Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäjä on Kari Nurmirinta

Vaasan vanhusneuvosto on valinnut vuoden 2025 ikäihmisten hyvinvoinnin edistäjäksi vapaaehtoistyöstään tunnetun Kari Nurmirinnan.

Nurmirinta on aktiivinen Eläkeliiton Vähänkyrön yhdistyksessä ja vetää esimerkiksi Äijävirtaa-ryhmän viikottaista toimintaa. Ohjelmassa on muun muassa kokkausta, keilausta, patikointia ja talkoita.

- Kari on superaktiivinen ja innostava veturi! Arvostamme sitä, että hän aktiivisena vapaaehtoisena saa ison joukon mukaan tällaiseen hyvinvointia ja sosiaalista kanssakäymistä edistävään toimintaan, perustelee palkintoa Vaasan vanhusneuvoston puheenjohtaja Irmeli Mandell.

Äijät kokkaavat Vähässäkyrössä

Nurmirinta on tehnyt työuransa kokkina, joten ruuanlaiton opastaminen sujuu kuin luonnostaan. Äijien oma kokkauskerho Äijät kokkaa rokkaa aloitti hänen johdollaan vuonna 2019, ja on vuosien varrella valmistanut yli 90 erilaista ruoka-annosta.

- Teemme yhdessä hyvää kotiruokaa, syömme ja juttelemme ja lopuksi siivoamme paikat. Kotiinkin riittää usein viemistä.

Nurmirinnan mukaan hienointa on katsoa äijien innostusta ja virtaa.

- Meidän ryhmässä vihannekset on usein jo pilkottu ennen kuin ehdin näyttämään mallia, Nurmirinta naurahtaa.

Vapaaehtoistyö on Nurmirinnan mukaan kaikkien yhteinen asia.

- Oleellista on, että saadaan väkeämme liikkeelle, oli vetäjä kuka tahansa tai toiminta mitä hyvänsä. Ja tämä on meidän kaikkien yhteinen tehtävä, Nurmirinta summaa.

Hyvinvoinnin edistäjä palkitaan vuosittain

Vanhusneuvosto on palkinnut ikäihmisten hyvinvoinnin edistäjiä jo vuodesta 2000 asti.

Kuka tahansa voi ehdottaa ikäihmisten hyvinvoinnin edistäjää vanhusneuvostolle neuvoston sivuilla sekä ehdotuslaatikkoon Vuorikodin juhlasalin aulassa.

Vanhusneuvosto valitsee tunnustuksen saajan ehdotusten joukosta, ja tunnustus jaetaan vuosittain Seniorijuhlassa.

Tunnustuksen saajaksi valitaan ryhmä tai henkilö, joka on kehittänyt tai toteuttanut toimintatapaa, joka edistää ikäihmisten hyvinvointia, terveyttä, elämänlaatua, liikkumista, osallisuutta, digiosallisuutta tai vähentää ikäihmisten yksinäisyyttä ja syrjäytymistä.