Aviador Kustannus

Kajaanilaisen Reija Korkatin romaani on kertomus rakkaudesta ja pahuudesta, lapsista ja aikuisista sekä siitä, mitä ihminen voi toiselle tehdä

21.11.2025 11:53:11 EET | Aviador Kustannus | Tiedote

Jaa
Kansi: Ulpu Kaikkonen (kannen kuva: Leena Yli-Lonttinen)
Kansi: Ulpu Kaikkonen (kannen kuva: Leena Yli-Lonttinen)

Reija Korkatin romaani Uni hiekasta on julkaistu Aviadorin kustantamana.

Unessa haukansiivet leikkasivat kosteaa, lämmintä ilmaa öisen viljapellon yllä. Siivet juuri ja juuri hipaisivat viljaa. Horisontti oli ukkosenharmaa. Mitään muuta ei näkynyt, ei myyrää tai hiirtä pellolla, ei mitään. Tähkät heilahtivat.

Turkistarhaajan tytär rakastuu ensimmäistä kertaa elämässään, kääntyy muslimiksi ja muuttaa sotilaan vaimona kalifaattiin. Sen romahdettua hän joutuu lapsineen pakolaisleirille.

Toisaalta ovat lapsuuden kesät, minkkihäkkien rivistöt ja tienvarsien horsmapumpuli, toisaalta hiekka, oleanterit, romahtaneet rakennukset, väkivalta. Mihin kaikkeen ihminen on valmis, kun hän pitkän yksinäisyyden jälkeen saa viimein tuntea olevansa oikein?

Reija Korkatti (s. 1987) on kotoisin Kärsämäeltä ja asuu Kajaanissa. Häneltä on aiemmin julkaistu pienoisromaani Rikki nimellä Reija Glad (Robustos 2017).

KORKATTI, REIJA : Uni hiekasta
232 sivua
ISBN 9789523813748
Ilmestymisaika: Marraskuu 2025

Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt

Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt voi lähettää Jarkko Malille osoitteeseen jarkko@aviador.fi. Haastattelupyynnöt sekä tiedustelut pressikuvista pyydämme esittämään Aviadorin tiedottaja Miksu Väkiparralle.

Avainsanat

kirjallisuusAviador Kustannuskotimainen kaunokirjallisuusromaanitpakolaisuusrakkauspahuus

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Kansi: Ulpu Kaikkonen (kannen kuva: Leena Yli-Lonttinen)
Kansi: Ulpu Kaikkonen (kannen kuva: Leena Yli-Lonttinen)
Lataa
Reija Korkatin kuva © Antti-Jussi Tolppanen
Reija Korkatin kuva © Antti-Jussi Tolppanen
Lataa

Linkit

Tietoa julkaisijasta

Aviador Kustannus
Suotie 15
05200 RAJAMÄKI

http://www.aviador.fi

Aviador Kustannus on kotimainen kustantamo, joka julkaisee kauno- ja tietokirjallisuutta. Valikoimiimme kuuluvat niin klassikot kuin nykykirjallisuuskin, musiikkikirjat sekä käännökset vähän huomioiduilta kielialueilta – kotimaista laatuproosaa ja runoutta unohtamatta.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Aviador Kustannus

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye