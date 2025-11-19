SDP:n Paula Werning: Pelastustoimen perusta murenee – jopa 17 % Varsinais-Suomen sopimuspalokunnista vaarassa
SDP:n kansanedustaja ja Suomen sopimuspalokuntien liiton (SSPL) puheenjohtaja Paula Werning on erittäin huolissaan Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) käynnistämistä neuvotteluista, jotka voivat johtaa jopa 13 sopimuspalokunnan, sivuaseman tai puolivakinaisen palokunnan lakkauttamiseen. Pahimmillaan 17 prosenttia alueen sopimuspaloasemista katoaa pysyvästi. Tämä on äärimmäisen huolestuttava kehitys ja suora seuraus hallituksen riittämättömästä rahoituksesta, Werning sanoo.
Werningin mukaan Varhan tilanne heijastaa koko maan pelastustoimea koskevaa syvempää ongelmaa: hyvinvointialueiden rahoitus ei riitä lakisääteisten pelastustoimen tehtävien hoitamiseen. Sopimuspalokunnat ovat ensimmäinen pelastusyksikkö lähes 90 prosentilla Suomen pinta-alasta, palvelevat ensimmäisenä yksikkönä 46 prosenttia väestöstä ja hoitavat lähes puolet hälytystehtävistä.
– Sopimuspalokuntien merkitys kokonaisturvallisuudelle on korvaamaton, Werning painottaa.
Varhan arvioinneissa on tunnistettu lähtövalmiuden haasteita ja päällekkäisyyksiä, mutta Werningin mukaan taloudellinen pakko ohjaa nyt ratkaisuihin, jotka ovat lyhytnäköisiä ja vaarantavat pelastustoimen kestävyyden.
– Hallituksen rahoitusmalli pakottaa hyvinvointialueet leikkaamaan toimintoja, joita ei pitäisi missään olosuhteissa ajaa alas. Kun sopimuspalokunta lakkautetaan, sitä ei käytännössä enää saada rakennettua takaisin. Paikallinen osaaminen ja vapaaehtoistyön kulttuuri katoavat nopeasti, alleviivaa Werning.
– Tutkimusten mukaan sopimuspalokuntatoimintaan sijoitettu euro palautuu yhteiskunnalle 10–14-kertaisena sosiaalisena hyötynä. Säästöt, joita sopimuspalokuntaverkoston karsimisella haetaan, ovat näennäisiä ja todelliset menetykset valmiudessa, turvallisuudessa ja yhteisöllisyydessä moninkertaisia, Werning muistuttaa.
– Mikäli rahoitustilannetta ei korjata, Suomessa on muutaman vuoden päästä laajoja alueita, joille pelastusyksikkö ei ehdi ajoissa. Tämä ei ole vain alueellinen sopeuttamistoimi, vaan kansallinen turvallisuusriski. Toimivat sopimuspalokunnat ovat ainoa uskottava tapa turvata koko maan kattava ja nopea pelastustoimi kaikissa turvallisuustilanteissa, linjaa Werning.
Werning vaatii hallitusta ryhtymään välittömiin toimiin sopimuspalokuntien verkoston ja vapaaehtoisten työn turvaamiseksi.
– Hallituksen on viipymättä päätettävä riittävästä rahoituksesta pelastustoimen varmistamiseksi. Muuten menetämme järjestelmän, jota ei ole enää mahdollista saada takaisin, Werning päättää.
Yhteyshenkilöt
Paula WerningKansanedustajaPuh:050 514 4887
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
SDP:n Tytti Tuppurainen Tukholmaan Friedrich Ebert Stiftung -säätiön 100-vuotisjuhlaan19.11.2025 12:33:53 EET | Tiedote
Kansanedustaja ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen on kutsuttu korkean tason keskusteluun Tukholmaan keskiviikkona 19.11. yhdessä pohjoismaisten ja saksalaisten sosialidemokraattisten johtajien kanssa. Kyseessä on Friedrich Ebert Stiftung -säätiön (FES) 100-vuotisjuhla.
SDP:n Pia Viitanen: Hallituksen talouslinja on kokenut vararikon19.11.2025 11:43:25 EET | Tiedote
Valtiovarainministeri Riikka Purran viesti EU-menettelyn käynnistymisestä osoittaa hallituksen talouspolitiikan uskottavuuden murentuneen lopullisesti, sanoo kansanedustaja, valtiovarainvaliokunnan jäsen Pia Viitanen (sd). – Nyt ei auta meriselitykset. Pääministeri Orpo ja ministeri Purra ajoivat täyttä vauhtia karille, suoraan EU:n tarkkailuluokan eturiviin. Tämä osoittaa, että hallituksen talouslinja on kokenut vararikon.
SDP:n Riitta Kaarisalo: Hallitus menettää talouspolitiikkansa viimeisenkin uskottavuuden19.11.2025 11:38:16 EET | Tiedote
SDP:n kansanedustaja Riitta Kaarisalo pitää erittäin vakavana, että valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) ennakoi Suomen joutuvan EU:n liiallisen alijäämän menettelyyn. Kaarisalon mukaan kyseessä on hallituksen epäonnistuneen talouspolitiikan kova oppiraha. – Käsittämättömintä on, että samaan aikaan valtiovarainministeri vähättelee eduskunnan edessä kasvun merkitystä Suomen taloudelle. Tarvitsemme tulo- ja menosopeutusta, mutta ilman kasvua ajaudumme täydelliseen kriisiin.
SDP:n Lauri Lyly: Hallitus on toimillaan lamauttanut Suomen talouskasvun19.11.2025 11:33:46 EET | Tiedote
SDP:n kansanedustaja Lauri Lyly pitää EU:n liiallisen alijäämän menettelyn uhkaa selvänä osoituksena siitä, että hallituksen talouspoliittinen linja on täysin epäonnistunut. – Talouskasvu on ollut mitätöntä koko hallituskauden ajan. Vuodelle 2025 luvataan vain 0,3–0,4 prosentin kasvua. Sen sijaan hallitus kiihdyttää velkaantumista, vaikka se lupasi lopettaa velaksi elämisen. Hallituksen talouslinjalta on pudonnut pohja pois.
SDP:n Suhoselta kysymys pankkien vaateesta uusia kuntokartoitus kolmen kuukauden välein19.11.2025 11:05:32 EET | Tiedote
SDP:n kansanedustaja Timo Suhonen on tänään keskiviikkona jättänyt valtioneuvoston asianomaisen ministerin vastattavaksi kirjallisen kysymyksen ilmi tulleesta pankkien vaateesta uusia kuntokartoitus kolmen kuukauden välein asunto- ja kiinteistökaupassa. – On tullut ilmi, että eräissä tapauksissa kauppaa rahoittava pankki sekä ostajat ovat vaatineet kuntokartoitusten uusimista jopa kolmen kuukauden välein, jotta kauppa etenisi. Tämä tuntuu nyt rahastukselta, sanoo Savo-Karjalan vaalipiirin kansanedustaja Suhonen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme