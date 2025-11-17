Pirkanmaan hyvinvointialue ottanut yhteisen potilastietojärjestelmän käyttöön perusterveydenhuollossa – käyttöönotto erikoissairaanhoidossa siirtyy

Laajamittaisesti järjestelmä oli suunniteltu otettavaksi käyttöön erikoissairaanhoidossa toukokuussa 2026. Käyttöönotto on päätetty kuitenkin siirtää ensi vuoden loppupuolelle, sillä järjestelmän sovittaminen erikoissairaanhoidon tarpeisiin vaatii arvioitua enemmän aikaa.

– Perusterveydenhuollossa kaikki käyttöönotot saatiin tehtyä onnistuneesti ja suunnitellussa aikataulussa. Yhteistyö toimittajien kanssa on sujunut hyvin. Seuraavaksi järjestelmä on kuitenkin saatava tukemaan riittävällä tavalla erikoissairaanhoidon prosesseja. Päädyimme yhdessä järjestelmätoimittajan kanssa siihen, että käyttöönoton siirtäminen on riskienhallinnan kannalta järkevää varmistaaksemme Pirkanmaalla turvallisen siirtymän etenkin potilaiden hoidon näkökulmasta, vastaava johtajaylilääkäri Sirpa Rainesalo kertoo.

Käyttöönottoa valmistellaan nyt loka–marraskuulle 2026. Potilastietojärjestelmän vaihtuminen ei edellytä hyvinvointialueen asukkailta toimenpiteitä.

Yhteinen järjestelmä parantaa potilasturvallisuutta ja vapauttaa aikaa hoitotyöhön

Hyvinvointialueen yhteisen potilastietojärjestelmän suurin etu on se, että potilaan tiedot löytyvät yhdestä paikasta, mikä tuo kaikki hyvinvointialueen terveydenhuollon ammattilaiset saman tiedon äärelle. Tämä parantaa potilasturvallisuutta ja tukee hoidon jatkuvuutta. Myös aikaa hoitotyöhön vapautuu, kun käytössä on heti ajantasaiset potilastiedot. Muutos on osa hyvinvointialueen palvelujen kehittämistä ja toimintatapojen yhtenäistämistä. Luopuminen useista päällekkäisistä järjestelmistä tuo myös kustannussäästöjä pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna.