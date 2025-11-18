SDP:n Suhoselta kysymys pankkien vaateesta uusia kuntokartoitus kolmen kuukauden välein
SDP:n kansanedustaja Timo Suhonen on tänään keskiviikkona jättänyt valtioneuvoston asianomaisen ministerin vastattavaksi kirjallisen kysymyksen ilmi tulleesta pankkien vaateesta uusia kuntokartoitus kolmen kuukauden välein asunto- ja kiinteistökaupassa.
– On tullut ilmi, että eräissä tapauksissa kauppaa rahoittava pankki sekä ostajat ovat vaatineet kuntokartoitusten uusimista jopa kolmen kuukauden välein, jotta kauppa etenisi. Tämä tuntuu nyt rahastukselta, sanoo Savo-Karjalan vaalipiirin kansanedustaja Suhonen.
– Lisäksi on tullut ilmi, että näyttää aika lailla vakiintuneelta taksalta 900 euroa kahden tunnin työstä. Ei kai kolmessa kuukaudessa mikään asunnon tai kiinteistön perusrakenteet miksikään muutu. Ja jos asumisella tai hoidon laiminlyönnillä on aiheutettu vahinkoja, eivätkö ne ole nähtävissä jo aivan jokaisen silmin, perustelee Suhonen kysymystään.
– Tarvitaanko siihen oikeasti kolmen kuukauden välein uusittavaa ja 900 euroa maksavaa leimapaperia. Etenkin oloissa, jossa myyntiajat ovat pidentyneet todella pitkiksi, jatkaa eduskunnan laki- ja hallintovaliokuntien varajäsenenä toimiva Suhonen.
Lisäksi Suhonen toimii työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan sekä maa- ja metsätalousvaliokuntien jäsenenä. Hallituksella on aikaa vastata kansanedustajan kirjalliseen kysymykseen 21 päivää sen tiedoksi saamisestaan.
Yhteyshenkilöt
Timo SuhonenKansanedustajaPuh:040 356 6869timo.suhonen@eduskunta.fi
Liitteet
