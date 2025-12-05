Päivitys: Valtatie 2 katkaistaan tilapäisesti Vihdissä Olkkalan kallioleikkausten kohdalla 21.11.–24.11., lisäksi 28.11.–1.12. sekä viimeisen kerran 12.–15.12.2025
Tien katkaisu johtuu kallioleikkausten lujitustöistä.
Tie 2 katkaistaan liikenteeltä Olkkalan kallioleikkauksen kohdalla Vihdissä perjantaina 21.11.2025 klo 19.00 ja avataan liikenteelle viimeistään maanantaina 24.11.2025 kello 06.00. Tie katkaistaan liikenteeltä uudelleen myös perjantaina 28.11.2025 klo 19.00 ja avataan viimeistään maanantaina 1.12.2025 klo 06.00. Viimeisen kerran tie katkaistaan liikenteeltä perjantaina 12.12.2025 klo 19.00 ja avataan liikenteelle viimeistään maanantaina 15.12.2025 kello 06.00. Näin urakka saadaan valmiiksi ennen joulua.
Liikenne ohjataan kiertotielle rampin 21203 kautta tielle 1241 (Olkkalantie), jonka jälkeen liikenne ohjataan tien 120 (Vanha Porintie) kautta takaisin valtatielle 2. Kiertotien pituus on noin 6 km.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja: Liikenteen asiakaspalvelu, puh 0295 020 600 (klo 9–15)
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Uudenmaan ELY-keskus
Uppdatering: Riksväg 2 stängs tillfälligt av i Vichtis vid Olkkala bergskärningar 21.11–24.11.2025, dessutom 28.11–1.12 samt sista gången 12–15.12.20255.12.2025 14:52:00 EET | Pressmeddelande
Vägen stängs av på grund av förstärkningsarbeten i bergskärningarna.
Petri Knaapinen blir överdirektör för Livskraftscentralen i Nyland27.11.2025 14:07:00 EET | Pressmeddelande
Statsrådet har utnämnt Petri Knaapinen till överdirektör för Livskraftscentralen i Nyland för tiden 1.1.2026–31.12.2030. Knaapinen har varit överdirektör för NTM-centralen i Nyland sedan 2016. Han inleder sitt arbete i december 2025 med förberedande uppgifter för livskraftscentralen vid arbets- och näringsministeriet.
Petri Knaapinen Uudenmaan elinvoimakeskuksen ylijohtajaksi27.11.2025 14:07:00 EET | Tiedote
Valtioneuvosto on nimittänyt Petri Knaapisen Uudenmaan elinvoimakeskuksen ylijohtajaksi ajalle 1.1.2026–31.12.2030. Knaapinen on toiminut vuodesta 2016 Uudenmaan ELY-keskuksen ylijohtajana. Hän aloittaa työnsä joulukuussa 2025 elinvoimakeskusten valmistelutehtävissä työ- ja elinkeinoministeriössä.
Sysselsättningsöversikt för Nyland: Antalet lediga jobb ökade i flera kommuner25.11.2025 08:00:00 EET | Pressmeddelande
Nylands sysselsättningsöversikt för oktober har publicerats. Enligt den fanns det 12 % mer arbetslösa arbetssökande i Nyland än året innan. Årsförändringen för hela landet var 10 %. Antalet permitterade fortsatte att minska i både Nyland och hela landet.
Uudenmaan työllisyyskatsaus: Avoimien työpaikkojen määrä nousi useissa kunnissa25.11.2025 08:00:00 EET | Tiedote
Uudenmaan lokakuuta koskeva työllisyyskatsaus on julkaistu. Sen mukaan Uudellamaalla oli työttömiä työnhakijoita 12 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Koko maan vuosimuutos oli 10 %. Lomautettujen määrä jatkoi laskua niin Uudellamaalla kuin koko maassakin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme