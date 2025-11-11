Digital Workforcelle sopimuksen jatko ja laajennus Portsmouth Hospitals University (PHU) NHS Trustin kanssa
Lehdistötiedote 20.11.2025
Yhteistyömme Portsmouth Hospitals Universityn (PHU) NHS Trustin kanssa vahvistuu uudella kolmen vuoden sopimuksella, jonka puitteissa Digital Workforce Services Oyj jatkaa älykkäiden automaatiopalveluiden toimittamista ja laajentamista yhteistyössä Trustin ja kumppanimme PSTG Ltd:n kanssa.
Iso-Britannian NHS (National Health Service) on mittakaavaltaan ja laajuudeltaan yksi Euroopan suurimmista terveydenhuoltojärjestelmistä: yli 220 sairaanhoitopiiriä, jotka palvelevat 56 miljoonaa ihmistä, 1,4 miljoonaa työntekijää, taustalla 190 miljardin punnan budjetti ja 10 miljardin punnan panostus digitaaliseen, dataan ja tekoälyyn.
Jatkosopimus kuvastaa vahvan yhteistyön ja luottamuksen suhdetta, jonka olemme rakentaneet PHU:n kanssa heidän automaatiomatkansa alusta lähtien. Olemme iloisia voidessamme jatkaa tukeamme PHU:lle vastaten heidän kehittyviin automaatiokykyihinsä ja vaatimuksiinsa sekä mukauttaen rooliamme heidän poikkeuksellisen sisäisen asiantuntemuksensa kehittämiseen.
Uusi sopimus sisältää palveluiden jatkamisen kolmella vuodella. Lisäksi mukana on uutena liiketoimintaprosessien hallinnointi (Business Process Automation, BPA), orkestrointi ja älykäs asiakirjojen käsittely (Intelligent Document Processing, IDP) sekä 24/7 häiriönhallintapalvelu. Näiden tavoitteena on vahvistaa operatiivista resilienssiä. Lisäksi ne tukevat organisaation kehityssuunnitelmaa kohti agenttisia automaatioratkaisuja, jotka toimivat älykkäästi, mukautuvat dynaamisesti ja moninkertaistavat digitaalisten työntekijöiden vaikutuksen hoitopoluissa.
Olemme erittäin ylpeitä voidessamme jatkaa tätä kumppanuutta, joka perustuu yhteistyöhön, luottamukseen ja yhteiseen kunnianhimoon. Yhteistyömme kautta edistämme innovaatioita, muutosta ja parempia tuloksia NHS:n henkilöstölle ja potilaille.
Chris Price, terveydenhuollon liiketoiminnan kehitysjohtaja Iso-Britannia, Digital Workforce Services Oyj:
"Alusta alkaen tämä on ollut todellinen kumppanuus: tiedon jakamista ja kestävän automaatiokyvykkyyden rakentamista, joka tuottaa pysyvää arvoa NHS:lle."
Enzo Daniele, toimitusjohtaja, PSTG Ltd:
"Olemme ylpeitä voidessamme jatkaa innovointia Portsmouth Hospitals University NHS Trustin kanssa varmistaen, että automaatio tuo mitattavia hyötyjä henkilökunnalle ja potilaille."
Lisätietoja:
Christopher Price, Business Development Director, Healthcare UK & Ireland, Digital Workforce Services Oyj christopher.price@digitalworkforce.com
Tietoja Digital Workforce Services Oyj:stä
Digital Workforce Services Oyj (Nasdaq First North: DWF) on johtava liiketoiminnan automaatioon ja teknologiaratkaisuihin keskittynyt palveluntarjoaja. Digital Workforce Outsmart -alustan ja palveluiden avulla – mukaan lukien tekoälyagentit – organisaatiot voivat uudistaa tietotyötä, säästää kustannuksia, kiihdyttää digitalisaatiota, kasvattaa liikevaihtoa sekä parantaa asiakaskokemusta. Yli 200 suurta asiakasta käyttää yhtiön palveluita työn kehittämiseen automaation ja tekoälyagenttien avulla. Digital Workforcella on erityisen vahva kokemus terveydenhuollon hoitopolkujen sekä kliinisten ja hallinnollisten prosessien automatisoinnista, jolla vähennetään hoitohenkilökunnan työtaakkaa, parannetaan potilasturvallisuutta ja vapautetaan aikaa potilastyölle. e18 Innovation -yrityskaupalla yhtiö on vahvistanut asemaansa terveydenhuollon hoitopolkujen automatisoinnissa Isossa-Britanniassa. Keskitymme toistettaviin, tulospohjaisiin käyttötapauksiin ja toimimme tinkimättömästi tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Yhtiö on perustettu vuonna 2015, ja sen palveluksessa on yli 200 automaation ammattilaista Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa, Irlannissa sekä Pohjois- ja Keski-Euroopassa. Visiomme: Transforming Work – Beyond Productivity. https://digitalworkforce.com
