Hoidon vaikuttavuus näkyväksi -​seminaari nosti keskiöön laaturekisterit ja potilaan kokemuksen

Ensimmäistä kertaa järjestetty tilaisuus kokosi marraskuun alussa terveydenhuollon ammattilaisia ja vaikuttavuudesta kiinnostuneita hyvinvointialueilta eri puolilta Suomea etäyhteyksin ja paikanpäälle Tyks T-sairaalaan.

Seminaarin avannut Tyks Orton palvelualuejohtaja Ville Äärimaa korosti vaikuttavuuden merkitystä terveydenhuollon resurssien kohdentamisessa taloudellisten haasteiden keskellä:

– Resurssien supistukset tulisi kohdistaa vähemmän vaikuttavaan hoitoon ja investoida vaikuttavaan hoitoon. Potilaan tuottaman tiedon merkitys hoitopäätöksissä on keskeinen – saatu terveyshyöty ja subjektiivinen kokemus tulee nostaa keskiöön hoitopäätösten tekemisessä. Tavoitteena on edistää terveyttä, ei vain tuottavuutta.

Arviointiylilääkäri Niina Koivuviita toi esiin kansallisen vaikuttavuusstrategian ja laaturekisterien roolin vaikuttavan hoidon kehittämisessä.

– Vaikuttavuuden arviointi ja mittaaminen ovat nousseet keskiöön hallitusohjelmassa ja hyvinvointialueiden ohjauksessa. Päätöksenteossa talouden rinnalle on nostettava kliiniset mittarit ja potilaslähtöinen vaikuttavuus, Koivuviita painotti.

Jos ei mitata, ei voida parantaa

Seminaarissa esiteltiin Tyks Orton laaturekistereiden käytännön toteutusta ja hyötyjä. Ortopedi Juho Hatakka esitteli selkärekisterin (FinSpine), jonka avulla voidaan seurata hoitotuloksia, tehdä vertaisarviointia ja vertailla yksiköiden välistä laatua.

Käsirekisteristä kertoi käsikirurgi Hanna-Stiina Taskinen, joka kuvasi mittaamisen haasteita käden vaivojen moninaisuudesta johtuen. Keskustelussa korostettiin, että myös päätös olla tekemättä leikkausta on merkittävä. Siksi rekisterin tuottama vertailutieto leikkauksella ja ilman leikkausta hoidetuista potilaista on erityisen arvokasta.

Tekonivelkirurgian PROM-kyselyiden (Patient Reported Outcome Measures) hyödyntämisestä kertoi tapausesimerkkien avulla ortopediaan ja traumatologiaan erikoistuva lääkäri Jukka Honkanen. PROM-kyselyt tarjoavat tietoa potilaiden toimintakyvyn muutoksista ja hoidon vaikuttavuudesta.

Liikuntalääketieteen erikoistuva lääkäri Karita Vilkki puolestaan esitteli tutkimustuloksia vastausaktiivisuuteen vaikuttavista tekijöistä, kuten kysymysten määrästä ja vaihtoehtoisten vastaustapojen merkityksestä.

Omavointi-kyselyt antavat suuntaa hoidon laadusta ja toimivuudesta

Tyks Orton laaturekisterien keskiössä on potilaan näkökulma Omavointi-kyselyjen kautta. Laaturekisterikoordinaattori Fanny Kaivonen nosti esiin rekistereiden merkityksen:

– Rekisterit auttavat seuraamaan, kuinka hyvin hoito toimii ja millainen sen laatu on. Ne tukevat tiedolla johtamista, ja antavat vertailupohjaa työn kehittämiseen sekä yksikkökohtaisesti että koko maan tasolla.

Tyks Orto kerää kaikilta lähetteellä hoitoon tulevilta potilailta tietoja heidän toimintakyvystään ja elämänlaadustaan sähköisen Omavointi-palvelun kautta. Tulosten keskiarvot on julkaistu Tyks Orton verkkosivuilla. Potilaat voivat verrata omia tuloksiaan näihin keskiarvoihin ja nähdä, millaisia muutoksia leikkauksen jälkeen yleensä tapahtuu.

Seminaarin päättänyt Tyks Orton palvelualuejohtaja Ville Äärimaa painotti, että vain kattava ja läpinäkyvä rekisteritieto mahdollistaa hoidon laadun ja vaikuttavuuden kehittämisen sekä resurssien kohdentamisen oikein. Lisäksi potilaan saama terveyshyöty ja subjektiivinen kokemus tulee nostaa entistä vahvemmin hoitopäätösten tekoon.

– Toivon, että Omavointi-kyselyiden pisteet voisivat toimia yhteisenä kielenä koko hoitoketjussa, Äärimaa ehdotti.

Media voi tiedustella puhujakohtaisia materiaaleja käyttöönsä sähköpostitse asiantuntijoilta. Sähköpostisoitteet noudattavat muotoa etunimi.sukunimi@varha.fi. Omavointi-kyselyjen tulokset on julkaistu osoitteessa tyksorto.fi/omavointitulokset