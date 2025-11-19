Nuorten Kompassi ohjaa kohtaamaan elämän haasteita – nyt myös englanniksi

Hyvinvoinnin kannalta on olennaista oppia taitoja, joiden avulla voi kohdata elämässä eteen tulevat haasteet. Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella kehitetty yli sata harjoitusta sisältävä Nuorten Kompassi -ohjelma tarjoaa välineitä huolten ja haasteiden kohtaamiseen. Ohjelma lievittää tutkitusti stressi- ja masennusoireita sekä lisää koulunkäyntiin liittyvää paineensietokykyä ja tukee nuoria myös urasuunnittelussa.

Nuori voi käyttää ohjelmaa itsenäisesti, mutta sitä voivat hyödyntää myös opettajat ja erityisopettajat luokassa tai pienryhmissä. Ohjelma soveltuu myös psykologien, koulukuraattoreiden ja terveydenhuollon ammattilaisten yksilövastaanotoille.

Nuorten Kompassi löytyy osoitteesta https://nuortenkompassi.fi/

Nuorten Kompassiin liittyvää tutkimus- ja kehittämistyötä tällä hetkellä rahoittaa Suomen Akatemian Ideat ratkaisuiksi – tutkimuksen hyödyntämisen rahoitus.

Koulun ammattilainen – tule mukaan testaamaan englanninkielistä Kompassia!

Etsimme opettajia, erityisopettajia, opinto-ohjaajia, psykologeja tai muita koulun ammattilaisia, jotka olisivat kiinnostuneita kokeilemaan Nuorten Kompassin englanninkielistä versiota ja osallistumaan tutkimukseemme englanninkielisten Suomessa asuvien yläkoululaisten tai toisen asteen aloittaneiden opiskelijoiden kanssa keväällä 2026.

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan

Kokeile Nuorten Kompassia ja kerro meille kokemuksistasi!

Käyttökokemustutkimus toivottaa tervetulleeksi koulun ammattilaiset ympäri maailman kokeilemaan Nuorten Kompassia englanninkielisten luokkien, pienryhmien tai yksittäisten nuorten kanssa.

Ohjelma ja ilmainen ammattilaisen käsikirja saatavilla täältä

Lue lisää Nuorten Kompassista ja siihen liittyvästä tutkimuksesta tutkimusryhmän verkkosivuilta: www.jyu.fi/nuortenkompassiplus