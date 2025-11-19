Kela-laki uudistuu: ratkaisijoiden nimet poistumassa päätöksistä, sähköinen asiointi lisääntyy ja Kelan tiedonsaantioikeudet laajenevat
Kela-lain muutokset lisäävät mahdollisuuksia hyödyntää digitalisaatiota ja parantavat henkilöstön turvallisuutta.
Laki Kansaneläkelaitoksesta määrittelee Kelan tehtävät. Eduskunta hyväksyi Kela-lakia koskevat muutokset 18.11.2025.
Hallitus antoi esityksensä Kela-lain muuttamisesta eduskunnalle syyskuussa 2025. Esityksen pohjana ovat parlamentaarisen työryhmän ehdotukset sekä Kelan esittämät muutostarpeet. Nyt hyväksytyt Kela-lain muutokset tulevat voimaan vaiheittain 1.1.2026 alkaen. Kelan toiminnassa ne näkyvät alkuvuoden 2026 aikana.
Muutokset koskevat muun muassa Kelan tiedonsaantioikeuksien laajentamista, ratkaisuasiantuntijoiden nimien poistamista Kelan etuuspäätöksistä sekä sähköisten tiedoksiantojen ensisijaisuutta eli Kelan päätösten ja kirjeiden lähettämiseen ensisijaisesti sähköisinä.
– Lainmuutosten myötä laajennetut tiedonsaantioikeudet tukevat nopeampaa tietotuotantoa ja sosiaaliturvan kehittämistä ja sähköinen tiedoksianto tehostaa toimintaamme. Erityisen tärkeänä pidän lainmuutosta, joka mahdollistaisi ratkaisuasiantuntijan nimen poistumisen päätöksistä. Tämä antaisi konkreettisen keinon puuttua henkilöstön kokemiin uhka- ja häirintätapauksiin, sanoo lainsäädännön kehittämisjohtaja Auli Valli-Lintu Kelasta.
Kelan päätöksissä näkyy jatkossa palveluneuvonnan yhteystiedot
Kelan etuuspäätöksissä ratkaisuasiantuntijan nimi korvattaisiin jatkossa Kelan yhteystiedoilla. Muutoksen tarkoituksena on vähentää Kelan henkilöstöön kohdistuvaa häirintää ja uhkailua. Allekirjoitusten poistaminen edellyttää vielä asetuksen muutosta, joka on vireillä sosiaali- ja terveysministeriössä 28.2.2026 asti.
– Tämä olisi tärkeä askel kohti turvallisempaa työympäristöä ja kelalaisille kovasti odotettu muutos. Päätöksen tekijä olisi asetuksen muutoksenkin jälkeen edelleen todennettavissa, joten asiakkaan oikeusturva ei vaarannu, Auli Valli-Lintu sanoo.
Kelan oikeus saada tietoa tutkimuksiin ja tilastoihin muilta viranomaisilta laajenee
Lainmuutos tuo Kelalle oikeuden käyttää kattavammin Kelassa jo olevia tietoja sekä hyödyntää aikaisempaa enemmän muilta viranomaisilta saatavia tietoja. Uudet tiedonsaantioikeudet koskevat tiedon käyttöä tutkimus- ja tilastointitarkoituksissa. Laajemmat tiedonsaantioikeudet mahdollistavat laadukkaamman tietopohjan sosiaaliturvan ja lainsäädännön kehittämiseen ja vaikutusten arviointiin. Muutos ei kuitenkaan koske etuuskäsittelyä.
Asiakas saa Kelan kirjeet ensisijaisesti sähköisesti
Lainmuutoksen myötä Kelan päätökset ja kirjeet lähetetään asiakkaalle ensisijaisesti sähköisesti. Muutos nopeuttaa päätösten perillemenoa ja vähentää postituskuluja. Arvioitu säästö Kelan toimintamenoihin on noin 6 miljoonaa euroa vuodessa. Tämän muutoksen on tarkoitus tulla voimaan samaan aikaan sähköisen asioinnin ensisijaisuutta koskevan lain kanssa 12.1.2026.
Kelan asiakkaille muutos tarkoittaa sitä, että kun asiakas kirjautuu OmaKelaan ja on aiemmin ilmoittanut sähköpostiosoitteensa tai puhelinnumeronsa, hän saa jatkossa päätökset ja kirjeet vain sähköisesti OmaKelaan. Kela viestii muutoksesta asiakkailleen monissa eri kanavissa. Asiakas voi halutessaan palata paperipostiin ilmoittamalla siitä erikseen.
Kela-lakiin tehdyissä muutoksissa täsmennettiin myös Kelan hallituksen kokoonpanoa ja johdon kelpoisuusvaatimuksia. Kela voi tarvittaessa jatkossa myös hankkia esimerkiksi asiakirjojen vastaanottoon, tulostamiseen tai suostumuksen hallintaan liittyviä rutiininomaisia avustavia tehtäviä yksityisiltä tahoilta. Lisäksi Valtiontalouden tarkastusvirastolle tulee oikeus tarkastaa Kelan toiminnan laillisuutta, tarkoituksenmukaisuutta ja tuloksellisuutta.
Avainsanat
Kansaneläkelaitos (Kela) hoitaa Suomen sosiaaliturvaan kuuluvien perusturvaa eri elämäntilanteissa.
