrätysprosessit, ja se sai kiertotalouden menestystarinoiden palkinnon.
DS Smithin kierrätettävyyden arviointipalvelu (RES) on suunniteltu kuitupohjaisiin pakkauksiin keskittyville asiakkaille. Palvelu tarjoaa yksityiskohtaisen arvioinnin ja erittelyn kuitupohjaisen pakkausratkaisun kierrätettävyydestä sekä ohjeita siitä, miten parantaa kierrätettävyyttä tavanomaisessa eurooppalaisessa kierrätyslaitoksessa tai paperitehtaassa.
Kuitupohjaisen pakkauksen kierrätettävyyden osoittamisen lisäksi RES-laboratoriotestauksella on tarkoitus tukea yrityksiä niiden kustannusten pienentämisessä lainsäädännön, kuten pakkaus- ja pakkausjäteasetuksen (PPWR) ja tuottajavastuun (EPR), mukaisesti.
Anita Clarke, Marketing Director, DS Smith Recycling: “Olemme ylpeitä, että olemme voittaneet tämän 4evergreen-palkinnon kierrätettävyyden arviointipalvelullemme. Tämä palvelu on ollut valtava menestys asiakkaidemme keskuudessa heidän pakkauksiensa kierrätettävyyden arvioinnissa laajamittaisen ja realistisen kierrätyskokemuksen kontekstissa. Olemme sitoutuneet auttamaan heitä varmistamaan pakkausratkaisujensa tulevaisuuden PPWR:n ja tuottajavastuun mukaisesti sekä tukemaan heitä, kun he kehittävät kierrätettäviä pakkauksia kansainvälisesti. Teemme yhteistyötä edistääksemme kiertotaloutta pakkausratkaisuissa.”
4evergreen-palkinto ja sen kiertotalouden menestystarinat (Circularity Success Stories) huomioivat aloitteita, jotka edistävät kuitupohjaisen pakkauksen ja pakkaussuunnittelun kiertotaloutta. Palkintojen kategoriat ovat tuotteet, jotka on suunniteltu kiertotalouteen (Products Designed for Circularity), tehokas keräys ja lajittelu (Effective Collection and Sorting), sekä tehostetut kierrätysprosessit (Enabling Enhanced Recycling Processes).
Tämän vuoden voittajat julkistettiin keskiviikkona 19. marraskuuta 2025. Vuoden 2025 tilaisuus oli nimeltään Perfecting Circularity Together: 4evergreen Technical Toolbox for Fibre-Based Packaging, ja se järjestettiin sekä Brysselissä että online-tapahtumana.
DS Smithin Recyclability Evaluation Service (RES) toimii Isossa-Britanniassa Kemsleyn paperitehtaalla, joka on yksi Euroopan suurimmista kierrätyspaperitehtaista noin 830 000 tonnin vuosituotantokapasiteetillaan.
DS Smith on sitoutunut johtamaan alan siirtymistä kiertotalouteen ja tarjoamaan asiakkailleen kestäviä kiertotalousratkaisuja 34 maassa ympäri maailmaa. Yrityksellä on vahva kestävän kehityksen strategia, joka tukee sen tarkoitusta uudistaa pakkaamista muuttuvassa maailmassa: Redefining Packaging for a Changing World.
Tietoja julkaisijasta
DS Smith, joka on International Paper -konsernin yritys, on johtava kestävien kuitupohjaisten pakkausratkaisujen globaali toimittaja, jota tukevat kierrätys- ja paperinvalmistustoiminnot. Yritys on keskeinen kumppani verkkokauppatoimijoille, kuluttajatuotevalmistajille, elintarvike- ja juomateollisuudelle sekä teollisuustuotteiden valmistajille. DS Smithillä on kunnianhimoinen Now & Next -kestävän kehityksen strategia ja se on sitoutunut johtamaan koko toimialan siirtymistä kiertotalouteen samalla toimittaen kiertotalouden mukaisia pakkausratkaisuja asiakkaille. Yritys keskittyy toiminnoissaan kertakäyttöisten muovien korvaamiseen, hiilen poistamiseen toimitusketjuista, kiertotalouden mukaisten ratkaisujen tarjoamiseen sekä innovaatioihin ja investointeihin tutkimus- ja kehitystoimintaan, kattaen myös vaihtoehtoiset materiaalit ja kuidut. Suomessa liiketoiminnan juuret ovat vuodessa 1911, jolloin yritys aloitti Tampereella valmistamaan aaltopahvia Suomen ensimmäisenä tehtaana. Lisätietoja on saatavilla osoitteessa www.dssmith.com
International Paper (NYSE: IP; LSE: IPC) on globaali johtava toimija kestävän kehityksen mukaisissa pakkausratkaisuissa. Pääkonttori sijaitsee Memphisissä, Tennesseen osavaltiossa Yhdysvalloissa, ja EMEA-alueen (Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka) pääkonttori on Lontoossa Isossa-Britanniassa. Konsernina International Paper työllistää yli 65 000 työntekijää ja palvelee asiakkaitaan ympäri maailmaa yli 30 maassa. Yhdessä asiakkaidensa kanssa yritys tekee maailmasta turvallisemman ja tuottavamman, yksi kestävä pakkausratkaisu kerrallaan. Liikevaihto vuonna 2024 oli 18,6 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Vuonna 2025 International Paper osti DS Smithin muodostaen yhdessä maailman johtavan kestävän kehityksen mukaisten pakkausten valmistajan. Lisätietoja on saatavilla osoitteessa www.internationalpaper.com.
4evergreen on yli sadan jäsenen toimialariippumaton yhteenliittymä, joka edustaa kuitupohjaiseen pakkaamiseen liittyvää koko elinkaarta - metsistä tuottajiin, suunnittelijoihin, brändien omistajiin ja kierrättäjiin. Yhdessä he jakavat asiantuntemustaan kehittääkseen työkaluja ja ohjeita entistä kestävämmälle toiminnalle. Tavoitteena on saavuttaa 90 prosentin kierrätysaste kuitupohjaisille pakkauksille vuoteen 2030 mennessä. Vuonna 2023 4evergreen käynnisti "Circularity Success Stories’ " -aloitteen, jossa kerätään jäsenyritysten läpimurtohankkeiden esimerkkejä - olivatpa ne yksittäisiä tai yhteistyöhankkeita, jotka ovat saaneet kimmokkeen yhteenliittymästä ja voivat toimia inspiroivina esimerkkeinä seurattaviksi. 4evergreen-ohjausryhmän jäsenet edustavat tämän ainutlaatuisen yhteenliittymän kaikkia liiketoiminta-alueita. Se antaa strategisen suunnan toiminnalle ja valvoo sitä. Se hyväksyy uusien hankkeiden luomisen ja seuraa niiden edistymistä. Ohjausryhmä varmistaa, että yhteenliittymä etenee kohti määriteltyjä tavoitteita ja saavutuksia. https://4evergreenforum.eu/
