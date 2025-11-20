Vuoden sähköurakoitsija 2025 on Sähköasennus Tammisto oy
Monipuolinen palvelutarjonta ja asiakaspalveluun panostaminen ovat Vuoden sähköurakoitsijaksi valitun ruskolaisen Sähköasennus Tammisto oy:n menestyksen taustalla.
Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ry luovutti Vuoden sähköurakoitsijan kunniakirjan Sähköasennus Tammistolle 20.11.2025 Vantaalla järjestetyillä Sähköurakoitsijapäivillä.
Valitsijaraati arvostaa urakoitsijan vastuullista toimintatapaa, hyvää mainetta, liiketoiminnan kannattavuutta, ennakkoluulotonta uusien teknologioiden hyödyntämistä ja aktiivista osallistumista yhdistyksen toimintaan. Vuoden sähköurakoitsija toimii esikuvana koko alalle.
Sähköasennus Tammiston mottona on olla nopea, luotettava ja joustava sähköliike sekä osaava sähköalan kumppani. Sähköasennusten lisäksi yritys on erikoistunut myös antenni- ja tietoverkkotöihin, ilmalämpöpumppuihin sekä rikosilmoitusjärjestelmiin.
Täyden palvelun sähköliike
”Hoidamme kohteen sähköistyksen tarvittaessa suunnittelusta saakka valmiiksi ja toimitamme myös kaikki tarvittavat asennustuotteet ja tarvikkeet”, yrityksen vuonna 1998 perustanut Petri Tammisto kertoo.
Yritys on kasvanut tasaisesti yli kymmenen henkeä työllistäväksi perheyritykseksi. Monet asentajista ovat työskennelleet yrityksen palveluksessa pitkään, osa yli kymmenen vuoden ajan.
Kesäkuusta 2024 lähtien yritystä on johtanut Petrin poika Miikka Tammisto, joka on työskennellyt aina perheyrityksen palveluksessa harjoittelujaksoja ja kesätöitä lukuun ottamatta.
Petrin puoliso Pia Tammisto vastaa yrityksen palkanlaskennasta ja kirjanpidosta.
Yhteistyö auttaa suhdannevaihteluissa
Sähköasennus Tammisto on erikoistunut omakotitalojen, teollisuushallien, julkisten kohteiden, maatalousrakennusten ja liikehuoneistojen sähkötöihin ja sähkösuunnitteluun sekä kunnossapitotöihin. Tällä hetkellä suurin työmaa on paikallisen K-marketin saneeraus.
Yrityksen tuoreisiin referensseihin kuuluu esimerkiksi HTM-Yhtiöt oy:n betonipaalutehtaan sähköistys, Maskun kanaloiden suuri modernisointiurakka ja useita suuria sähköautojen latausasematoteutuksia taloyhtiöille ja julkisiin kohteisiin.
”Tällä alalla kysyntä ja tarjonta ei oikein tahdo koskaan kohdata, vaan töitä on yleensä aina joko liikaa tai liian vähän tarjolla. Tänä vuonna tulemme tekemään historian suurimman liikevaihtomme. Vuoden 2024 liikevaihto ylitettiin jo lokakuun lopussa”, Miikka Tammisto kertoo.
Suhdannevaihteluihin yritys on vastannut vuokraamalla asentajia alueen muille yrityksille ja vastaavasti lainaamalla työntekijöitä tutuilta yrityksiltä, jos se on tarvinnut osaamista omien ydinosaamisalueidensa ulkopuolelta.
Sähköasennus Tammisto on sekä Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ry:n että Suomen Yrittäjien jäsen. Parhaan, kolmen A:n luottoluokituksen yritys kuuluu Luotettava Kumppani -palveluun ja Elfin-urakointiketjuun.
Sähköasennus Tammisto oy
- Kotipaikka: Rusko
- Toimiala: Sähköasennukset, antenni- ja tietoverkkotyöt, ilmalämpöpumppujen ja rikosilmoitusjärjestelmien asennus.
- Toimitusjohtaja: Miikka Tammisto
- Henkilöstö: 14 työntekijää, joista 10 asentajia
- Omistajat: Petri ja Miikka Tammisto sekä Miikan sisarukset Meri ja Miro Tammisto.
- Liikevaihto (2024): 1 502 000 euroa
- Tulos (2024): 213 000 euroa
Yhteyshenkilöt
Marko Utriainen
Toimitusjohtaja
Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ry
050 355 4236
marko.utriainen@stul.fi
www.stul.fi
Miikka Tammisto
Toimitusjohtaja
Sähköasennus Tammisto oy
0400 447 541
miikka.tammisto@sahkotammisto.fi
www.sahkoasennuksia.com
Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ry ajaa sähköistysalan asiaa yli 90 vuoden näkemyksellä ja kokemuksella. Edistämme toiminnallamme vastuullisen sähköistysalan yritysten liiketoimintaedellytyksiä ja osaavan työvoiman saatavuutta Suomessa. Olemme alan edunvalvoja sekä luotettavin tiedontuottaja- ja kouluttajataho, ja neuvomme jäseniämme esimerkiksi omaan yritystoimintaan liittyvissä asioissa. Lisätietoja www.stul.fi.
