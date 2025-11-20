Helsinki-Vantaan lentoaseman johtajaksi nimitetty Laura Inttilä

Laura Inttilä siirtyy Finaviaan Postista, jossa hän on työskennellyt vuodesta 2020 alkaen Verkkokauppa- ja jakelupalvelut-liiketoimintaryhmässä vastuullaan Postin operaatioiden johtaminen. Aiemmin Laura on toiminut kansainvälisissä palveluliiketoiminnan johtotehtävissä Lowell Oy:ssä sekä useissa kehitystehtävissä Nokialla. Finavialla Laura Inttilä raportoi toimitusjohtaja Kimmo Mäelle.

”Helsinki-Vantaan lentoasema on tärkeä liikenteen solmukohta, jossa asiakaskokemuksen jatkuva kehittäminen sekä tehokas, turvallinen ja vastuullinen toiminta ovat jo pitkään olleet tekemisen ytimessä. Finavian uuden strategian keskeinen strateginen tavoite on lentoliikenteen kannattavan kasvun varmistaminen. Haluamme jatkossakin varmistaa edellytykset turvalliselle ja täsmälliselle lentoasematoiminnalle sekä korkealle operatiiviselle palvelutasolle. Laura tuo mukanaan yli 15 vuoden kokemuksen henkilöstöintensiivisen palveluliiketoiminnan datalähtöisestä johtamisesta, minkä avulla voimme edelleen vahvistaa Finavian ja Helsinki-Vantaan lentoaseman kasvua ja menestystä”, Finavian toimitusjohtaja Kimmo Mäki sanoo.

Finavian elokuussa 2025 julkistetun strategian mukaisesti yhtiön strategian ytimessä on kannattava kasvu ja operatiivisen tehokkuuden parantaminen lentoasemaliiketoiminnoissa. Tavoitteena on vahvojen kumppanuuksien avulla tukea erinomaisten lentoasemapalvelujen mahdollistamista ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamista.

”Odotan innolla, että pääsen yhdessä osaavan henkilöstön ja sidosryhmien kanssa kehittämään Helsinki-Vantaan lentoasemaa entistä asiakaslähtöisemmäksi ja tehokkaammaksi uusia teknologioita hyödyntäen. Haluan rakentaa kumppanuuksia, jotka tukevat sujuvaa matkustusta, turvallisuutta ja kilpailukykyä Euroopan johtavien lentoasemien joukossa. Finavian kunnianhimoinen strategia ja ammattitaitoinen, sitoutunut henkilöstö luovat erinomaiset edellytykset Helsinki-Vantaan kehittämiseksi edelleen jatkuvasti muuttuvassa kansainvälisessä toimintaympäristössä. Nykyisten globaalien muutosten keskellä koen tärkeäksi myös sen, että Helsinki-Vantaan lentoasemalla on keskeinen rooli Suomen huoltovarmuuden ja kriittisen infran kokonaisturvallisuuden varmistamisessa”, Laura Inttilä kommentoi.

Inttilä aloittaa tehtävässään viimeistään 1. helmikuuta 2026. Ennen Inttilän siirtymistä Finaviaan Kaupallinen ja kiinteistökehitys liiketoimintayksikön johtaja Serlenius toimii myös Helsinki-Vantaan lentoaseman vt. johtajana.

