Fingrid ei laskuta tasevastaavien tuotannon ja kulutuksen volyymimaksua joulukuulta 2025
Tasevastaavilta laskutettava tuotannon ja kulutuksen volyymimaksu on 1,35 euroa megawattitunnilta. Fingrid ei laskuta tasevastaavilta kyseistä volyymimaksua joulukuulta, koska tasepalvelumaksuilla katettavat reservikustannukset ovat säilyneet ennustettua alemmalla tasolla. Muut tasepalvelun maksut peritään normaalisti joulukuussa.
Sähköjärjestelmän nopea kehitys, reservikapasiteetin hinnan vaihtelut sekä kasvava reservien hankintatarve haastavat tasepalvelun kustannusten ennustamista. Fingrid kehittää reservimarkkinoita tavoitteenaan tarjonnan kasvu kaikilla reservimarkkinoilla ja markkinaehtoinen järjestelmän tasapainotus joka tilanteessa.
Lisätietoja:
Pasi Lintunen, tasepalvelupäällikkö, Fingrid Oyj, puh. +358 30 395 4291
Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi
Tietoja julkaisijasta
Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö. Turvaamme asiakkaille ja yhteiskunnalle kustannustehokkaasti varman sähkön ja muovaamme tulevaisuuden puhdasta ja markkinaehtoista sähköjärjestelmää.
Fingrid välittää. Varmasti.
www.fingrid.fi
