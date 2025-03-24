Tieteiden yön ohjelma on julkaistu
Tieteiden yö on tieteen oma kaupunkitapahtuma, jota vietetään seuraavan kerran torstaina 22.1.2026. Illan aikana pääkaupunkiseudulla järjestetään 48 tiedetapahtumaa. Ohjelmaa on suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Kaikkiin Tieteiden yön tapahtumiin on vapaa pääsy, ja useita tilaisuuksia voi seurata myös verkossa.
Tieteiden yö tarjoaa ohjelmaa esimerkiksi avaruusfysiikasta, taidehistoriasta, lääketieteestä ja politiikantutkimuksesta kiinnostuneille.
Illan aikana ääneen pääsevät muun muassa aivotutkija Lauri Elsilä, entomologi Jyrki Muona, kirjailija Suvi Auvinen, taidehistorioitsija Ville Lukkarinen, mediatutkija Anu Koivunen, kestävyystutkija Arto O. Salonen sekä kymmenet muut asiantuntevat puhujat.
Puheohjelman lisäksi Tieteiden yössä voi tehdä ja kokea itse. Keskustakirjasto Oodissa koko perhe pääsee tutustumaan materiaalitieteeseen omin käsin. Tiedekulmassa voi testata tietonsa pubivisassa ja Tieteiden talolla on mahdollisuus kokeilla, miltä tuntuisi miekkailla meritaistelussa 1800-luvulla.
Tieteiden yö levittäytyy ympäri kaupunkia, ja ohjelmaa on esimerkiksi Aalto-yliopiston kampuksella Otaniemessä, luonnontieteellisessä keskusmuseossa Luomuksessa, Kallion kirjastossa, Cinema Orionissa ja Helsingin kaupunginmuseossa.
Tieteiden yötä koordinoi Tieteellisten seurain valtuuskunta ja sitä rahoittaa Koneen Säätiö. Illan aikana ohjelmaa järjestävät muun muassa Helsingin yliopisto, Animalia, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Svenska litteratursällskapet i Finland, Kansalliskirjasto ja kymmenet tieteelliset seurat.
Tieteiden yö järjestetään vuosittain: joka toinen vuosi itsenäisenä tapahtumana ja joka toinen vuosi Tieteen päivien yhteydessä. Ensimmäisen kerran tapahtuma järjestettiin vuonna 2003.
Mandi Vermilä
Vermilä työskentelee Tieteen päivien pääsihteerinä ja Tieteen päivien ja Tieteiden yön vastaavana tuottajana.
Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV) on merkittävä tiedepoliittinen toimija, joka edistää tiedeyhteisön elinvoimaisuutta ja monimuotoisuutta yhteiskunnan hyväksi.
