Lounais-Suomeen luvassa lumi- ja vesisateita - tiet hoidetaan ennalta suunnitellussa järjestyksessä

Lounais-Suomeen on ennustettu lumi- ja vesisateita. Sään ollessa nollan tuntumassa, ei ole varmuutta, missä olomuodossa sade tulee. Liukkautta torjutaan yleensä jo ennen sään muuttumista pakkaselle, kun taas lumisateessa ensin aurataan lumet ja liukkaudentorjunta hoidetaan vasta sen perään. Jos sade tuleekin odotetun lumen sijasta vetenä, liukkaudentorjunnassa saatetaan olla jälkijunassa.

Nopeissa sään vaihteluissa saattaa pääteilläkin olla toisinaan huono keli. Vaikka kunnossapitoajoneuvo olisi jatkuvasti liikenteessä, teiden kunto voi muuttua hyvinkin nopeasti hoitotoimenpiteiden jälkeen uudelleen. Pääteillä, joilla liukkaudentorjunta hoidetaan suolaamalla, ongelmia voi olla lähinnä yksittäisillä tiejaksoilla tai yksittäisinä ajankohtina. Hankalilla keleillä suurimmat haasteet keskittyvät yleensä vähäliikenteisemmille teille, joiden liukkaudentorjunta hoidetaan hiekoittamalla. Ongelmakeleillä tienhoitotoimenpiteitä tehdään vuorokauden ympäri.

Urakoitsijoilla on käytössä sääennustuspalvelut, joiden avulla talvihoidon toimenpiteitä pyritään ajoittamaan oikein, ja mm. niiden perusteella käynnistetään toimenpiteet. Mikäli sää poikkeaa ennusteesta urakoitsijat pyrkivät reagoimaan muutoksiin nopeasti. Yksittäisessä hoitourakassa on keskimäärin n. 1 000 km tieverkkoa. Siihen mahtuu yhden vuorokauden sisälläkin monenlaisia olosuhteita. Esimerkiksi tienpinnan ja ulkoilman lämpötilat voivat vaihdella useilla asteilla lyhyenkin matkan sisällä ja sateiden määrä ja olomuoto voivat vaihdella paikallisesti.

Urakkasopimuksissa on määritelty, miten nopeasti eri hoitoluokan teillä ryhdytään toimenpiteisiin kelin huonontuessa, sekä toimenpideajat, joiden puitteissa tie pitää saada laatuvaatimusten mukaiseen kuntoon. Hoitotoimet toteutetaan ennalta määritellyssä järjestyksessä, jotta tiet voidaan hoitaa suunnitelmallisesti ja tehokkaasti. Joka tietä ei voida hoitaa samaan aikaan, joten kunnossapitotoimia joutuu osalla teistä odottamaan pidemmän ajan. Jos sateet alkavat aamuyön tunteina, kaikkia teitä ei ehditä hoitamaan ennen aamun työmatkaliikennettä.

Vilkkaasti liikennöidyt päätiet hoidetaan nopeimmin. Sen sijaan vähäliikenteisillä tien hoitotoimia voi joutua odottamaan useita tunteja. Poikkeuksellisissa keliolosuhteissa laatuvaatimusten alittuminen on mahdollista. Kalustoa ei ole mitoitettu kaikkein hankalimpien keliolosuhteiden mukaan, joita on kuitenkin vain muutamia päiviä talvikauden aikana. Tällaisissa tilanteissa urakoitsijan koko kalusto on käytössä ja hoitotoimet suoritetaan niin nopeasti kuin mahdollista.

ELY-keskuksen maanteiden hoidon projektipäälliköt ja teiden hoitourakoitsijat ovat yleensä tietoisia kelitilanteesta ja tarvittavista hoitotoimenpiteistä. Hoitourakoitsijat tekevät parhaansa monesti vaikeissakin olosuhteissa.

Miten teitä hoidetaan eri hoitoluokan teillä?

