Nefer Nefer Nefer tuo Persian ja Levantin Helsinkiin – naisten johtama ravintola, jossa vieraanvaraisuus on perintö ja vieras nostetaan pään päälle

Ravintolan idea – muisti, perintö ja jatkuvuus

Neferissä ruoka ei ole esitys vaan jatkumo – sukupolvelta toiselle, äidiltä tyttärelle siirtynyttä kulttuuriperintöä, joka elää lautasella eteenpäin. Nefer lähestyy perinteitä raaka-aineiden kautta – luovuus kumpuaa perinnöstä, mausta ja käsityön kunnioittamisesta.

Olen kasvanut keittiössä, jossa äidit ja isoäidit eivät vain laittaneet ruokaa – he opettivat elämää. He pitivät kulttuuria hengissä jokaisella reseptillä, jokaisella eleellä. Me naiset kannamme sen painon ja kunnian: me opetamme, ruokimme, muistamme. Siksi sanon, että ruoka ei ole performanssi, vaan jatkumo. Me emme kirjoita perinteitä uusiksi, me jatkamme niitä.

– Sara Aqel

Sara Aqel tuo kansainvälisen näkemyksen Helsinkiin

Sara on yksi alueensa merkittävimmistä nuorista keittiömestareista. Hän on The Best Chef Awards -gaalan One Knife Award -voittaja, saanut Highest New Entry Award 2025 -tunnustuksen The World’s 50 Best -järjestöltä sekä Tatler Asia Rising Star -palkinnon. Hän on myös Dara Dining -konseptin perustaja ja luova johtaja, ja on aiemmin työskennellyt Massimo Botturan rinnalla tämän ravintolassa Torno Subito. Nyt Aqel tuo osaamisensa Helsinkiin Neferin avausmenun luomiseksi yhdessä Ninan kanssa. Neferin keittiötä johtaa osakas ja keittiömestari Tom Immonen, joka jatkaa Aqelin luomaa linjaa ja pitää keittiön filosofian elävänä. Neferissä myös juomamaailma on huolella kuratoitu: viineistä vastaa aiemmin muun muassa Olossa vaikuttanut sommelier Nicolo Arnoldi, ja baarissa ravintolapäällikkö sekä baarimestari Mihat Mohammad tuo Levantin maut lasiin cocktaileina.

Vieraanvaraisuus ei ole ele, vaan kulttuurinen perintö

Persiassa ja Levantissa vieraanvaraisuus ei ole pelkkä kohteliaisuus, vaan tapa olla ihminen. Ajatus tiivistyy persialaiseen lauseeseen “Mehman ra bar sar migozarand” – vieras nostetaan pään päälle. Se ei tarkoita pelkkää ystävällisyyttä, vaan ylpeyttä ja vastuuta: ruokapöytä on paikka, jossa yhteisö, lämpö ja arvokkuus rakentuvat pienistä eleistä. Nefer tuo tämän perinteen Helsinkiin – hiljaisina tekoina, jotka tekevät vieraasta tärkeimmän ihmisen huoneessa.

Jatkumoa Helsingin yöelämän sydämessä

Nefer avaa ovensa Erottajankadulla tilassa, joka on osa Helsingin ravintola- ja yöelämän historiaa. Samassa tilassa ovat aiemmin toimineet mm. legendaarinen baari Cuba ja ravintola Pastor – paikka, jossa illallinen jatkui pitkälle yöhön. Nefer jatkaa tätä perinnettä: se kutsuu vieraat viipymään, nauttimaan ruoasta, musiikista ja pöydän äärelle tuodun martinikärryn ympärille rakentuvasta seremoniasta.

Biot

Nina Stenros Khoshnami

Persialais-suomalainen ja helsinkiläinen yrittäjä, Neferin perustaja sekä Studio Lamean ja Café Toven (studiolamea.com / @cafe.tove) perustajajäsen ja toimitusjohtaja. Nina tuo työhönsä kaksijuurisen taustansa – Persian kulttuuriperinnön ja suomalaisen estetiikan, joka hänen työssään tarkoittaa vastuullisuutta, ajattomuutta ja kykyä toimia muutoksen symbolina. Neferissä Nina jatkaa samaa ajatusta, jonka varaan hän on koko uransa rakentanut: että ruoka ja tila voivat olla tekoja yhteyden, lämmön ja ihmisyyden puolesta. Studio Lamea vastaa myös Neferin työvaatteiden suunnittelusta, jatkaen ravintolan estetiikkaa ja arvoja henkilökunnan pukeutumiseen asti.

Sara Aqel (@chef_sara.aqel)

Jordanialais-palestiinalainen keittiömestari, Dara Diningin perustaja ja luova johtaja. Palkittu mm. One Knife Award (The Best Chef Awards), Highest New Entry Award 2025 (The World’s 50 Best), Tatler Asia Rising Star.