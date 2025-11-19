WattHub avaa Alankomaiden suurimman julkisen raskaan kaluston suurteholatausalueen Rotterdamin satamassa – hollantilais-suomalaisen yhteistyön tulos Virran ja Kempowerin kanssa

Hollantilainen WattHub avasi tänään virallisesti uuden, raskaalle kalustolle tarkoitetun julkisen suurteholatauskeskuksen Rotterdamin satamassa Maasvlakten alueelle. Hanke on toteutettu suomalaisten teknologiakumppaneiden Virran ja Kempowerin kanssa. Raskaan kaluston latauskenttä on Maasvlakten ensimmäinen ja Alankomaiden suurin julkinen raskaan kaluston pikalatausalue 400 kW DC-latauspisteiden lukumäärällä mitattuna. Se kasvattaa latauskapasiteettia juuri siellä, missä logistiikan tarve on suurin. Alue on avoinna ympäri vuorokauden, ja läpiajoon suunniteltu rakenne helpottaa asiointia.

”Pidämme Maasvlakten latausaluetta päästöttömän logistiikan ja rakentamisen merkittävänä mahdollistajana. Se tukee satamaliikennettä, kaupunkilogistiikkaa ja lähialueen työmaita ja auttaa kuljetusyrityksiä täyttämään tämän vuoden alussa voimaan tulleiden päästöttömien kaupunkilogistiikkavyöhykkeiden vaatimukset”, sanoo WattHubin toimitusjohtaja Gerben van den Berg.

”Markkinoiden johtavien energianhallintaominaisuuksien ja raskaan kaluston lataustarpeisiin keskittyvän lähestymistavan ohella Virta tarjoaa huippuluokan käyttäjäkokemuksen, paikalliseen asiakastuen ja asiantuntemukseen”, Van den Berg jatkaa.

”Lippulaivahanke yhdistää Alankomaiden kunnianhimoisen vision raskaan kaluston sähköistämisen vauhdittamisesta suomalaiseen edistykselliseen lataus- ja energianhallintaosaamiseen. Uskomme, että sillä tulee olemaan tärkeä rooli, kun Rotterdamin satamassa ja sen ympäristössä toimivat raskaan kaluston kuljetusyritykset siirtyvät sähköisten ajoneuvojen käyttöön”, kertoo Anne Bood, Virran Benelux-alueen ja Ison-Britannian myyntijohtaja.

