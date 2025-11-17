Adlercreutz: Poikien syrjäytyminen on yhteiskunnallinen ongelma

Samaan aikaan viimeisimmät PISA-mittaukset osoittavat, että Suomen tulokset ovat jatkaneet heikkenemistään ja että tyttöjen ja poikien oppimistulosten välinen ero kasvaa. Heikkenevät tulokset selittyvät suurelta osin poikien suoriutumisella. Tämä on kehitys, joka uhkaa johtaa siihen, että yhä useampi nuori mies syrjäytyy pysyvästi.

– Poikien syrjäytyminen ei ole irrallinen haaste tai kuriositeetti, vaan yhteiskunnallinen ongelma. Näemme selvästi PISA-tuloksista, että monilla pojilla on haasteita oppimisessa. Ilman oikea-aikaista tukea he ovat vaarassa jäädä jälkeen myös muilla elämän osa-alueilla. Tämä on otettava äärimmäisen vakavasti, Adlercreutz sanoo.

Adlercreutz on huolissaan PISA-tulosten heikkenemisestä ja sen yhteydestä syrjäytymiseen.

– Meidän on vahvistettava tukea niille pojille, joilla on haasteita koulussa. Hallitus on panostanut noin 200 miljoonaa euroa peruskouluun. Se on paljon rahaa aikana, jolloin tehdään mittavia säästöjä. Mutta tarvitaan myös enemmän – ei pelkästään koulussa, vaan myös kotona.

– Kodin ja koulun välistä yhteistyötä on vahvistettava. Tarvitsemme lisää koulupsykologeja ja oppilashuollon henkilöstöä, jotta tukea voidaan tarjota varhaisessa vaiheessa. Koulun ja kodin tiiviillä yhteistyöllä voimme yhdessä tukea oppilaita ja perheitä, jotta kukaan ei jää yksin ongelmien ilmaantuessa, Adlercreutz sanoo.