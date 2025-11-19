NK Tekniikka vahvistaa johtoa ja suuntaa kohti voimakasta kasvua – Tapani Keränen nimitetty Liiketoimintajohtajaksi

Tavoitteena yli 20 miljoonan euron liikevaihto vuonna 2026

NK Tekniikka tavoittelee vuonna 2026 yli 20 miljoonan euron liikevaihtoa, mikä merkitsee yhtiölle merkittävää kasvua kaikissa keskeisissä liiketoimintasegmenteissä. Markkina kasvaa nopeasti ja asiakasvaatimukset monipuolistuvat, mikä edellyttää entistä vahvempaa johtamista ja kykyä skaalata toimintaa.

”Tapanin nimitys vahvistaa valmiuttamme johtaa kasvua, kehittää palveluita ja varmistaa korkeatasoinen toimitusvarmuus nopeasti muuttuvassa markkinassa”, Pekkarinen sanoo.

Laajennumme Rovaniemelle ja tutkimme aktiivisesti yritysostoja

Kasvua vauhdittaakseen NK Tekniikka avaa vuoden 2026 alussa uuden toimipisteen Rovaniemelle. Samalla yhtiö tutkii aktiivisesti yritysostomahdollisuuksia erityisesti Pohjois-Suomesta ja teollisuuden palveluliiketoiminnoista.

”Haluamme vahvistaa asemaamme Pohjois-Suomessa sekä kasvattaa kapasiteettia teollisuuden sähköistys- ja kunnossapitopalveluissa. Yritysostot ovat meille selkeä osa tulevaisuuden kasvupolkua”, Pekkarinen kertoo.

NK Tekniikka rakentaa vahvaa ja kannattavaa kasvua kohti vuotta 2030

Yhtiön hallitus ja johto ovat linjanneet NK Tekniikan tavoitetilan vuodelle 2030: tavoitteena on kasvaa yli 35 miljoonan euron liikevaihtoon ja saavuttaa vähintään 12 prosentin EBITA-kannattavuus. Liiketoimintarakennetta kehitetään pitkäjänteisesti siten, että projekteihin perustuva liiketoiminta muodostaa noin 75 prosenttia yhtiön liikevaihdosta ja jatkuvan laskutuksen palvelut noin 25 prosenttia. Näillä tavoitteilla NK Tekniikka rakentaa skaalautuvaa, ennustettavaa ja vahvasti kannattavaa liiketoimintaa pitkälle tulevaisuuteen.

”Rakennamme NK Tekniikasta Suomen johtavaa sähköistämisen ja energiaratkaisujen toimijaa”, Pekkarinen sanoo.

Lisätietoja:

Ville Pekkarinen, Toimitusjohtaja, NK Tekniikka Oy

ville.pekkarinen@nktekniikka.fi

+358 400 518 227