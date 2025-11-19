Komissio suunnittelee sotilaallista Schengen-aluetta ja muutosta puolustusteollisuuteen

Jotta sotilasjoukot, -kalusto ja -voimavarat voisivat liikkua nopeasti ja helposti kaikkialla Euroopassa, Euroopan komissio ja EU:n ulkoasiainedustaja ovat esitelleen sotilaallisen liikkuvuuden paketin. Paketilla tehostetaan puolustusvalmiutta ja erityisesti varautumista. Se koostuu uudesta sotilaallista liikkuvuutta koskevasta asetuksesta sekä yhteisestä tiedonannosta.