SDP:n Suhoselta kysymys pankkien vaateesta uusia kuntokartoitus kolmen kuukauden välein

– Lisäksi on tullut ilmi, että näyttää aika lailla vakiintuneelta taksalta 900 euroa kahden tunnin työstä. Ei kai kolmessa kuukaudessa mikään asunnon tai kiinteistön perusrakenteet miksikään muutu. Ja jos asumisella tai hoidon laiminlyönnillä on aiheutettu vahinkoja, eivätkö ne ole nähtävissä jo aivan jokaisen silmin, perustelee Suhonen kysymystään.

– Tarvitaanko siihen oikeasti kolmen kuukauden välein uusittavaa ja 900 euroa maksavaa leimapaperia. Etenkin oloissa, jossa myyntiajat ovat pidentyneet todella pitkiksi, jatkaa eduskunnan laki- ja hallintovaliokuntien varajäsenenä toimiva Suhonen.

Lisäksi Suhonen toimii työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan sekä maa- ja metsätalousvaliokuntien jäsenenä. Hallituksella on aikaa vastata kansanedustajan kirjalliseen kysymykseen 21 päivää sen tiedoksi saamisestaan.