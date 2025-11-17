Fingrid ei laskuta tasevastaavien tuotannon ja kulutuksen volyymimaksua joulukuulta 2025

Tasevastaavilta laskutettava tuotannon ja kulutuksen volyymimaksu on 1,35 euroa megawattitunnilta. Fingrid ei laskuta tasevastaavilta kyseistä volyymimaksua joulukuulta, koska tasepalvelumaksuilla katettavat reservikustannukset ovat säilyneet ennustettua alemmalla tasolla. Muut tasepalvelun maksut peritään normaalisti joulukuussa.



Sähköjärjestelmän nopea kehitys, reservikapasiteetin hinnan vaihtelut sekä kasvava reservien hankintatarve haastavat tasepalvelun kustannusten ennustamista. Fingrid kehittää reservimarkkinoita tavoitteenaan tarjonnan kasvu kaikilla reservimarkkinoilla ja markkinaehtoinen järjestelmän tasapainotus joka tilanteessa.



