SDP:n Razmyar: Jos Suomi joutuu EU:n tarkkailuluokalle, johtuu se hallituksen omista virheistä
Valtiovarainministeri Purran mukaan Suomi on joutumassa alkuvuodesta EU:n liiallisen alijäämän menettelyyn. Syy on Orpon hallituksen epäonnistuneessa talouspolitiikassa, sanoo SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyar.
– Voi vain kuvitella, millainen huuto kokoomuksen taholta olisi noussut, jos Suomi olisi päätymässä ”tarkkailuluokalle” jonkin muun hallituspohjan aikana. Kun se nyt näyttää olevan tapahtumassa kokoomuksen vahtivuorolla ja kokoomuslaisen talous- ja työllisyyspolitiikan tuloksina, onkin pääministeripuolueessa äkkiä hyvin hiljaista.
– Jos Suomi päätyy EU:n tarkkailuluokalle, kyse on ennen kaikkea hallituksen omista virheistä. Hallituksen ideologinen talous- ja työllisyyspolitiikka on johtanut siihen, että työpaikoistaan ja pärjäämisestään huolestuneet suomalaiset eivät uskalla kuluttaa vaan keskittyvät säästämään pahan päivän varalle. Mittavat sosiaaliturvaleikkaukset ja arvonlisäverojen korotukset ovat lisänneet ihmisten ahdinkoa ja ovat suoraan pois kotimaisesta kulutuksesta. Tätä tosiasiaa hallitus ei voi kieltää, Razmyar sanoo.
Razmyar muistuttaa opposition varoittaneen alusta asti, että Suomen taloustilannetta ei korjata vain leikkauksilla, kun samaan aikaan kasvupanostukset ovat loistaneet poissaolollaan.
– Orpon hallituksen kautta on vielä puolitoista vuotta jäljellä. Nyt on aika kääntää suunta ja etsiä toimia, joilla vahvistetaan suomalaisten luottamusta tulevaisuuteen ja omaan pärjäämiseensä. Vientiin, markkinoihin ja vaikkapa Yhdysvaltojen tulleihin emme voi aina vaikuttaa, mutta kotimaisen kulutuksen edellytyksiin voimme.
– Vähintä, mitä hallitus voisi tehdä talouden vahvistamiseksi tässä tilanteessa olisi sen omien holtittomien, suurituloisimpia hyödyttävien veronkevennysten peruminen. Esimerkiksi yhteisöveron alennusta on kritisoitu laajasti. Sen peruminen osoittaisi, että hallitus kykenee vastuullisiin toimiin eturyhmäpolitiikan sijasta, Razmyar päättää.
Yhteyshenkilöt
Nasima RazmyarSDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja
Eduskunta-avustaja Merja Pulliainen p. +358 50 306 1120
