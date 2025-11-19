Unifin uusi puheenjohtaja Jari Ojala: Suomi tarvitsee panostuksia tieteeseen ja inhimilliseen pääomaan

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifi ry on valinnut uuden hallituksen kaudelle 1.1.2026 – 31.12.2027.

Rehtori Jari Ojala valittiin Unifin uudeksi puheenjohtajaksi. Hallituksen jäseniksi valittiin rehtorit Kaarlo Hildén Taideyliopistosta, Sari Lindblom Helsingin yliopistosta, Minna Martikainen Vaasan yliopistosta, Tapio Määttä Itä-Suomen yliopistosta.

Uusi puheenjohtaja korostaa yliopistojen, tieteen ja korkeakoulutuksen keskeistä tehtävää positiivisena muutosvoimana ja koko yhteiskunnan voimavarana.

"Suomen 14 yliopistossa rakennetaan joka päivä maamme tulevaisuutta korkeatasoisella koulutuksella ja tutkimuksella. On merkittävää, että Suomessa vallitsee laajapohjainen yhteisymmärrys siitä, että uutta luova korkeatasoinen tutkimus ja laadukas, saavutettava koulutus ovat tulevan menestyksen ja hyvinvoinnin perusta. Tulevina vuosina on tärkeä huolehtia yliopistojen perusrahoituksesta ja nostaa opiskelijamäärään suhteutettu rahoitus pohjoismaiselle tasolle", sanoo Jari Ojala.

Unifi on esittänyt tutkimuksen ja korkeakoulutuksen visiotyön tavoitteissaan, että Suomessa 60 prosentilla nuorista aikuisista tulisi olla korkeakoulututkinto vuonna 2040. Koulutus- ja osaamistason nostamiseksi ja resursoimiseksi tulee laatia yli vaalikausien ulottuva, parlamentaarisesti hyväksytty suunnitelma. Myös maahanmuuttajataustaisten ja suomea toisena kielenä puhuvien suomalaisten pääsystä korkeakoulutukseen tulee huolehtia.

Suomea vaivaavaan TKI-osaajapulaan yliopistot ovat vastanneet muun muassa tarttumalla tutkijakoulutuksen uudistamiseen, jota viedään eteenpäin rinnakkain viime vuonna käynnistyneen tohtoripilotin kanssa.

"Yliopistojen tohtorikoulutus vastaa joustavasti yhteiskunnan ja työelämän erilaisiin tarpeisiin. 2/3 tohtoreista työskentelee eri tehtävissä yliopistojen ulkopuolella. Yrityksissä tohtorit työllistyvät monipuolisesti. Startup-yrityksissä tutkijakoulutettujen osuus on suurempi verrattuna muihin yrityksiin. Kaiken perusta on kuitenkin tieteellinen tutkimus. Myös kaikista merkittävimmät innovaatiot syntyvät usein perustutkimuksesta. Jos haluamme Suomen olevan eturivissä, panostukset perustutkimukseen ovat aivan keskeisiä", sanoo Ojala.

Rehtori Jari Ojala on johtanut Jyväskylän yliopistoa elokuusta 2023 alkaen. Hän on vertailevan liiketoimintahistorian professori. Ojala on ollut Unifin hallituksen jäsen kaudella 2024-2025.

Lisätietoja:

Rehtori Jari Ojala, puh. 0400 247 387

Heikki Holopainen, toiminnanjohtaja, Unifi, p. 0400 639 331