Hoitoluokkien yhteydessä on mainittu hoitoluokkakohtaiset kilometrit Varsinais-Suomen ja Satakunnan maanteiden osalta.

Hoitoluokka Ise (161 km)

Tie on pääosin paljas. Lumenpoistoon ryhdytään lumisateen alettua. Liukkautta torjutaan ennakoivasti. Tie pyritään pitämään koko ajan laatuvaatimusten mukaisessa kunnossa. Toimenpideaika lumenpoistoon on pari tuntia. Sään muutostilanteissa voi esiintyä lievää liukkautta. Myös pitkinä pakkaskausina, jolloin suolaus ei ole mahdollista, tien pinta voi olla osittain jäinen. Hoitolenkit Ise hoitoluokan teillä ovat lyhyitä, jotta vilkkaat tiet saadaan hoidettua nopeasti laatuvaatimusten mukaiseen kuntoon.

Hoitoluokka Is (1450 km)

Tie on pääosin paljas. Lumenpoistoon ryhdytään pian lumisateen alettua. Liukkautta torjutaan pääosin ennakoivasti. Sään muutostilanteissa voi esiintyä lievää liukkautta. Myös pitkinä pakkaskausina, jolloin suolaus ei ole mahdollista, tien pinta voi olla osittain jäinen. Toimenpideaika lumenpoistoon ja liukkaudentorjuntaan on pari tuntia. Hoitolenkit ovat Is hoitoluokan teillä melko lyhyitä, jotta hoitolenkin pystyy kiertämään toimenpideajassa.

Hoitoluokka Ib (978 km)

Tie on yleensä pääosin paljas, mutta pakkaskelien aikaan ajokaistojen ja ajourien välissä voi ajoittain esiintyä matalia kapeita polannekaistoja. Polanteet pyritään pitämään ohuena nopealla lumen ja polanteen poistolla. Liukkauden torjunta tehdään pääosin suolalla. Liukkautta pyritään torjumaan ennakoivasti. Pitkinä pakkaskausina, jolloin suolaus ei ole mahdollista, voi tien pinta olla osittain jäinen. Pakkasliukkautta torjutaan tarpeen mukaan hiekalla. Toimenpideaika lumen poistoon ja liukkauden torjuntaa on muutama tunti.​ Urakoiden kilpailutuksen myötä siirrytään käyttämään toimintatapaa, jossa kokonaan polanteisia teitä ei juurikaan esiinny.

Hoitoluokka Ic (595 km)

Tie on yleensä osittain polannepintainen ja joskus kokonaan polannepintainen. Polanneurat ja -pinta tasataan mahdollisimman tasaiseksi. Päällysteen kunto ja reunapainumat vaikuttavat aurausjäljen tasaisuuteen. Liukkauden torjunta tehdään pääosin piste- ja linjahiekoituksella sekä polanteen karhennuksella. Talvikelillä tie ei ole täysin pitävä, mikä on syytä huomioida ajokäyttäytymisessä. Mustan jään tilanteita torjutaan myös suolaamalla. Etenkin syksyisin ennen varsinaisia talvikelejä ja keväisin yöpakkasten aikaan liukkautta torjutaan suolaamalla. Suolausta voidaan käyttää liukkauden torjunnassa myös muulloin, jos olosuhteet ovat otolliset. Toimenpideaika lumen poistoon ja liukkauden torjuntaan on muutama tunti. Lumisateen voimakkuus vaikuttaa aurauksen aloittamisajankohtaan.

