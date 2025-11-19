Nuorten Kompassi ohjaa kohtaamaan elämän haasteita – nyt myös englanniksi
Yläkouluikäisille ja toisen asteen alussa oleville nuorille suunnattu viisiviikkoinen hyvinvointiohjelma Nuorten Kompassi on nyt vapaasti käytettävissä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Palaute kaikilla kolmella kielellä on tervetullutta!
Hyvinvoinnin kannalta on olennaista oppia taitoja, joiden avulla voi kohdata elämässä eteen tulevat haasteet. Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella kehitetty yli sata harjoitusta sisältävä Nuorten Kompassi -ohjelma tarjoaa välineitä huolten ja haasteiden kohtaamiseen. Ohjelma lievittää tutkitusti stressi- ja masennusoireita sekä lisää koulunkäyntiin liittyvää paineensietokykyä ja tukee nuoria myös urasuunnittelussa.
Nuori voi käyttää ohjelmaa itsenäisesti, mutta sitä voivat hyödyntää myös opettajat ja erityisopettajat luokassa tai pienryhmissä. Ohjelma soveltuu myös psykologien, koulukuraattoreiden ja terveydenhuollon ammattilaisten yksilövastaanotoille.
Nuorten Kompassi löytyy osoitteesta https://nuortenkompassi.fi/
Nuorten Kompassiin liittyvää tutkimus- ja kehittämistyötä tällä hetkellä rahoittaa Suomen Akatemian Ideat ratkaisuiksi – tutkimuksen hyödyntämisen rahoitus.
Koulun ammattilainen – tule mukaan testaamaan englanninkielistä Kompassia!
Etsimme opettajia, erityisopettajia, opinto-ohjaajia, psykologeja tai muita koulun ammattilaisia, jotka olisivat kiinnostuneita kokeilemaan Nuorten Kompassin englanninkielistä versiota ja osallistumaan tutkimukseemme englanninkielisten Suomessa asuvien yläkoululaisten tai toisen asteen aloittaneiden opiskelijoiden kanssa keväällä 2026.
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan
Kokeile Nuorten Kompassia ja kerro meille kokemuksistasi!
Käyttökokemustutkimus toivottaa tervetulleeksi koulun ammattilaiset ympäri maailman kokeilemaan Nuorten Kompassia englanninkielisten luokkien, pienryhmien tai yksittäisten nuorten kanssa.
Ohjelma ja ilmainen ammattilaisen käsikirja saatavilla täältä
Lue lisää Nuorten Kompassista ja siihen liittyvästä tutkimuksesta tutkimusryhmän verkkosivuilta: www.jyu.fi/nuortenkompassiplus
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tutkijatohtori Tetta Hämäläinen, tetta.s.hamalainen@jyu.fi, puh. 050 523 1541, psykologian laitos, Jyväskylän yliopisto
Professori Noona Kiuru, noona.h.kiuru@jyu.fi, puh. 040 805 4740, psykologian laitos, Jyväskylä yliopisto
Kirke HassinenViestinnän asiantuntijaPuh:+358 50 462 1525kirke.m.hassinen@jyu.fi
Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi. www.jyu.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Jyväskylän yliopisto
Unifin uusi puheenjohtaja Jari Ojala: Suomi tarvitsee panostuksia tieteeseen ja inhimilliseen pääomaan19.11.2025 13:20:16 EET | Tiedote
Rehtori Jari Ojala Jyväskylän yliopistosta on valittu Unifin hallituksen puheenjohtajaksi kaudelle 1.1.2026 – 31.12.2027.
Ruusupuisto tutkii ja keskustelee 25.11.: Portteja koulun tulevaisuuteen19.11.2025 12:30:00 EET | Tiedote
Mihin koulun kehittämisessä tulisi erityisesti keskittyä? Millaisia unelmia meillä on? Mikä on mahdollista toteuttaa? Mistä haluamme pitää kiinni? Näitä kysymyksiä pohdimme kolmen kehittäjäkoulun rehtorin kanssa marraskuun Ruusupuisto tutkii ja keskustelee -tilaisuudessa.
Uusi väitöstutkimus selvitti sosiaalisen median sisältöjen sitouttavia tekijöitä19.11.2025 10:00:00 EET | Tiedote
KTM Risqo Wahid tutki Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun markkinoinnin väitöskirjassaan, mitkä tekijät sitouttavat sosiaalisen median sisältöihin. Tutkimus osoittaa, että pienet yksityiskohdat sisällön luomisessa, kuten viestin informatiivisuus, äänen käyttö, kieli ja siinä esiintyvä henkilö, voivat vaikuttaa voimakkaasti kuluttajien reaktioihin. Tutkimuksen mukaan tehokkaat taktiikat vaihtelevat eri alustojen ja toimialojen välillä. Väitöstutkimus tarjoaa myös käytännöllisiä ohjeita, joiden avulla yritykset voivat tehostaa sisältömarkkinointia sosiaalisessa mediassa.
QS Sustainability 2026: JYU paransi sijoitustaan vastuullisuusarvioinnissa19.11.2025 08:00:00 EET | Tiedote
Jyväskylän yliopisto sijoittui kansainvälisessä yliopistojen yhteiskunnallista vaikuttavuutta, kestävyyttä ja vastuullisuutta mittaavassa arvioinnissa sijalle 296. Sijoitus parani viime vuodesta, jolloin se oli 310. Mukana oli kaikkiaan 2 002 yliopistoa yli sadasta maasta. Suomesta mukana oli 12 yliopistoa.
Riitta ja Jorma J. Takasen säätiö sekä Jyväskylän yliopisto yhteistyöhön tutkimusinnovaatioiden kaupallistamiseksi18.11.2025 13:01:35 EET | Tiedote
Riitta ja Jorma J. Takasen säätiö sr ja Jyväskylän yliopisto ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jonka tavoitteena on tukea tutkimustoiminnasta syntyneiden innovaatioiden kaupallistamista.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme