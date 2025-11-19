Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston päätökset 20.11.2025
Kokouksen päätöstiedote (yhteenveto tehdyistä päätöksistä) on julkaistu kaupungin verkkosivuilla:
Päätöstiedote näkyy verkkosivuilla siihen asti kun kokouksen pöytäkirja julkaistaan. Pöytäkirja korvaa valmistuttuaan päätöstiedotteen.
Jaosto kokoontuu seuraavan kerran torstaina 4.12.2025.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Matti Miinalainen
viestintäasiantuntija
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
puh. 09 310 31520
matti.miinalainen@hel.fi
Linkit
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki
09 310 2611
http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto
Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
Redan totalt 160 kilometer högklassiga vintercykelleder i Helsingfors19.11.2025 09:17:59 EET | Pressmeddelande
Under vintern 2025–2026 kommer nya leder på cirka 20 kilometer bland annat till Munksnäs, Drumsö samt mellan Fiskehamnen och Havshagen.
Laadukkaita talvipyöräilyn reittejä jo 160 kilometriä Helsingissä19.11.2025 09:17:59 EET | Tiedote
Uusia reittejä tulee talveksi 2025–2026 noin 20 kilometriä muun muassa Munkkiniemeen, Lauttasaareen sekä Kalasataman ja Merihaan välille.
Kaupunkiympäristölautakunnan päätöstiedote 18.11.202518.11.2025 20:25:08 EET | Tiedote
Helsingin kaupunkiympäristölautakunta kokoontui tiistaina 18.11.2025. Kokouksen päätöstiedote (yhteenveto tehdyistä päätöksistä) on julkaistu kaupungin verkkosivuilla: Päätöstiedote » Päätöstiedote näkyy verkkosivuilla siihen asti kun kokouksen pöytäkirja julkaistaan. Pöytäkirja korvaa valmistuttuaan päätöstiedotteen.
Boende- och företagsparkeringen planeras att utvidgas till fyra nya områden – planförslagen finns tillgängliga för kommentarer på webben17.11.2025 15:37:40 EET | Pressmeddelande
Boende- och företagsparkering planeras att tas i bruk i Kottby, Gumtäkt,Majstad, Brändö, Granö och Lövö. Ändringen skulle innebära att parkeringsplatserna längs gatorna ändras till tidsbegränsade parkeringar. Boende och företag i området kunde då under vissa förutsättningar ansöka om ett boende- eller företagsparkeringstillstånd, med vilket man även i fortsättningen kunde parkera utan tidsbegränsning. Stadens mål är att ändringarna ska träda i kraft under hösten 2026 och våren 2027.
Asukas- ja yrityspysäköintiä suunnitellaan laajennettavaksi neljälle uudelle alueelle – suunnitelmaehdotukset kommentoitavana verkossa17.11.2025 15:37:40 EET | Tiedote
Asukas- ja yrityspysäköintiä suunnitellaan otettavaksi käyttöön Käpylän, Kumpulan ja Toukolan, Kulosaaren sekä Kuusisaaren ja Lehtisaaren alueilla. Muutos tarkoittaisi, että alueen pysäköintipaikat katujen varsilla muuttuisivat aikarajoitetuiksi. Tällöin alueen asukkaat ja yritykset voivat hakea tietyin edellytyksin asukas- tai yrityspysäköintitunnuksen, jolla voi myös jatkossa pysäköidä ilman aikarajoitusta. Kaupungin tavoitteena on saada muutokset voimaan vuoden 2026 syksyn sekä 2027 kevään aikana.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme