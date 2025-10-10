Tutkimus: Suomalaiset melko tyytyväisiä sähkösopimuksiinsa – vain joka kymmenes vaihtaisi sähkösopimustyyppiään

Energiapalveluyhtiö Oomin Norstatilla teettämän kyselytutkimuksen mukaan suomalaiset ovat kohtuullisen tyytyväisiä tämänhetkisiin sähkösopimustyyppeihinsä.

Yleinen tyytyväisyys oman sähkösopimuksensa tyyppiin on varsin korkealla tasolla. Pörssisähkösopimuksiin ovat tyytyväisiä 88 prosenttia asiakkaista. Seuraavaksi tyytyväisimpiä suomalaiset sähkösopimusasiakkaat ovat hybridisopimuksiinsa (83 %), vaikka niitä on toistaiseksi vähiten kaikista sähkösopimuksista. Määräaikaisiin kiinteähintaisiin sopimuksiin tyytyväisiä on 78 prosenttia.

Tutkimustulokset kertovat siitä, että suomalaiset toivovat joustavuutta sähkösopimuksiltaan.

"Vaikka sähkön hinnanvaihtelut ovat herättäneet keskustelua, valtaosa suomalaisista näyttää löytäneen sähkösopimuksen, johon on tyytyväinen. On kiinnostavaa, että vaikka hybridisopimuksia on vielä suhteellisen harvalla, niihin ollaan poikkeuksellisen tyytyväisiä. Tämä kertoo siitä, että kuluttajat arvostavat hybridisopimuksissa mahdollisuutta yhdistää kiinteän hinnan tuoma vakaus ja pörssisähkön joustavuus", sanoo Oomin kuluttajaliiketoiminnan johtaja Jani Peuhkurinen.

Vain harva aikoo vaihtaa sähkösopimustyyppiään

Tutkimuksen mukaan vain 9 prosenttia suomalaisista on varmasti aikeissa vaihtaa sähkösopimustyyppiään seuraavan 6 kk aikana. Peräti 66 prosenttia ei suunnittele muutosta sähkösopimustyyppiinsä, noin neljännes ei osannut sanoa aikooko vaihtaa sähkösopimustyyppiään.

Niille, jotka harkitsevat sähkösopimustyyppinsä vaihtoa, suurinta kiinnostusta herättää pörssisähkösopimus (40 %). Muita kiinnostavia vaihtoehtoja ovat määräaikainen kiinteähintainen sopimus (22 %), toistaiseksi voimassa oleva kiinteähintainen sopimus (21 %) ja hybridisopimus (11 %).

"Suomalaiset ovat selvästi tehneet harkittuja valintoja sähkösopimuksissaan. Vain harva on aikeissa vaihtaa, mikä kertoo kuluttajien luottamuksesta omaan valintaansa ja halusta pysyä tutussa mallissa. Ne, jotka pohtivat muutosta, seuraavat aktiivisesti sähkön hintaa ja etsivät keinoja hyödyntää sähkömarkkinoiden vaihtelua omaksi edukseen", sanoo Peuhkurinen.

Tutkimuksen perusteella suurin osa suomalaisista on löytänyt omiin tarpeisiinsa sopivat sähkösopimukset ja ovat niihin pääosin tyytyväisiä. Samalla kuitenkin osa kuluttajista – etenkin nuoret ja naiset – kokevat etteivät tunne kovin hyvin erilaisia sopimustyyppejä ja tarvitsevansa lisätietoa niiden eroista ja hinnoittelusta.

Tietoa tutkimuksesta

Oomin Sähköbarometri -kyselytutkimus 2025 toteutettiin heinä-elokuun 2025 vaihteessa. Tutkimuksessa haastateltiin 1 571 suomalaista 18‒75 -vuotiasta, ja se edustaa kohderyhmää sukupuolen, iän ja asuinpaikan osalta. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin Norstatin internet-paneelissa.