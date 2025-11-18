Kutsu medialle: Urheilu Mehiläisen tutkimus: Ajavatko paineet urheilijoita päihteisiin?
Kutsu mediatilaisuuteen ti 2.12.2025 klo 13.00
Urheilijat kamppailevat uransa aikana suorituspaineiden, stressin ja univaikeuksien kanssa, mutta ajavatko paineet urheilijoita päihteisiin? Miten päihteiden käyttö näkyy urheilijoiden, joukkueiden ja seurojen arjessa?
Urheilu Mehiläinen selvitti asiaa tuoreella kyselytutkimuksella, johon vastasi reilu 100 urheilijaa ja 50 valmentajaa. Vastaukset näyttävät kuvaa päihteiden käytöstä, jossa urheilijat eivät pärjää keskivertosuomalaista paremmin. Nousevina trendeinä tutkimuksessa nousevat esiin nikotiinipussit ja kannabis.
Kerromme lisää Urheilu Mehiläisen kyselytutkimuksen tuloksista sekä uusimmista kansainvälisistä tutkimuksista mediatilaisuudessa tiistaina 2.12. klo 13.00. Tilaisuudessa puhumassa Mehiläisen asiantuntijat, päihdelääkäri Kaarlo Simojoki sekä liikuntalääketieteeseen erikoistuva lääkäri Riina Komonen. Aiheesta paikan päällä keskustelemassa myös Tampereen Ilveksen jalkapalloilija, entinen maajoukkuepelaaja Roope Riski.
Tilaisuuden jälkeen on mahdollisuus haastatteluihin.
AIKA: tiistaina 2.12.2025 klo 13.00
PAIKKA: Mehiläinen, Arkadiankatu 6, Helsinki
ETÄYHTEYS: Osallistua voi myös etänä Teams-linjoilla. Linkin saat ilmoittautumisen yhteydessä.
ILMOITTAUTUMISET: ma 1.12. mennessä Mehiläisen viestintään:
minna.kontulainen@mehilainen.fi p. 0405176194
Lämpimästi tervetuloa!
