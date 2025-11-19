Apteekkien rokotuspalvelut yleistyvät – jo lähes 130 apteekkia rokottaa

Suomessa oli marraskuun puolivälissä kaikkiaan 129 apteekkia, jotka tarjoavat rokotuspalveluita. Rokottavia apteekkeja on jo jokaisella hyvinvointialueella. Eniten rokottavia apteekkeja on tällä hetkellä Pohjois-Pohjanmaalla (14), Varsinais-Suomessa (13) ja Helsingissä (11).

– Todellinen rokottavien apteekkien määrä on todennäköisesti vieläkin suurempi, sillä uusia Soteri-rekisteröintihakemuksia jätetään jatkuvasti, Apteekkariliiton farmaseuttinen johtaja Inka Puumalainen kertoo.

Apteekkien rokotuspalvelut alkoivat yleistyä kevään 2024 jälkeen, kun rokotusasetusta päivitettiin ja rokotusoikeus laajennettiin koskemaan uusia ammattiryhmiä. Muutoksen myötä myös farmaseutit ja proviisorit saivat rokotusoikeuden.

Rokotuspalvelua tarjoavissa apteekeissa rokotuksia antavat joko erillisen rokotuskoulutuksen käyneet farmaseutit ja proviisorit tai apteekin Terveyspisteessä työskentelevät sairaanhoitajat tai lähihoitajat.

Madaltaa kynnystä rokotuksen ottamiseen

Tällä hetkellä rokotuspalvelua tarjoavista apteekeista saa maksua vastaan lähes kaikkia yleisimpiä rokotuksia, kuten influenssa-, korona- ja pneumokokkirokotuksia. Apteekissa annetut rokotukset kirjataan Kanta-järjestelmään, josta asiakas pääsee katsomaan omat rokotustietonsa noin viimeisen kymmenen vuoden ajalta.

– Moni kokee rokotuksen saamisen omasta lähiapteekista helppona ja vaivattomana. Kynnys rokotuksen ottamiseen madaltuu, kun sen saa omasta lähiapteekista yhdellä käynnillä - ja usein ilman ajanvarausta, Puumalainen sanoo.

Apteekit ovat valmiita tukemaan terveydenhuoltoa

Puumalaisen mukaan apteekit ovat valmiita tukemaan terveydenhuoltoa entistä vahvemmin kansalaisten rokottamisessa. Apteekkariliiton viime keväänä tekemän jäsenkyselyn mukaan yli 40 prosenttia apteekkareista olisi valmis antamaan kansallisen rokotusohjelman rokotteita, jos hyvinvointialue korvaisi palvelun.

– Toistaiseksi yksikään hyvinvointialue ei ole sopinut yhteistyöstä apteekkien kanssa. Apteekkirokotusten laajamittainen käynnistyminen edellyttää, että hyvinvointialueilla tehdään päätöksiä apteekkien hyödyntämisestä rokotustoiminnassa, Puumalainen sanoo.

Apteekkien rokotuspalveluista on jo kokemuksia lähes 60 maasta. Kansainväliset esimerkit osoittavat, että rokotuskattavuus on parantunut kaikkialla, missä apteekkirokotukset on otettu käyttöön.





FAKTA | Rokottavat apteekit hyvinvointialueittain (tilanne 20.11..2025)

Etelä-Karjala 2

Etelä-Pohjanmaa 8

Etelä-Savo 1

Helsinki 11

Itä-Uusimaa 2

Kainuu 2

Kanta-Häme 5

Keski-Pohjanmaa 2

Keski-Suomi 7

Keski-Uusimaa 7

Kymenlaakso 2

Lappi 2

Länsi-Uusimaa 8

Pirkanmaa 10

Pohjanmaa 4

Pohjois-Karjala 7

Pohjois-Pohjanmaa 14

Pohjois-Savo 6

Päijät-Häme 6

Satakunta 6

Vantaa–Kerava 4

Varsinais-Suomi 13

Rokotuspalveluja tarjoavat apteekit löytyvät Apteekkariliiton ylläpitämästä Apteekkihaku-palvelusta: apteekki.fi/apteekkihaku





Lisätietoja: Inka Puumalainen, farmaseuttinen johtaja, Suomen Apteekkariliitto, inka.puumalainen@apteekkariliitto.fi, p.0400 798 297