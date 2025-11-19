Yksinkertaisempi EU:n digisääntely ja digitaaliset lompakot tuovat yrityksille miljardisäästöt ja edistävät innovointia

Paketti rakentuu digialan koontiasetuksen ympärille. Asetuksella yksinkertaistetaan tekoälyä, kyberturvallisuutta ja dataa koskevia sääntöjä. Lisäksi pakettiin kuuluu dataunionistrategia, jolla pyritään saamaan laadukasta dataa tekoälyn käyttöön, sekä eurooppalaiset yrityslompakot. Yrityslompakko on yrityksen EU:n laajuinen digitaalinen identiteetti, joka helpottaa paperityötä ja liiketoiminnan harjoittamista EU-maissa.

Yksinkertaistamistoimien arvioidaan vähentävän hallinnollisia kustannuksia jopa viisi miljardia euroa vuoteen 2029 mennessä. Lisäksi eurooppalaiset yrityslompakot voivat tuoda yrityksille 150 miljardin euron vuotuiset säästöt.

Digitaalialan koontiasetus

Komissio ehdottaa, että tekoälyä, kyberturvallisuutta ja dataa koskevia nykyisiä sääntöjä yksinkertaistetaan.

Innovointiin kannustavat tekoälysäännöt: Tekoälysäädöksen tehokkaalla täytäntöönpanolla on myönteinen vaikutus yhteiskuntaan, turvallisuuteen ja perusoikeuksiin. Komissio ehdottaa, että suuririskisiä tekoälyjärjestelmiä koskevien sääntöjen soveltamisajankohta ajoitetaan niin, että saatavilla on tukea ja tarvittavat standardit.

Komissio ehdottaa muutoksia tekoälysäädökseen, kuten yksinkertaisemman teknisen dokumentaation sallimista myös muille kuin pk-yrityksille ja pienille midcap-yrityksille. Muutoksilla saataisiin aikaan vähintään 225 miljoonan euron vuotuiset säästöt.

Kyberturvallisuusraportoinnin yksinkertaistaminen: Otetaan käyttöön keskitetty asiointipiste, jonka kautta yritykset voivat hoitaa kaikki poikkeamien ilmoittamista koskevat velvoitteensa.

Innovointiin kannustava tietosuojakehys: Yhdenmukaistetaan, selkeytetään ja yksinkertaistetaan tiettyjä yleisen tietosuoja-asetuksen sääntöjä, jotta voidaan edistää innovointia ja helpottaa sääntöjen noudattamista yritysten kannalta.

Uudet käyttäjäystävällisemmät evästesäännöt: Vähennetään evästeistä ilmoittavien ponnahdusikkunoiden määrää. Käyttäjät voivat antaa suostumuksensa kerran ja tallentaa evästeasetukset selainten ja käyttöjärjestelmän asetuksiin.

Datan saatavuuden parantaminen: Parannetaan datan saatavuutta, koska se edistää innovointia. Lisäksi yksinkertaistetaan dataa koskevia sääntöjä erityisesti kuluttajien ja yritysten näkökulmasta.

Dataunionistrategia

Uudessa dataunionistrategiassa esitetään, miten laadukas data saadaan tehokkaammin tekoälyn käyttöön esimerkiksi datalaboratorioiden avulla. Strategialla myös vahvistetaan Euroopan datasuvereniteettia muuan muassa tietovuotojen torjuntakeinoilla, arkaluonteisten muiden kuin henkilötietojen suojaamisella ja ohjeilla EU:n datan oikeudenmukaisen käsittelyn arvioimiseksi ulkomailla.

Eurooppalainen yrityslompakko

Eurooppalaisille yrityksille ja julkiselle sektorille tarjotaan yhtenäinen digitaalinen sovellus, jonka avulla ne voivat digitalisoida toimintaansa. Yritykset voivat allekirjoittaa, aikaleimata ja leimata asiakirjoja digitaalisesti, luoda, tallentaa ja lähettää asiakirjoja turvallisesti sekä viestiä turvallisesti toisten yritysten tai julkisen hallinnon kanssa kaikissa 27 EU-maassa.

Jos eurooppalaiset yrityslompakot otetaan laajasti käyttöön, yritykset voivat karsia hallinnollisia prosessejaan ja kulujaan. Tämä toisi yrityksille jopa 150 miljardin euron vuotuiset säästöt.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_2718