Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen ylijohtajaksi on nimetty Ilkka Horelli
Lounais-Suomen elinvoimakeskus aloittaa toimintansa 1.1.2026.
Valtioneuvosto nimitti 20.11.2025 kymmenelle elinvoimakeskukselle ylijohtajat ajalle 1.1.2026–31.12.2030. Valtion aluehallinnon uudistuksessa perustetaan 10 alueellista elinvoimakeskusta. Uudistuksen myötä nykyiset 15 ELY-keskusta lakkaavat.
Elinvoimakeskukset aloittavat toimintansa 1.1.2026. Tulevat ylijohtajat aloittavat joulukuussa 2025 elinvoimakeskusten valmistelutehtävissä työ- ja elinkeinoministeriössä.
Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen ylijohtajaksi on nimetty Ilkka Horelli. Hän siirtyy tehtävään Lounais-Suomen aluehallintoviraston ylijohtajan tehtävästä.
Ylijohtaja johtaa elinvoimakeskuksen toimintaa sekä vastaa keskuksen toiminnan kehittämisestä ja tuloksellisuudesta sekä tavoitteiden saavuttamisesta. Ylijohtajan tehtävistä säädetään tarkemmin elinvoimakeskuksista sekä Työllisyys-, kehittämis- ja hallintokeskuksesta annetussa laissa.
Lounais-Suomen elinvoimakeskus edistää alueen elinvoimaa
Lounais-Suomen elinvoimakeskus hoitaa vuoden 2026 alusta lähtien valtaosan nykyisten Satakunnan ja Varsinais-Suomen ELY-keskusten tehtävistä. Keskus huolehtii monipuolisista tehtävistä, jotka liittyvät elinkeinoihin ja yrittäjyyteen, alueelliseen työllisyyteen, työvoiman osaamiseen ja kulttuuriin, maahanmuuttoon ja kotoutumiseen, maatalouteen ja maaseudunkehittämiseen, liikenteeseen, alueidenkäytön edistämiseen, vesitalouteen, luonnon monimuotoisuuden ja vesien hyväntilan edistämiseen, kalatalouteen sekä EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman toimeenpanoon ja Euroopan maatalouden tukirahaston ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston tehtäviin. Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen toiminta-alueena on Satakunta ja Varsinais-Suomi. Keskukselle keskitettyjen tehtävien osalta toiminta-alueet ovat laajempia tai valtakunnallisia.
– Uuden viraston toiminnan keskiössä tulee olemaan laaja-alaisesti alueen elinvoiman edistäminen ja kehittäminen. Viraston tehtävänä on palvella monipuolisesti ja asiantuntevasti alueen yrityksiä, organisaatioita ja asukkaita. Viraston toimintaympäristö on itselleni aiemmista työtehtävistä jo tuttu ja odotankin innolla uuden tehtävän alkamista, kertoo tuleva ylijohtaja Ilkka Horelli.
Elinvoimakeskukset ovat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan kuuluvia valtion aluehallinnon viranomaisia. Elinvoimakeskuksia ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö sekä Ruokavirasto ja Väylävirasto.
Lisätiedot: neuvotteleva virkamies Mia Jacobsson, TEM, p. 029 5047 200
