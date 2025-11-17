Adlercreutz: Poikien syrjäytyminen on yhteiskunnallinen ongelma
Kansainvälisenä miestenpäivänä RKP:n puheenjohtaja, opetusministeri Anders Adlercreutz nostaa esiin nuorten miesten lisääntyvän syrjäytymisen. Kehitys näkyy selvästi koulussa, työllisyydessä ja nuorten hyvinvoinnissa.
Samaan aikaan viimeisimmät PISA-mittaukset osoittavat, että Suomen tulokset ovat jatkaneet heikkenemistään ja että tyttöjen ja poikien oppimistulosten välinen ero kasvaa. Heikkenevät tulokset selittyvät suurelta osin poikien suoriutumisella. Tämä on kehitys, joka uhkaa johtaa siihen, että yhä useampi nuori mies syrjäytyy pysyvästi.
– Poikien syrjäytyminen ei ole irrallinen haaste tai kuriositeetti, vaan yhteiskunnallinen ongelma. Näemme selvästi PISA-tuloksista, että monilla pojilla on haasteita oppimisessa. Ilman oikea-aikaista tukea he ovat vaarassa jäädä jälkeen myös muilla elämän osa-alueilla. Tämä on otettava äärimmäisen vakavasti, Adlercreutz sanoo.
Adlercreutz on huolissaan PISA-tulosten heikkenemisestä ja sen yhteydestä syrjäytymiseen.
– Meidän on vahvistettava tukea niille pojille, joilla on haasteita koulussa. Hallitus on panostanut noin 200 miljoonaa euroa peruskouluun. Se on paljon rahaa aikana, jolloin tehdään mittavia säästöjä. Mutta tarvitaan myös enemmän – ei pelkästään koulussa, vaan myös kotona.
– Kodin ja koulun välistä yhteistyötä on vahvistettava. Tarvitsemme lisää koulupsykologeja ja oppilashuollon henkilöstöä, jotta tukea voidaan tarjota varhaisessa vaiheessa. Koulun ja kodin tiiviillä yhteistyöllä voimme yhdessä tukea oppilaita ja perheitä, jotta kukaan ei jää yksin ongelmien ilmaantuessa, Adlercreutz sanoo.
Yhteyshenkilöt
Andreas Elfvingspecialmedarbetare, erityisavustaja (Anders Adlercreutz)Puh:+358 50 310 0274
Muut kielet
Lue lisää julkaisijalta Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.
SFP i Österbottens välfärdsområde efterlyser fungerande vårdkedjor17.11.2025 17:56:07 EET | Pressmeddelande
Österbottens välfärdsområdesstyrelse har idag behandlat budgeten för 2026. Den statliga finansieringen till välfärdsområdena täcker inte alla kostnader, samtidigt som lagen kräver att ekonomin ska gå ihop. Därför tvingas man göra ändringar i verksamheten.
RKP Pohjanmaan hyvinvointialueella vaatii toimivia hoitoketjuja17.11.2025 17:56:07 EET | Tiedote
Pohjanmaan aluehallitus on tänään käsitellyt vuoden 2026 talousarviota. Valtion rahoitus hyvinvointialueille ei kata kaikkia kustannuksia, mutta laki vaatii, että talous on tasapainossa. Siksi toiminnassa on pakko tehdä muutoksia.
Budgetbeslut: Jouren vid Malmska fortsätter17.11.2025 17:44:50 EET | Pressmeddelande
Österbottens välfärdsområdesstyrelse har idag på sitt möte behandlat budgeten för 2026. Ifjol fanns förslaget att begränsa jourverksamheten på Malmska sjukhuset, men då valde man att ge tid för att utveckla verksamheten och sedan utvärdera beslutet efter ett år. Idag har styrelsen gett grönt ljus för en fortsättning av 24/7 jourverksamhet.
Budjettipäätös: Malmin sairaalan päivystys jatkuu17.11.2025 17:44:50 EET | Tiedote
Pohjanmaan hyvinvointialueen hallitus on käsitellyt tänään kokouksessaan vuoden 2026 budjettia. Viime vuonna ehdotettiin Malmin sairaalan päivystyspalvelujen rajoittamista, mutta päätettiin antaa aikaa toiminnan kehittämiselle ja arvioida päätöstä vuoden kuluttua. Tänään hallitus on antanut vihreän valon 24/7-päivystyspalvelun jatkamiselle.
Blomqvist-Valtonen och Wickström: Viktiga beslut för Borgå och Raseborg i HUS budget17.11.2025 11:39:04 EET | Pressmeddelande
HUS sammanslutningens styrelse har på sitt möte 17.11 godkänt budgeten för år 2026. Efter underhandlingar med de övriga politiska grupperna kunde styrelsen enhälligt godkänna budgeten med ett antal tillägg.
