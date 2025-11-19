SDP:n Paula Werning: Pelastustoimen perusta murenee – jopa 17 % Varsinais-Suomen sopimuspalokunnista vaarassa

Werningin mukaan Varhan tilanne heijastaa koko maan pelastustoimea koskevaa syvempää ongelmaa: hyvinvointialueiden rahoitus ei riitä lakisääteisten pelastustoimen tehtävien hoitamiseen. Sopimuspalokunnat ovat ensimmäinen pelastusyksikkö lähes 90 prosentilla Suomen pinta-alasta, palvelevat ensimmäisenä yksikkönä 46 prosenttia väestöstä ja hoitavat lähes puolet hälytystehtävistä.

– Sopimuspalokuntien merkitys kokonaisturvallisuudelle on korvaamaton, Werning painottaa.

Varhan arvioinneissa on tunnistettu lähtövalmiuden haasteita ja päällekkäisyyksiä, mutta Werningin mukaan taloudellinen pakko ohjaa nyt ratkaisuihin, jotka ovat lyhytnäköisiä ja vaarantavat pelastustoimen kestävyyden.

– Hallituksen rahoitusmalli pakottaa hyvinvointialueet leikkaamaan toimintoja, joita ei pitäisi missään olosuhteissa ajaa alas. Kun sopimuspalokunta lakkautetaan, sitä ei käytännössä enää saada rakennettua takaisin. Paikallinen osaaminen ja vapaaehtoistyön kulttuuri katoavat nopeasti, alleviivaa Werning.

– Tutkimusten mukaan sopimuspalokuntatoimintaan sijoitettu euro palautuu yhteiskunnalle 10–14-kertaisena sosiaalisena hyötynä. Säästöt, joita sopimuspalokuntaverkoston karsimisella haetaan, ovat näennäisiä ja todelliset menetykset valmiudessa, turvallisuudessa ja yhteisöllisyydessä moninkertaisia, Werning muistuttaa.

– Mikäli rahoitustilannetta ei korjata, Suomessa on muutaman vuoden päästä laajoja alueita, joille pelastusyksikkö ei ehdi ajoissa. Tämä ei ole vain alueellinen sopeuttamistoimi, vaan kansallinen turvallisuusriski. Toimivat sopimuspalokunnat ovat ainoa uskottava tapa turvata koko maan kattava ja nopea pelastustoimi kaikissa turvallisuustilanteissa, linjaa Werning.

Werning vaatii hallitusta ryhtymään välittömiin toimiin sopimuspalokuntien verkoston ja vapaaehtoisten työn turvaamiseksi.

– Hallituksen on viipymättä päätettävä riittävästä rahoituksesta pelastustoimen varmistamiseksi. Muuten menetämme järjestelmän, jota ei ole enää mahdollista saada takaisin, Werning päättää.