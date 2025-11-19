NK Tekniikka vahvistaa johtoa ja suuntaa kohti voimakasta kasvua – Tapani Keränen nimitetty Liiketoimintajohtajaksi
NK Tekniikka Oy on nimittänyt Tapani Keräsen yhtiön Liiketoimintajohtajaksi 26.11.2025 alkaen. Keränen siirtyy tehtävään aluepäällikön roolista, jossa hän on toiminut lokakuusta lähtien.
Liiketoimintajohtajana Keränen vastaa NK Tekniikan teollisuusliiketoiminnasta valtakunnallisesti sekä kiinteistösähköistys- ja uusiutuvan energian liiketoiminnasta Pohjois-Suomessa. Nimitys vahvistaa NK Tekniikan kykyä johtaa kasvua, kehittää palvelutarjontaa ja varmistaa vahvan toimituskyvyn nopeasti kehittyvillä markkinoilla.
Tavoitteena yli 20 miljoonan euron liikevaihto vuonna 2026
NK Tekniikka tavoittelee vuonna 2026 yli 20 miljoonan euron liikevaihtoa, mikä merkitsee yhtiölle merkittävää kasvua kaikissa keskeisissä liiketoimintasegmenteissä. Markkina kasvaa nopeasti ja asiakasvaatimukset monipuolistuvat, mikä edellyttää entistä vahvempaa johtamista ja kykyä skaalata toimintaa.
”Tapanin nimitys vahvistaa valmiuttamme johtaa kasvua, kehittää palveluita ja varmistaa korkeatasoinen toimitusvarmuus nopeasti muuttuvassa markkinassa”, Pekkarinen sanoo.
Laajennumme Rovaniemelle ja tutkimme aktiivisesti yritysostoja
Kasvua vauhdittaakseen NK Tekniikka avaa vuoden 2026 alussa uuden toimipisteen Rovaniemelle. Samalla yhtiö tutkii aktiivisesti yritysostomahdollisuuksia erityisesti Pohjois-Suomesta ja teollisuuden palveluliiketoiminnoista.
”Haluamme vahvistaa asemaamme Pohjois-Suomessa sekä kasvattaa kapasiteettia teollisuuden sähköistys- ja kunnossapitopalveluissa. Yritysostot ovat meille selkeä osa tulevaisuuden kasvupolkua”, Pekkarinen kertoo.
NK Tekniikka rakentaa vahvaa ja kannattavaa kasvua kohti vuotta 2030
Yhtiön hallitus ja johto ovat linjanneet NK Tekniikan tavoitetilan vuodelle 2030: tavoitteena on kasvaa yli 35 miljoonan euron liikevaihtoon ja saavuttaa vähintään 12 prosentin EBITA-kannattavuus. Liiketoimintarakennetta kehitetään pitkäjänteisesti siten, että projekteihin perustuva liiketoiminta muodostaa noin 75 prosenttia yhtiön liikevaihdosta ja jatkuvan laskutuksen palvelut noin 25 prosenttia. Näillä tavoitteilla NK Tekniikka rakentaa skaalautuvaa, ennustettavaa ja vahvasti kannattavaa liiketoimintaa pitkälle tulevaisuuteen.
”Rakennamme NK Tekniikasta Suomen johtavaa sähköistämisen ja energiaratkaisujen toimijaa”, Pekkarinen sanoo.
Lisätietoja:
Ville Pekkarinen, Toimitusjohtaja, NK Tekniikka Oy
ville.pekkarinen@nktekniikka.fi
+358 400 518 227
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ville Pekkarinen, ToimitusjohtajaPuh:040 051 8227ville.pekkarinen@nktekniikka.fi
Tapani Keränen, LiiketoimintajohtajaPuh:040 095 4359tapani.keranen@nktekniikka.fi
Kuvat
Linkit
Tietoa NK Tekniikasta
NK Tekniikka on valtakunnallisesti toimiva sähkö- ja teollisuusalan palveluyhtiö, joka toteuttaa kiinteistösähköistyksen, teollisuuden sähkö- ja automaatioprojektit sekä uusiutuvan energian ratkaisut suunnittelusta toteutukseen. Yhtiöllä on toimipisteet Kuopiossa, Oulussa ja Pyhäjoella, ja vuoden 2026 alusta myös Rovaniemellä.
NK Tekniikka tunnetaan laadukkaista projektikokonaisuuksista, erinomaisesta asiakastyytyväisyydestä (NPS +82) sekä vahvasta henkilöstökokemuksesta (eNPS +80). Yhtiöllä on käytössään ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 -sertifioidut toimintamallit, ja se panostaa vastuulliseen, energiatehokkaaseen ja asiakaslähtöiseen sähköistämiseen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.