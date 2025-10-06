Korkeakoulujen uusi Opin.fi-palvelu tarjoaa ratkaisuja yhteishaussa ilman paikkaa jääneille ja uusia opintopolkuja
Ylioppilaskirjoitusten ja syksyn yhteishaun tulosten julkaisu herättää vuosittain monenlaisia tunteita. Moni nuori pohtii nyt, mitä tehdä seuraavaksi, jos opiskelupaikkaa ei tullut tai oma suunta on vielä hakusessa. Tänä vuonna tilanteeseen on tarjolla uusi ja kattava ratkaisu: keväällä 2025 avattu korkeakoulujen yhteinen Opin.fi-palvelu, joka kokoaa suomalaisten korkeakoulujen avoimet opinnot ensimmäistä kertaa yhteen paikkaan.
Mikä on Opin.fi?
Opin.fi on täysin uudenlainen digitaalinen palvelu, joka kokoaa ensimmäistä kertaa suomalaisten yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen avoimet opintotarjonnat yhteen paikkaan. Palvelu on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat kehittää osaamistaan – etsiä uusia taitoja, täydentävää koulutusta tai tutustua korkeakouluopintoihin.
Opin.fi-palvelu tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia:
-
Osaamisen päivitystä ja täydentävää koulutusta: Joustavia vaihtoehtoja kaikille, jotka haluavat syventää tai laajentaa osaamistaan.
-
Avoimien opintojen mahdollisuuksia toisen asteen opiskelijoille: Madaltaa kynnystä korkeakouluopintoihin tutustumiseen jo ennen tutkinto-opiskelijaksi hakeutumista.
-
Uusia urapolkuja ja alanvaihtomahdollisuuksia: Tukea niille, jotka harkitsevat alanvaihtoa tai tarvitsevat uusia taitoja työelämää varten.
-
Joustavia opiskelumuotoja: Tarjolla opintoja suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, lähi- ja etäopetuksena, webinaareista kattavampiin kokonaisuuksiin. Opintoja voi suorittaa opintopisteillä tai ilman.
Miten Opin.fi-palvelu toimii?
Palvelussa voi selata laajaa avointen opintojen valikoimaa ja rajata hakua omien tarpeiden mukaan (esim. opiskelumuoto, tahti, opintopisteet, aihealue). Inspiroivat teemat kokoavat yhteen ajankohtaisia opintokokonaisuuksia, jotka voivat avata uusia näkökulmia. Kun sopivat opinnot löytyvät, ilmoittautuminen tapahtuu suoraan korkeakoulun omassa palvelussa.
Opin.fi mukana kehittämässä tulevaisuuden oppimista
"Yhteishaun tulosten jälkeen moni nuori etsii aktiivisesti uusia polkuja. Opin.fi tarjoaa heille konkreettisen ja helpon tavan löytää laadukkaita avoimia opintoja jo ennen tutkinto-opintoja tai kehittää osaamista työelämää varten", sanoo Digivisio 2030 -hankkeen johtaja Hanna Nordlund.
"Jatkuva oppiminen on nykypäivän työelämässä välttämätöntä ja Opin.fi tekee siitä entistä saavutettavampaa kaikille. Palvelun kautta voimme tarjota joustavia opintomahdollisuuksia niin nuorille kuin kokeneemmillekin osaajille, jotka haluavat päivittää taitojaan tai löytää uuden suunnan. Se on merkittävä askel kohti avoimempaa ja joustavampaa korkeakoulutusta Suomessa", Nordlund jatkaa.
Opin.fi-palvelun koulutustarjonta laajenee jatkuvasti kaikkien sen kehityksessä mukana olevien 37 suomalaisen korkeakoulun liittyessä mukaan vuoden 2025 aikana. Palvelun rakentamisesta ja kehittämisestä vastaa korkeakoulujen yhteinen Digivisio 2030 -hanke, ja sen operoinnista huolehtii HigherEd Hub Finland Oy.
Hanna Nordlund, hankejohtajaCSC, Digivisio 2030Puh:050 354 0052hanna.nordlund@csc.fi
Rauha Kiljunen-Ruotsalainen, viestintäpäällikköCSC, Digivisio 2030Puh:0405117903rauha.kiljunen-ruotsalainen@csc.fiopin.fi/fi
Digivisio
Tulevaisuudessa yhteiskuntamme tarvitsee yhä monipuolisempaa osaamista. Digivisio 2030 -hankkeessa suomalaiset korkeakoulut rakentavat yhdessä oppimiselle tulevaisuutta. Tavoitteena on oppimisen uusi aikakausi, jonka ytimessä on digipedagogiikan jatkuva kehittäminen ja jossa jokainen meistä voi helpommin oppia ja kerryttää osaamistaan muuttuvassa maailmassa.
