Donut Lab lanseeraa uuden sukupolven sähköajoneuvojen kehittämiseen suunnitellun DonutOS-ohjelmistoalustan

Suomalainen ajoneuvoteollisuuden sähköistämiseen erikoistunut teknologiayhtiö Donut Lab lanseerasi tänään startup-tapahtuma Slushissa uuden DonutOS-ohjelmistoalustan, joka mullistaa tavan, jolla sähköajoneuvoja ymmärretään, kehitetään ja toteutetaan. DonutOS yhdistää virtuaalisen mallinnuksen ja todellisen ajoneuvokäyttäytymisen ainutlaatuisella Digital Twin 2.0 -ratkaisullaan.

Suunnittelu- ja valmistusprosessin toimintojen hajautuminen ja fyysisten prototyyppien käyttäminen ovat hankaloittaneet ja hidastaneet ajoneuvojen kehitystyötä vuosien ajan. Nämä haasteet ovat korostuneet entisestään, kun monimutkaisiksi ohjelmistokokonaisuuksiksi muovautuneet sähköajoneuvot valtaavat markkinaa. DonutOS tuo koko kehitysprosessin yhteen ympäristöön, joka mahdollistaa suunnittelun, simuloinnin, validoinnin ja ajoneuvojen käyttäytymisen analysoinnin ennen kuin fyysinen laitteisto on olemassa.

“DonutOS tarjoaa ajoneuvovalmistajille mahdollisuuden suunnitella koko ajoneuvon, aina laitteistosta ohjelmistoon ja käyttäytymiseen, yhtenä digitaalisena kokonaisuutena. Tavoitteenamme on auttaa pienempiä alan yrityksiä etenemään nopeammin, vaikka resurssit eivät olisikaan suurten ajoneuvovalmistajien tasolla. Yrityksen koolla ei näkemyksemme mukaan pitäisi olla merkitystä, kun puhutaan innovaatioista. DonutOS:n myötä haluamme yhdenvertaistaa alaa ja tuoda edistykselliset kehitysmenetelmät kaikkien ulottuville”, kertoo Donut Labin toimitusjohtaja Marko Lehtimäki.

Yhtenäinen tapa rakentaa sähköajoneuvoja

Perinteinen ajoneuvokehitys perustuu peräkkäisiin vaiheisiin: fyysisiin prototyyppeihin, laboratoriotesteihin, ratatesteihin ja myöhäiseen ohjelmistointegraatioon. DonutOS korvaa tämän kaiken yhdellä alustalla, jossa mekaaniset, sähköiset, käyttäytymis-, sensori- ja käyttöliittymäjärjestelmät kehittyvät rinnakkain. Tämä tarkoittaa, että:

Kehityssyklit, jotka ennen veivät vuosia, voidaan tiivistää kuukausiin tai jopa viikkoihin

Startup-yritykset voivat rakentaa ajoneuvoja samalla tasolla kuin suuret autonvalmistajat, ilman massiivisia kehitystiimejä

Valmistajat voivat leikata prototyyppien kustannuksia ja varmistaa ajoneuvon toimintaa olosuhteissa, joita olisi käytännössä hankala tai jopa mahdoton toteuttaa

Ohjelmistomääritteiset ajoneuvojen strategiat muuttuvat aidosti toteuttamiskelpoisiksi, kun päivitykset ja uudet ominaisuudet voidaan suunnitella, testata ja ottaa käyttöön sekä digitaalisissa että fyysisissä ajoneuvokannoissa täysin yhdenmukaisesti

Digital Twin 2.0: simuloinnista todelliseen järjestelmien tasavertaisuuteen

Aiemmat digitaaliset kaksoset mallinsivat vain osia ajoneuvosta, eivät koko järjestelmän käyttäytymistä. DonutOS:n Digital Twin 2.0 tarjoaa interaktiivisen virtuaalisen ajoneuvon, joka jäljittelee jokaista järjestelmää, sensoria, ohjausyksikköä ja datavirtaa. Suunnittelijat voivat nyt:

Testata, miten sähköajoneuvo reagoi todelliseen fysiikkaan, ympäristön olosuhteisiin ja sensorien ärsykkeisiin jo ennen valmistusta

Tarkkailla koko telemetria- ja dataväylän toimintaa täsmälleen niin kuin se tapahtuisi oikeassa ajoneuvossa

Ottaa käyttöön saman ohjelmiston ja logiikan fyysisessä ajoneuvossa varmistaen jatkuvuuden digitaalisen suunnitelman ja todellisen suorituskyvyn välillä

Innovaation tukeminen eri tasoilla

DonutOS mahdollistaa pienille tiimeille pääsyn edistyksellisiin kehitystyökaluihin, kun taas suuremmat alkuperäisvalmistajat (OEM) voivat sujuvoittaa prosessejaan työskentelemällä yhden jaetun mallin pohjalta. DonutOS on rakennettu Donut-alustalle, mikä tarjoaa välittömän polun tuotantoon sen sijaan, että valmistuksessa jäätäisiin testaustasolle.

Osana julkaisua Donut Lab on käynnistänyt Global Innovators Program -ohjelman, joka tarjoaa varhaisessa vaiheessa oleville alan yrityksille ensimmäisten joukossa pääsyn uuteen teknologiaan, räätälöityä kehitystukea ja edullisempaa hinnoittelua.

DonutOS:n yleinen saatavuus ilmoitetaan myöhemmin.