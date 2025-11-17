Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.

Adlercreutz: Poikien syrjäytyminen on yhteiskunnallinen ongelma

19.11.2025 13:39:31 EET | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote

Jaa

Kansainvälisenä miestenpäivänä RKP:n puheenjohtaja, opetusministeri Anders Adlercreutz nostaa esiin nuorten miesten lisääntyvän syrjäytymisen. Kehitys näkyy selvästi koulussa, työllisyydessä ja nuorten hyvinvoinnissa.

Samaan aikaan viimeisimmät PISA-mittaukset osoittavat, että Suomen tulokset ovat jatkaneet heikkenemistään ja että tyttöjen ja poikien oppimistulosten välinen ero kasvaa. Heikkenevät tulokset selittyvät suurelta osin poikien suoriutumisella. Tämä on kehitys, joka uhkaa johtaa siihen, että yhä useampi nuori mies syrjäytyy pysyvästi.

– Poikien syrjäytyminen ei ole irrallinen haaste tai kuriositeetti, vaan yhteiskunnallinen ongelma. Näemme selvästi PISA-tuloksista, että monilla pojilla on haasteita oppimisessa. Ilman oikea-aikaista tukea he ovat vaarassa jäädä jälkeen myös muilla elämän osa-alueilla. Tämä on otettava äärimmäisen vakavasti, Adlercreutz sanoo.

Adlercreutz on huolissaan PISA-tulosten heikkenemisestä ja sen yhteydestä syrjäytymiseen.

– Meidän on vahvistettava tukea niille pojille, joilla on haasteita koulussa. Hallitus on panostanut noin 200 miljoonaa euroa peruskouluun. Se on paljon rahaa aikana, jolloin tehdään mittavia säästöjä. Mutta tarvitaan myös enemmän – ei pelkästään koulussa, vaan myös kotona.

– Kodin ja koulun välistä yhteistyötä on vahvistettava. Tarvitsemme lisää koulupsykologeja ja oppilashuollon henkilöstöä, jotta tukea voidaan tarjota varhaisessa vaiheessa. Koulun ja kodin tiiviillä yhteistyöllä voimme yhdessä tukea oppilaita ja perheitä, jotta kukaan ei jää yksin ongelmien ilmaantuessa, Adlercreutz sanoo.

Yhteyshenkilöt

Andreas Elfvingspecialmedarbetare, erityisavustaja (Anders Adlercreutz)

Puh:+358 50 310 0274

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye