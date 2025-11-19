SDP:n Riitta Kaarisalo: Hallitus menettää talouspolitiikkansa viimeisenkin uskottavuuden

– Hallitus lupasi korjata Suomen talouden. Nyt näemme päinvastaista: velka kasvaa nopeimmin koko Euroopassa. Hallitus ei ole onnistunut ottamaan oikeaa kurssia, vaan se on suunnannut velkalaivansa kohti EU:n tarkkailuluokkaa, Kaarisalo toteaa.

Kaarisalo muistuttaa, että velkaantumisen taittaminen oli hallituksen suuri lupaus. Nyt näyttää sille, että tämä lupaus on murentunut täysin.

– Talous ei kasva, vaikka kasvunmerkit ovat ilmassa, työttömyys on korkealla ja velka paisuu. Syy löytyy hallituksen omista poliittisista valinnoista. Orpon ja Purran talouslinjan pohja on pettänyt ja suomalaiset joutuvat maksamaan seuraukset.