Talousarvioesitys: pirkanmaalaisten palveluja kehitetään sopeutuksesta huolimatta
Pirkanmaan hyvinvointialue on jatkanut määrätietoista palvelujärjestelmän uudistamista ja kehittää ensi vuonna monia palveluja, kuten omalääkärimallia, digipalveluja sekä yhteistyötä ulkoisten kumppaneiden kanssa. Palveluja tuotetaan entistä enemmän omalla henkilöstöllä. Uudistustyö sekä kaikkien tehtäväalueiden kohdennetut sopeutustoimet mahdollistavat alijäämien kattamisvelvoitteen mukaisen talousarvioesityksen vuodelle 2026. Aluehallitus käsittelee ensi vuoden talousarvioesitystä ensimmäistä kertaa 24.11.2025.
Hyvinvointialueen palveluissa korostuvat lakisääteiset palvelut sekä ehkäisevät ja kevyemmät muodot. Silti Pirkanmaalla tavoitellaan ensi vuonna edelleen myös hoitotakuuta nopeampaa pääsyä perusterveydenhuollon avosairaanhoidon kiireettömään hoitoon. Palvelu- ja hoitoketjuja kehitetään esimerkiksi omalääkärimallin avulla.
Ikäihmisten palveluissa aiotaan lisätä perhehoitoa, tuettua asumista ja yhteisöllistä asumista, jotta tarve ympärivuorokautisen asumisen ja laitoshoidon palveluiden kasvuun vähenisi. Lähitorien roolia puolestaan vahvistetaan ikääntyneiden ja vammaisten tavoittamisessa, neuvonnassa ja ohjaamisessa.
Vuodenvaihteessa avataan kaksi uutta omaa lastensuojelun laitoshoidon yksikköä. Lisäksi ensi vuonna tavoitteena on, että kodin ulkopuolelle sijoitettavista lapsista yhä useampi pääsee laitoshoidon sijaan perhehoitoon.
Pelastus- ja ensihoitopalveluissa ensi vuoden keskeisin tavoite on saavuttaa pelastuspalvelujen toimintavalmiusajat ja ensihoitopalvelujen tavoittamisajat.
Hyvinvointialue tavoittelee ensi vuonna myös entistä parempaa työntekijäkokemusta. Työtä sairauspoissaolojen vähentämiseksi jatketaan edelleen. Henkilöstöhallinnossa jatketaan muun muassa palkkausjärjestelmän uudistamista ja palkkaharmonisointia.
Alkuvuodesta aluevaltuuston on tarkoitus päättää uudesta strategiasta. Sen jälkeen strategian toimeenpano käynnistyy yksityiskohtaisemman suunnitelman pohjalta.
Tavoitteena alijäämän kattaminen määräajassa
Vuoden 2026 talousarvio on laadittu lain mukaisesti niin, että alijäämä tulee katettua vuoden 2026 loppuun mennessä. Kokonaisuus edellyttää, että myös kuluvan vuoden talous toteutuu vähintään ennustetusti.
Aluehallitus päätti 13.10.2025 kohdennetuista yhteistoimintaneuvotteluista sairaalapalveluissa. Neuvottelut ovat kesken ja tulos valmistunee ennen aluevaltuuston talousarviokokousta. Aluevaltuuston talousarviokokous on 8.12.2025.
-Alijäämän kattamisen vuoksi joudumme valitettavasti tekemään kohdennettuja henkilöstövähennyksiä, lisäämään tuloja ja vähentämään ostopalveluja. Tavoitteenamme on, että myös neuvottelujen kohteena olevat sairaalapalvelujen sopeutustoimet vaikuttaisivat potilaiden hoitoon mahdollisimman vähän, sanoo hyvinvointialuejohtaja Juhani Sand.
Tämänhetkisen tiedon perusteella valtion rahoitus kasvaa kuluvasta vuodesta 2,7 %, joka on huomattavasti vähemmän kuin valtakunnallisista työehtosopimuksista johtuva henkilöstömenojen kasvu. Lopullinen valtion rahoituspäätös saataneen vasta joulukuun lopulla.
Pirkanmaan hyvinvointialueen talousarvioesitys 2026 lukuina:
- Ylijäämä 86,4 milj. euroa
- Toimintakulut +2,9 % vs. ennuste 2025
- Nettomenot +3,8 % vs. ennuste 2025
- Vuosikate 133,3 milj.€
- Henkilöstömenot + 6,1 % vs. ennuste 2025
- Palvelujen ostot +2,0 % vs. ennuste 2025
- Vuokrakulut - 0,6 % vs. ennuste 2025
Yhteyshenkilöt
Sand JuhaniHyvinvointialuejohtajaPuh:044 719 5959juhani.sand@pirha.fi
Virtanen PasiTalousjohtajaPuh:040 779 9002
Pirkanmaan hyvinvointialue
Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
