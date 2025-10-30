Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry

Kirsi Wikman jatkaa Toimintaterapeuttiliiton puheenjohtajana

19.11.2025 19:17:04 EET | Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry | Tiedote

Suomen Toimintaterapeuttiliiton liittokokous kokoontui 19.11.2025 päättämään liiton ensi vuoden toiminnasta ja taloudesta.

Teemu Toikka

Kirsi Wikman valittiin puheenjohtajan tehtävään jatkokaudelle. Wikman on toiminut TOIn puheenjohtajana vuodesta 2023 alkaen, ensin väliaikaisena puheenjohtajana ja saman vuoden kevätliittokokouksesta lähtien varsinaisena puheenjohtajana.

Alkavalla nelivuotisella puheenjohtajakaudella Wikman haluaa panostaa edunvalvonnan ja vaikuttamisen vahvistamiseen sekä siihen, että jäsenet kokevat TOIn läheiseksi ja jäsenpito pysyy vahvana.  Tärkeimmiksi vaikuttamisen teemoiksi Wikman nimeää toimintaterapian aseman ja roolin vahvistamisen osana muuttuvaa suomalaista sote-järjestelmää, toimintakykynäkökulman vahvistamisen osana sote-palvelujen vaikuttavuutta ja arviointia sekä erilaiset lainsäädäntöuudistukset kuten sote-ammattihenkilölain kokonaisuudistus. 

- Toimintaterapialla on vakiintunut paikka suomalaisessa sote-järjestelmässä, mutta järjestelmän muutokset haastavat hyvällä tavalla koko alaa keskustelemaan, millainen asema ja rooli toimintaterapialla on tulevaisuudessa. Meidän tulee pyrkiä kertomaan entistä selkeämmin toimintaterapian vaikuttavuudesta ja nostaa esille toimintakyvyn merkitystä osana vaikuttavia sote-palveluja. Toimintaterapian näkökulma ihmisen toimintaan ja toimintakykyyn on ainutlaatuinen ja meidän pitää vahvasti tuoda se esille, Kirsi Wikman painottaa. 

Puheenjohtajakausi kestää syyskokoukseen 2029 saakka.  

TOIn liittokokous kutsui kunniajäseneksi Leila Mäkelän hänen ansiokkaan ja pitkäaikaisen työnsä vuoksi liiton ja toimintaterapia-alan hyväksi. Mäkelä on toiminut vuosien varrella useilla liiton luottamustoimissa ja työskennellyt liiton toiminnanjohtajana 15 vuotta. Lue uutinen verkkosivuiltamme

Liittokokous hyväksyi myös kannanoton, jossa esitetään liiton huoli hyvinvointialueiden rahoitustilanteesta ja palvelutarpeen arvioinnista. Liittokokous vaatii, että toimintakyky huomioidaan jatkossa terveyden ja hyvinvoinnin ohella osana palvelujärjestelmää ja sen rahoitusta. Lue kannanotto täällä.  

Lisätietoja:  

Kirsi Wikman, puheenjohtaja  

p. 040 825 3107 

Tove Lassenius, toiminnanjohtaja 

p. 040 613 9821 

Molempien sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(a)toimintaterapeuttiliitto.fi.  

Yhteyshenkilöt

Teemu Toikka
