Vain yksi täysosuma - Vakiosta 175 000 euron voitto Helsinkiin

19.11.2025 12:42:01 EET | Veikkaus Oy | Tiedote

Lauantain Vakiosta löytyi yksi täysosuma. Nettipelaaja Helsingistä voitti kierroksen ainoalla 13 oikein -tuloksella 175 000 euroa.

Vakion kierros oli lauantaina sen verran haastava, että täysosumia löytyi vain yksi kappale. Täysosuma löytyi helsinkiläisen nettipelaajan systeemistä, jolla hän voitti komean 175 000 euron potin.

- Suuret onnittelut taitavalle ja onnekkaalle veikkaajalle, Veikkauksen tuoteryhmäpäällikkö Miikka Nurmi iloitsee.

Kierroksen vähiten pelattu merkki oli tasapeli kohteessa 7. Ottelu Notts County - Harrogate Town päättyi tasapeliin, ja tulosta oli veikattu 12 prosenttia kohteen merkeistä.

Veikkaus.fi:ssä pelannut voittaja saa voittonsa suoraan pankkitililleen.

Tämän viikon lauantaina Vakiossa on bonuskierros. Täyosumien kesken jaetaan 333 000 euron potti.

Tulokset
Lauantaivakio 15.11.
 

1. Leyton Orient – Exeter 2–1 1 56 %
2. Lincoln C – Doncaster 2–1 1 56 %
3. Luton – Rotherham 0–0 X 18 %
4. Port Vale – Wycombe 0–0 X 27 %
5. Burton Albion – Blackpool FC 1–0 1 43 %
6. Grimsby T – Chesterfield 0–1 2 21 %
7. Notts Co – Harrogate T 1–1 X 12 %
8. Oldham Ath – Crewe 0–0 X 29 %
9. Walsall FC – Colchester 0–2 2 20 %
10. MK Dons – Salford C 2–0 1 46 %
11. Fleetwood – Swindon T 1–1 X 25 %
12. Cambridge U – Barnet 0–0 X 30 %
13. Bromley – Barrow AFC 2–1 1 60 %

Voitonjako

13 oikein 1 kpl 175 000 euroa
12 oikein 21 kpl 2 557 euroa
11 oikein 248 kpl 149 euroa
10 oikein 1982 kpl 31 euroa

Vakio on Veikkauksen vanhin peli, jonka ensimmäinen rivi pelattiin syyskuussa 1940. Tuon rivin täytti Paavo Nurmi.