Hoitoluokka II (1564 km)

Tien pinta on pääosin polannepintainen, ja polanne voi olla osittain urautunut. Lunta voi sataa useampi sentti, ennen kuin toimenpiteet käynnistyvät. Uusimmissa urakoissa klo 02–20 välisenä aikana toimenpiteet aloitetaan vähän aikaisemmin. Teiden pintoja karhennetaan sekä risteysalueet, mäet ja kaarteet hiekoitetaan säännöllisesti. Kaikkein ongelmallisimmilla keleillä myös tiet hiekoitetaan kokonaan. Hiekoitustarve varmistetaan keliolosuhteiden mukaan. Tieverkon auraus- ja liukkaudentorjuntareitit ovat pitkiä, jolloin niiden läpiajamiseen kuluu useampi tunti.​ Tiellä on normaalitilanteissa riittävä kitka ja tasaisuus maltilliseen liikennöintiin. Vaikeissa säätilanteissa, esimerkiksi sään äkillisesti lauhtuessa tai heti lumisateiden jälkeen, liikenteeltä edellytetään varovaisuutta.



Hoitoluokka III (3342 km)

Tiestö on pääosan aikaa polannepintainen ja paikoin voi olla uria. Laatu on pääosin sama kuin hoitoluokan II teillä, mutta auraus voi kestää tuntia ja liukkaudentorjunta kaksi tuntia pidempään. Lunta sallitaan myös vähän enemmän kuin hoitoluokassa II. Sään muuttuessa keli voi olla useiden tuntien ajan ongelmallinen, jolloin ajaminen vaatii erityistä varovaisuutta.

Jalankulku- ja pyöräilyväylien talvihoito:

Hoitoluokka K1 (292 km)

Jalankulku- ja pyöräilyväylät ovat talvikelin aikana pääosin polanteisia. Toimenpiteet liukkauden torjumiseksi käynnistetään kahdessa tunnissa. Liukkautta torjutaan jalankulku- ja pyöräilyväylillä hiekoittamalla tai karhentamalla. Jalankulku- ja pyöräilyväylillä saa olla muutama senttimetriä irtolunta ennen hoitotoimenpiteiden käynnistymistä ja väylien pitää olla aurattuina kolmessa tunnissa siitä, kun toimenpiteet on käynnistetty. Yöaikaan klo 22–06 laatu voi olla alempi, mutta väylän pinnan on oltava silti turvallinen liikkua.

Hoitoluokka K2 (581 km)

Jalankulku- ja pyöräilyväylät ovat talvikelin aikana pääosin polanteisia. Laatu on pääosin sama kuin K1-luokan väylillä, mutta auraus- ja liukkaudentorjunta voi kestää tunnin pidempään. Yöaikaan klo 22–07 laatu voi olla alempi, mutta väylän pinnan on oltava silti turvallinen liikkua.

Hoitoluokka L (28 km)

Jalankulku- ja pyöräteiden reittimäiset laatukäytävät sijaitsevat isoimmilla kaupunkiseuduilla. Laatukäytävien vaatimukset määritellään tapauskohtaisesti yhtenäiseksi laatukäytävällä olevien kuntien pyörätieverkon kanssa ja vaatimukset ovat joiltain osin korkeampia kuin hoitoluokassa K1. Laatukäytävän liukkautta voidaan torjua esim. harjasuolaamalla tai toimenpideajat voivat olla lyhyempiä tai keväällä hiekoitushiekka voidaan poistaa laatukäytäviltä aikaisemmin pyöräilyn edistämiseksi. Laatukäytävillä voi olla myös yöaikaisia laatuvaatimuksia.

Lumimyräköiden aikana laatuvaatimukset eivät ole voimassa

Hoitourakat mitoitetaan normaalien kelien mukaan ja talvisin kelit voivat muuttua nopeastikin, jolloin hoitourakoitsijan on hyvin vaikea vastata laatuvaatimusten mukaisesta teiden hoidosta. Myös runsaiden lumisateiden (10 cm 4 tunnin aikana) tai alijäähtyneen vesisateen aikana tiet ehtivät alittaa laatuvaatimukset nopeasti hoitotoimenpiteiden jälkeen uudelleen. Tällaisissa tilanteissa hoitoluokkien mukaiset laatuvaatimukset eivät ole voimassa. Urakoitsija tekee työtä tällöin koko kalustolla jatkuvasti. Tiet hoidetaan kuntoon olosuhteiden palauduttua normaaliksi.

