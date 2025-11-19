Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston päätökset 20.11.2025

20.11.2025 19:20:40 EET | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote

Jaa

Kokouksen päätöstiedote (yhteenveto tehdyistä päätöksistä) on julkaistu kaupungin verkkosivuilla:

Päätöstiedote 20.11.2025 »

Päätöstiedote näkyy verkkosivuilla siihen asti kun kokouksen pöytäkirja julkaistaan. Pöytäkirja korvaa valmistuttuaan päätöstiedotteen.

Jaosto kokoontuu seuraavan kerran torstaina 4.12.2025.

Avainsanat

helsinkikaupunkiympäristö

Yhteyshenkilöt

Matti Miinalainen
viestintäasiantuntija
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
puh. 09 310 31520
matti.miinalainen@hel.fi

Linkit

Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki
09 310 2611

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto

Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Boende- och företagsparkeringen planeras att utvidgas till fyra nya områden – planförslagen finns tillgängliga för kommentarer på webben17.11.2025 15:37:40 EET | Pressmeddelande

Boende- och företagsparkering planeras att tas i bruk i Kottby, Gumtäkt,Majstad, Brändö, Granö och Lövö. Ändringen skulle innebära att parkeringsplatserna längs gatorna ändras till tidsbegränsade parkeringar. Boende och företag i området kunde då under vissa förutsättningar ansöka om ett boende- eller företagsparkeringstillstånd, med vilket man även i fortsättningen kunde parkera utan tidsbegränsning. Stadens mål är att ändringarna ska träda i kraft under hösten 2026 och våren 2027.

Asukas-​ ja yrityspysäköintiä suunnitellaan laajennettavaksi neljälle uudelle alueelle – suunnitelmaehdotukset kommentoitavana verkossa17.11.2025 15:37:40 EET | Tiedote

Asukas- ja yrityspysäköintiä suunnitellaan otettavaksi käyttöön Käpylän, Kumpulan ja Toukolan, Kulosaaren sekä Kuusisaaren ja Lehtisaaren alueilla. Muutos tarkoittaisi, että alueen pysäköintipaikat katujen varsilla muuttuisivat aikarajoitetuiksi. Tällöin alueen asukkaat ja yritykset voivat hakea tietyin edellytyksin asukas- tai yrityspysäköintitunnuksen, jolla voi myös jatkossa pysäköidä ilman aikarajoitusta. Kaupungin tavoitteena on saada muutokset voimaan vuoden 2026 syksyn sekä 2027 kevään aikana.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye