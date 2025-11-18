Vain yksi täysosuma - Vakiosta 175 000 euron voitto Helsinkiin
Lauantain Vakiosta löytyi yksi täysosuma. Nettipelaaja Helsingistä voitti kierroksen ainoalla 13 oikein -tuloksella 175 000 euroa.
Vakion kierros oli lauantaina sen verran haastava, että täysosumia löytyi vain yksi kappale. Täysosuma löytyi helsinkiläisen nettipelaajan systeemistä, jolla hän voitti komean 175 000 euron potin.
- Suuret onnittelut taitavalle ja onnekkaalle veikkaajalle, Veikkauksen tuoteryhmäpäällikkö Miikka Nurmi iloitsee.
Kierroksen vähiten pelattu merkki oli tasapeli kohteessa 7. Ottelu Notts County - Harrogate Town päättyi tasapeliin, ja tulosta oli veikattu 12 prosenttia kohteen merkeistä.
Veikkaus.fi:ssä pelannut voittaja saa voittonsa suoraan pankkitililleen.
Tämän viikon lauantaina Vakiossa on bonuskierros. Täyosumien kesken jaetaan 333 000 euron potti.
Tulokset
Lauantaivakio 15.11.
|1.
|Leyton Orient – Exeter
|2–1
|1
|56 %
|2.
|Lincoln C – Doncaster
|2–1
|1
|56 %
|3.
|Luton – Rotherham
|0–0
|X
|18 %
|4.
|Port Vale – Wycombe
|0–0
|X
|27 %
|5.
|Burton Albion – Blackpool FC
|1–0
|1
|43 %
|6.
|Grimsby T – Chesterfield
|0–1
|2
|21 %
|7.
|Notts Co – Harrogate T
|1–1
|X
|12 %
|8.
|Oldham Ath – Crewe
|0–0
|X
|29 %
|9.
|Walsall FC – Colchester
|0–2
|2
|20 %
|10.
|MK Dons – Salford C
|2–0
|1
|46 %
|11.
|Fleetwood – Swindon T
|1–1
|X
|25 %
|12.
|Cambridge U – Barnet
|0–0
|X
|30 %
|13.
|Bromley – Barrow AFC
|2–1
|1
|60 %
Voitonjako
|13 oikein
|1 kpl
|175 000 euroa
|12 oikein
|21 kpl
|2 557 euroa
|11 oikein
|248 kpl
|149 euroa
|10 oikein
|1982 kpl
|31 euroa
Vakio on Veikkauksen vanhin peli, jonka ensimmäinen rivi pelattiin syyskuussa 1940. Tuon rivin täytti Paavo Nurmi.
