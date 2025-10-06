Korkeakoulujen uusi Opin.fi-palvelu tarjoaa ratkaisuja yhteishaussa ilman paikkaa jääneille ja uusia opintopolkuja

Ylioppilaskirjoitusten ja syksyn yhteishaun tulosten julkaisu herättää vuosittain monenlaisia tunteita. Moni nuori pohtii nyt, mitä tehdä seuraavaksi, jos opiskelupaikkaa ei tullut tai oma suunta on vielä hakusessa. Tänä vuonna tilanteeseen on tarjolla uusi ja kattava ratkaisu: keväällä 2025 avattu korkeakoulujen yhteinen Opin.fi-palvelu, joka kokoaa suomalaisten korkeakoulujen avoimet opinnot ensimmäistä kertaa yhteen paikkaan.