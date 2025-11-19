AKT: Palkansaajien ostovoima on kasvanut toista vuotta peräkkäin – positiivinen käänne saatu työehtosopimusneuvotteluilla
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT:n valtuustossa 19. marraskuuta puhunut puheenjohtaja Ismo Kokko näkee työelämässä yhden myönteisen pohjaväreen. Palkansaajien ostovoimaa on saatu kasvatettua jo toista vuotta peräkkäin. Tämä kertoo ammattiliittojen onnistumisesta työehtosopimusneuvotteluissa.
AKT:n puheenjohtaja Ismo Kokko sanoi puheessaan AKT:n valtuustolle, että palkansaajien ostovoima on tänä vuonna kasvanut jo toista vuotta peräkkäin. Hän muistutti edellisen tes-kierroksen lähtökohdista, jossa palkansaajien ostovoima oli romahtanut.
- Lähdimme vuosi sitten työehtosopimuskierrokseen sillä tavoitteella, että vuosina 2022 ja 2023 syntynyt ostovoimakuoppa saadaan kurottua umpeen. Tavoite ei ollut helppo, eikä tukea ainakaan valtiovallan taholta tullut, Kokko kertoo.
Nyt näkymä on se, että palkansaajien ostovoima palautuu vuoden 2020 tasolle ensi vuoden aikana. Keskeisinä syinä ovat olleet ennen kaikkea työehtosopimuksilla sovitut palkankorotukset sekä inflaation hidastuminen.
- Olemme siis saavuttamassa työehtosopimuskierroksen tavoitteemme ostovoimakuopan kuromisesta kiinni - joistain epäilyistäkin huolimatta. Olennaista on ymmärtää, että palkankorotukset ja työehdot eivät tipu taivaasta. Ne tulevat ammattiliittojen neuvottelujen ansiosta, ja ovat nyt sekä jatkossa kovan työn takana, Kokko sanoo.
Nyt tilanne näyttää siltä, että seuraava työehtosopimuskierros käydään joko vuoden 2027 tai 2028 talvella. AKT:lla ei tämänhetkisessä tilanteessa ole kiirettä uusiin neuvotteluihin.
- AKT:n näköpiirissä ei ole tällä hetkellä syitä, jonka vuoksi kannattaisi käyttää kahden vuoden jälkeistä irtisanomisoptiota ja irtisanoa sopimuksia päättymään talvella 2027. Suomessa ei nykyhallituksen jäljiltä talous edelleenkään kasva ja työllisyystilanne on rehellisesti sanottuna heikko. Näin neuvotteluasetelma ei välttämättä suosi työntekijäosapuolta.
Kysymys seuraavasta kierroksesta muuttuu kuitenkin ajankohtaiseksi ensi vuoden syksyllä, kun teknologiateollisuuden sopimuksen irtisanomismahdollisuus tulee eteen syyskuun lopussa 2026.
- Mikäli teknologiateollisuuden sopimus irtisanotaan, on mahdollista, että muut työnantajat seuraavat perässä. Tämä tarkoittaisi myös sitä, että neuvottelukierros käytäisiin juuri eduskuntavaalien alla ja miten se vaikuttaisi neuvotteluihin, on riski molemmille osapuolille, Kokko sanoo.
Yhteyshenkilöt
Ismo KokkopuheenjohtajaAuto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ryPuh:+358 40 732 5375ismo.kokko@akt.fi
Linkit
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry on n. 40 000 jäsenen ammattiliitto ja vahva edunvalvoja. Liiton jäsenet työskentelevät autoliikenne-, ahtaus-, säiliöauto- ja öljytuote-, matkailu-, huolinta- ja liikenneopetusaloilla sekä huoltokorjaamoissa, terminaaleissa ja lentokoneiden matkustamoissa.
