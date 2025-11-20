Fingrid on ottanut asteittain käyttöön liittymissopimustiedustelumenettelyn. Sen tavoitteena on auttaa ylläpitämään ajantasaista tilannekuvaa sekä varmistaa, ettei kantaverkon siirtokykyä ylitetä ja että muiden verkkoyhtiöiden kautta tapahtuvista liitynnöistä sovitaan reiluilla ja yhteisillä periaatteilla. Aluksi menettely koski eteläisen Suomen suuria teollisia kulutuskohteita sekä sähkövarastoja.

Hyvien kokemusten johdosta ja käytännön yhdenmukaistamiseksi liittymissopimustiedustelumenettely laajenee teollisen kokoluokan* kulutuskohteille ja sähkövarastoille koko Suomessa. Vuoden 2026 alkupuolella menettely on tarkoitus ottaa käyttöön myös tuotantohankkeille.

Liittymissopimustiedustelussa Fingridiltä tulee pyytää hyväksyntä kulutusta tai sähkövarastoa koskevan liittymissopimuksen tekemiseksi tai olemassa olevan liittymissopimuksen tehon korottamiseksi myös muiden verkkoyhtiöiden kautta tapahtuvista liitynnöistä uuden menettelyn mukaisesti.

Liittymissopimustiedustelun voi tehdä, kun liitettävä hanke täyttää seuraavat kriteerit:

1. Liitettävällä hankkeella on lainvoimainen kaava ja lainvoimainen rakennus- tai rakentamislupa.

2. Mikäli hankkeen liityntä edellyttää vähintään 110 kV liittymisjohdon rakentamisen, liittymisjohdon lunastuslupahakemus tulee olla jätettynä viranomaiselle.

Fingridin vastaus on voimassa kaksi kuukautta, jonka aikana liittymissopimus on tehtävä tai tiedustelu mitätöityy.

Lisätietoja:



Petri Parviainen, yksikön päällikkö, kantaverkkopalvelut, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5282

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi



*ei koske alle 5 MW sähkövarastoja ja alle 10 MW kulutuskohteita, paitsi Jyväskylän, Tampereen ja Turun seudulla ei koske alle 1 MW sähkövarastoja ja alle 2 MW kulutuskohteita



