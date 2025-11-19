SDP:n Riitta Kaarisalo: Hallitus menettää talouspolitiikkansa viimeisenkin uskottavuuden
SDP:n kansanedustaja Riitta Kaarisalo pitää erittäin vakavana, että valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) ennakoi Suomen joutuvan EU:n liiallisen alijäämän menettelyyn. Kaarisalon mukaan kyseessä on hallituksen epäonnistuneen talouspolitiikan kova oppiraha.
– Käsittämättömintä on, että samaan aikaan valtiovarainministeri vähättelee eduskunnan edessä kasvun merkitystä Suomen taloudelle. Tarvitsemme tulo- ja menosopeutusta, mutta ilman kasvua ajaudumme täydelliseen kriisiin.
– Hallitus lupasi korjata Suomen talouden. Nyt näemme päinvastaista: velka kasvaa nopeimmin koko Euroopassa. Hallitus ei ole onnistunut ottamaan oikeaa kurssia, vaan se on suunnannut velkalaivansa kohti EU:n tarkkailuluokkaa, Kaarisalo toteaa.
Kaarisalo muistuttaa, että velkaantumisen taittaminen oli hallituksen suuri lupaus. Nyt näyttää sille, että tämä lupaus on murentunut täysin.
– Talous ei kasva, vaikka kasvunmerkit ovat ilmassa, työttömyys on korkealla ja velka paisuu. Syy löytyy hallituksen omista poliittisista valinnoista. Orpon ja Purran talouslinjan pohja on pettänyt ja suomalaiset joutuvat maksamaan seuraukset.
Yhteyshenkilöt
Riitta KaarisaloKansanedustajaPuh:050 430 2197
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
SDP:n Tytti Tuppurainen Tukholmaan Friedrich Ebert Stiftung -säätiön 100-vuotisjuhlaan19.11.2025 12:33:53 EET | Tiedote
Kansanedustaja ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen on kutsuttu korkean tason keskusteluun Tukholmaan keskiviikkona 19.11. yhdessä pohjoismaisten ja saksalaisten sosialidemokraattisten johtajien kanssa. Kyseessä on Friedrich Ebert Stiftung -säätiön (FES) 100-vuotisjuhla.
SDP:n Pia Viitanen: Hallituksen talouslinja on kokenut vararikon19.11.2025 11:43:25 EET | Tiedote
Valtiovarainministeri Riikka Purran viesti EU-menettelyn käynnistymisestä osoittaa hallituksen talouspolitiikan uskottavuuden murentuneen lopullisesti, sanoo kansanedustaja, valtiovarainvaliokunnan jäsen Pia Viitanen (sd). – Nyt ei auta meriselitykset. Pääministeri Orpo ja ministeri Purra ajoivat täyttä vauhtia karille, suoraan EU:n tarkkailuluokan eturiviin. Tämä osoittaa, että hallituksen talouslinja on kokenut vararikon.
SDP:n Lauri Lyly: Hallitus on toimillaan lamauttanut Suomen talouskasvun19.11.2025 11:33:46 EET | Tiedote
SDP:n kansanedustaja Lauri Lyly pitää EU:n liiallisen alijäämän menettelyn uhkaa selvänä osoituksena siitä, että hallituksen talouspoliittinen linja on täysin epäonnistunut. – Talouskasvu on ollut mitätöntä koko hallituskauden ajan. Vuodelle 2025 luvataan vain 0,3–0,4 prosentin kasvua. Sen sijaan hallitus kiihdyttää velkaantumista, vaikka se lupasi lopettaa velaksi elämisen. Hallituksen talouslinjalta on pudonnut pohja pois.
SDP:n Suhoselta kysymys pankkien vaateesta uusia kuntokartoitus kolmen kuukauden välein19.11.2025 11:05:32 EET | Tiedote
SDP:n kansanedustaja Timo Suhonen on tänään keskiviikkona jättänyt valtioneuvoston asianomaisen ministerin vastattavaksi kirjallisen kysymyksen ilmi tulleesta pankkien vaateesta uusia kuntokartoitus kolmen kuukauden välein asunto- ja kiinteistökaupassa. – On tullut ilmi, että eräissä tapauksissa kauppaa rahoittava pankki sekä ostajat ovat vaatineet kuntokartoitusten uusimista jopa kolmen kuukauden välein, jotta kauppa etenisi. Tämä tuntuu nyt rahastukselta, sanoo Savo-Karjalan vaalipiirin kansanedustaja Suhonen.
SDP:n Kumpula-Natri kannattaa Suomen päätöstä hyödyntää SAFE-lainarahoitusta puolustusinvestointeihin18.11.2025 19:13:39 EET | Tiedote
Suomen päätös hyödyntää lainarahoitusta SAFE-välineestä puolustushankintoihin on tervetullut. Kokonaisuudessaan SAFE-väline on 150 miljardia euroa, josta Suomelle oli aiemmin tänä vuonna alustavasti allokoitu 1 miljardi euroa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme