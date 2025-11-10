Kulttuuripankki avautui Päijät-Hämeessä – uusi palvelu kokoaa taiteilijat ja tilaajat yhteen
Kulttuuripankki on avautunut Päijät-Hämeessä, ja se tarjoaa taiteen ja kulttuurin ammattilaisille uuden kanavan näkyvyyteen ja työllistymiseen. Maksuton verkkopalvelu kokoaa tekijät yhteen osoitteeseen ja helpottaa kulttuuripalvelujen hankintaa kunnille, yrityksille ja yhteisöille lähes koko Suomessa.
Maksuton palvelu tekee taideosaamisen löytämisestä helpompaa
Kulttuuripankki on maksuton verkkopalvelu, joka kokoaa taiteen ja kulttuurin ammattilaiset yhteen osoitteeseen. Tekijät voivat luoda palveluun profiilin ja tarjota tilattavia palvelujaan, kuten esityksiä, työpajoja ja muita kulttuurisisältöjä. Tilaajat puolestaan löytävät tekijöitä lähes koko Suomesta yhdellä haulla.
- Taiteen ja kulttuurin ammattilaisilla olisi paljon annettavaa, mutta markkinat toimivat huonosti. Kulttuuripankki korjaa tätä – se tuo tekijöille uusia työmahdollisuuksia ja tekee kulttuurihankinnoista näkyviä, toteaa Taiteen edistämiskeskuksen yksikönpäällikkö Henri Terho.
Menestynyt pirkanmaalainen innovaatio laajenee lähes koko Suomeen
Kulttuuripankki on nyt käytössä 14 alueella, myös Päijät-Hämeessä. Palvelu kehitettiin alun perin Tampereen kaupungin koordinoimana pirkanmaalaisena hankkeena, ja sen hyvien kokemusten myötä laajentuminen jatkuu syksyn aikana lähes valtakunnalliseksi. Kansainvälistä näkyvyyttä tukevat palvelun ruotsin- ja englanninkieliset versiot.
Useille tekijöille palvelu on tuonut uusia työtilaisuuksia.
- Olemme olleet mukana Kulttuuripankissa sen alusta asti. Palveluiden tuotteistaminen oli ensin haastavaa, mutta nopeasti palkitsevaa – löysimme heti vakiintuneen asiakaskunnan Kulttuuripankin kautta, kertoo pirkanmaalaisen Ritvalaiset-kollektiivin näyttelijä Sanna Ristaniemi.
Alueelliset arvioijat tarkistavat tekijöiden profiilit yhteisten kriteerien mukaisesti. Kun kriteerit täyttyvät, tekijän profiili julkaistaan palvelussa ja hän voi lisätä tarjottavia palveluitaan.
Päijät-Hämeessä Kulttuuripankin käytöstä ja moderoinnista vastaa Päijät-Hämeen liitto.
Kulttuuripankki tukee maakunnan kulttuuritoimintaa ja työllisyyttä
Palvelu edistää taidealan työllisyyttä, yhdenvertaisuutta ja saavutettavuutta. Se tarjoaa kunnille, yrityksille ja yhteisöille helpon tavan hyödyntää luovan alan osaamista.
- Päijät-Hämeen liitto on viime vuosina määrätietoisesti kehittänyt maakunnan kulttuuritoimintaa yhdessä kuntien kanssa. Kulttuuripankki on luontevaa jatkoa tälle työlle ja avaa uudenlaisia työmahdollisuuksia päijäthämäläisille taiteen ja kulttuurin ammattilaisille myös maakunnan ulkopuolelle, kertoo vt. maakuntajohtaja Juha Hertsi.
Taiteilijat voivat rekisteröityä palveluun Pirkanmaalta, Ahvenanmaalta, Etelä-Karjalasta, Etelä-Pohjanmaalta, Etelä-Savosta, Kanta-Hämeestä, Kymenlaaksosta, Pohjanmaalta, Pohjois-Karjalasta, Pohjois-Pohjanmaalta, Päijät-Hämeestä, Satakunnasta ja Varsinais-Suomesta. Uudellamaalla palvelu avautuu vaiheittain ja Pohjois-Savon avaamisesta tiedotetaan myöhemmin erikseen.
EU-rahoitus mahdollisti laajentumisen
Kulttuuripankin valtakunnallista laajentamista koordinoi Tampereen kaupunki. Tekninen toteutus on Red & Blue Oy:n ja visuaalinen ilme Kaski Agencyn käsialaa. Rahoitus laajentamiseen on saatu opetus- ja kulttuuriministeriöltä EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä (RRF), osana Next Generation EU -ohjelmaa.
Yhteyshenkilöt
Joonas PokkinenProjektipäällikköPäijät-Hämeen liitto, kulttuuri
Päijät-Hämeen kulttuuriverkko, kuntien kulttuuritoiminnan alueellinen kehittämistehtävä
PROSPERO –projekti (Interreg Europe)
