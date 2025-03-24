Tieteiden yön ohjelma on julkaistu

TSV:n tiedepalkinto Suomen meriarkeologiselle seuralle merkittävästä merenalaisen kulttuuriperintötyön edistämisestä 24.3.2025 17:35:40 EET | Tiedote

Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) tiedepalkinto myönnetään Suomen meriarkeologiselle seuralle tunnustuksena pitkäjänteisestä ja monitieteisestä työstä vedenalaisen kulttuuriperinnön tutkimuksen, suojelun ja koulutuksen edistämiseksi. Palkintosumma on 10 000 euroa ja se myönnetään Alfred Kordelinin säätiön TSV:n 100-vuotisjuhlarahastosta.