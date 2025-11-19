Komissio suunnittelee sotilaallista Schengen-aluetta ja muutosta puolustusteollisuuteen
Jotta sotilasjoukot, -kalusto ja -voimavarat voisivat liikkua nopeasti ja helposti kaikkialla Euroopassa, Euroopan komissio ja EU:n ulkoasiainedustaja ovat esitelleen sotilaallisen liikkuvuuden paketin. Paketilla tehostetaan puolustusvalmiutta ja erityisesti varautumista. Se koostuu uudesta sotilaallista liikkuvuutta koskevasta asetuksesta sekä yhteisestä tiedonannosta.
Komissio pyrkii myös edistämään murroksellista innovointia sotilasalalla ja vahvistamaan Euroopan puolustusteollisuutta EU:n puolustusteollisuuden muutosta koskevalla etenemissuunnitelmalla.
Sotilaallinen liikkuvuus – enemmän ja nopeammin
Sotilaallisen liikkuvuuden paketilla luodaan koko EU:n kattava sotilaallisen liikkuvuuden alue. Tämä on askel kohti sotilaallista Schengen-aluetta. Joukkoja ja sotilaskalustoa voidaan siirtää nopeammin, turvallisemmin ja ohjatummin koko Euroopan alueella seuraavasti:
- Poistetaan sääntelyn aiheuttamat esteet: otetaan käyttöön sotilaallista liikkuvuutta koskevat yhdenmukaiset säännöt koko EU:ssa sekä luodaan selkeät säännöt ja menettelyt rajat ylittävälle sotilaalliselle liikkuvuudelle
- Luodaan järjestelmä hätätilanteita varten: EU:n ja Naton nimissä toimivia puolustusvoimia tukeva uusi reagointijärjestelmä (European Military Mobility Enhanced Response System, EMERS) nopeuttaa menettelyjä hätätilanteissa.
- Parannetaan liikenneinfrastruktuurin häiriönsietokykyä: päivitetään EU:n tärkeimmät sotilaallisen liikkuvuuden käytävät kaksikäyttöä koskevien standardien mukaisiksi ja parannetaan strategisen infrastruktuurin häiriönsietokykyä.
- Yhdistetään resursseja yhteiskäyttöä varten: parannetaan varautumista, vahvistetaan solidaarisuutta ja tehostetaan sotilaallisen liikkuvuuden valmiuksien käyttömahdollisuuksia jäsenmaissa.
- Vahvistetaan hallintoa ja koordinointia.
Lisää murroksellisia puolustusvalmiusinnovaatioita
EU:n puolustusteollisuuden muutosta koskevalla etenemissuunnitelmalla vauhditetaan Euroopan puolustusteollisuuden nykyaikaistamista ja tuetaan uusia puolustusalan toimijoita.
Sen tavoitteena on yhdistää syväteknologia ja puolustus, nopeuttaa huipputeknologioiden käyttöönottoa sotilaskäytössä ja lisätä Euroopan tuotantokapasiteettia innovoinnin avulla.
Etenemissuunnitelmassa on neljä pääteemaa: tuetaan investointeja puolustusalan yrityksiin, vauhditetaan uusien teknologioiden kehitystyötä, laajennetaan puolustusvoimavarojen käyttömahdollisuuksia ja edistetään osaamista, jota Euroopan teknologinen etulyöntiasema vaatii.
Venäjän hyökkäyssota Ukrainaa vastaan on osoittanut, kuinka nopeasti puolustusteknologiat kehittyvät. Tekoälyn, kvanttijärjestelmien, droonien ja avaruusteknologioiden kaltaiset innovaatiot vaikuttavat siihen, mitä taistelukentillä tapahtuu. Uudet puolustusalan toimijat, kuten startup-yritykset ja innovatiiviset pk-yritykset, voivat mullistaa sotilaallisten valmiuksien kehityksen ja tuotannon Euroopassa.
Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_2724
Yhteyshenkilöt
Ismo UlvilaTiedotuspäällikköPuh:050 541 1122ismo.ulvila@ec.europa.eu
Nina HottiTiedottajaPuh:050 384 7857nina.hotti@ec.europa.eu
Euroopan komission Suomen-edustusto
Euroopan komission Suomen-edustuston tehtävänä on:
- Tiedottaa Euroopan unionin toiminnasta ja sen vaikutuksista Suomessa.
- Tarjota suomalaisille tiedotusvälineille ja suoraan kansalaisille tietoa EU:n toimista ja päätöksistä
toimia EU-komission edustajana Suomessa.
- Raportoida komissiolle tärkeistä poliittisista, taloudellisista ja yhteiskunnallisista kehityskuluista Suomessa.
Euroopan komission Suomen-edustuston kotisivu: https://finland.representation.ec.europa.eu/index_fi
