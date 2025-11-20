Ensihoidon palvelutasopäätökseen tulossa päivityksiä
Ensihoidon palvelutasopäätös määrittää ensihoitopalvelun sisällön, järjestämistavan ja tavoitetasot tuleville vuosille. Aluehallitus päättää palvelutasopäätöksen päivittämisestä kokouksessaan keskiviikkona 26.11.
Ensihoidon palvelutasopäätös ohjaa ensihoitopalvelun järjestämistä ja kehittämistä hyvinvointialueella. Päätöksessä määritellään muun muassa ensihoitopalvelun tavoiteajat, henkilöstön koulutusvaatimukset sekä palvelun alueellinen ja ajallinen kattavuus.
Keski-Suomen ensihoidon palvelutasopäätös on aiemmin hyväksytty vuosille 2024–2027, mutta toiminnan kehittämisen ja talouden hallinnan vuoksi päätöstä on tarpeen päivittää. Ensihoitopalvelut ovat siirtyneet vuoden 2025 alussa hyvinvointialueen organisaatiossa pelastustoimesta sairaalapalveluihin. Lokakuussa 2025 toimintansa aloitti sosiaali- ja terveyspalveluiden tilannekeskus, jonka arvioidaan vähentävän ensihoidon yksiköiden tehtävämääriä ja parantavan kokonaisvalmiutta alueella. Samalla ensihoitopalvelu siirtyy kokonaan viranomaisten yhteiseen kenttäjohtojärjestelmään (KEJO) ja kansalliseen ensihoitokertomuksen käyttöön.
Palvelutasopäätöksen päivitykset pohjautuvat riskianalyysiin, joka huomioi väestön ja alueen erityispiirteet, liikenteelliset seikat, onnettomuusriskit sekä ensihoidon kysynnän vaihtelut eri aikoina.
Talousvaikutukset ja aikataulu
Ensihoidon toiminnan kehittämisen on tarkoitus tuoda noin kahden miljoonan euron säästöt vuoden 2027 loppuun mennessä. Säästöt syntyvät resurssien paremman kohdentamisen ja palveluiden ajantasaisen uudistamisen kautta.
– Kun kohdennamme resursseja tarkemmin todellisen kysynnän mukaan, pystymme turvaamaan asukkaille oikea-aikaisen ja laadukkaan ensihoidon myös tulevaisuudessa, ensihoitopäällikkö Anssi Aunola kertoo.
Aluehallituksen käsittelyn jälkeen ensihoidon palvelutasopäätös esitetään aluevaltuuston hyväksyttäväksi. Tavoitteena on, että aluevaltuuston hyväksymä uusi ensihoidon palvelutasopäätös astuu voimaan 1.1.2026.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anssi Aunola, ensihoitopäällikkö, p. 040 832 1510, anssi.aunola(at)hyvaks.fi
Viestinnän yhteyshenkilö: Laura-Maija Suur-Askola, p. 040 357 5951, laura-maija.suur-askola(at)hyvaks.fi
Linkit
