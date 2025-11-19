WattHub avaa Alankomaiden suurimman julkisen raskaan kaluston suurteholatausalueen Rotterdamin satamassa – hollantilais-suomalaisen yhteistyön tulos Virran ja Kempowerin kanssa
Maasvlakten alueella sijaitseva 5 000 m²:n laajuinen latauskenttä sisältää ensimmäisessä vaiheessa 30 Kempowerin 400 kW DC-pikalatauspistettä sekä viisi 250 kW AC-latauspistettä. Virran sähköajoneuvojen lataus- ja energianhallinta-alustalla 24/7 toimiva latauskenttä palvelee kaikkia sähkökuorma-autoja varauspohjaisella mallilla ja joustavalla hinnoittelulla. Kentän avaaminen on merkittävä askel kohti luotettavaa päästötöntä logistiikkaa ja rakentamista Rotterdamin satamassa ja sieltä lähtevillä kuljetusreiteillä.
Hollantilainen WattHub avasi tänään virallisesti uuden, raskaalle kalustolle tarkoitetun julkisen suurteholatauskeskuksen Rotterdamin satamassa Maasvlakten alueelle. Hanke on toteutettu suomalaisten teknologiakumppaneiden Virran ja Kempowerin kanssa. Raskaan kaluston latauskenttä on Maasvlakten ensimmäinen ja Alankomaiden suurin julkinen raskaan kaluston pikalatausalue 400 kW DC-latauspisteiden lukumäärällä mitattuna. Se kasvattaa latauskapasiteettia juuri siellä, missä logistiikan tarve on suurin. Alue on avoinna ympäri vuorokauden, ja läpiajoon suunniteltu rakenne helpottaa asiointia.
”Pidämme Maasvlakten latausaluetta päästöttömän logistiikan ja rakentamisen merkittävänä mahdollistajana. Se tukee satamaliikennettä, kaupunkilogistiikkaa ja lähialueen työmaita ja auttaa kuljetusyrityksiä täyttämään tämän vuoden alussa voimaan tulleiden päästöttömien kaupunkilogistiikkavyöhykkeiden vaatimukset”, sanoo WattHubin toimitusjohtaja Gerben van den Berg.
”Markkinoiden johtavien energianhallintaominaisuuksien ja raskaan kaluston lataustarpeisiin keskittyvän lähestymistavan ohella Virta tarjoaa huippuluokan käyttäjäkokemuksen, paikalliseen asiakastuen ja asiantuntemukseen”, Van den Berg jatkaa.
”Lippulaivahanke yhdistää Alankomaiden kunnianhimoisen vision raskaan kaluston sähköistämisen vauhdittamisesta suomalaiseen edistykselliseen lataus- ja energianhallintaosaamiseen. Uskomme, että sillä tulee olemaan tärkeä rooli, kun Rotterdamin satamassa ja sen ympäristössä toimivat raskaan kaluston kuljetusyritykset siirtyvät sähköisten ajoneuvojen käyttöön”, kertoo Anne Bood, Virran Benelux-alueen ja Ison-Britannian myyntijohtaja.
Lisätietoja medialle:
WattHub:
Gerben van den Berg, CEO
gerben.vandenberg@watthub.nl
Virta:
Esa Pekka Nykänen
Communications Director
esa-pekka.nykanen@virta.global
puh. +358 40 595 3135
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Esa-Pekka NykänenCommunications DirectorPuh:+358405953135Esa-Pekka.Nykanen@virta.global
Kuvat
Tietoja Virrasta ja WattHubista
Tietoja WattHubista:
Vieraile osoitteessa www.watthub.nl/over-ons/
Tietoja Virrasta:
Helsingissä päämajaansa pitävä Virta on globaali teknologiayritys, jonka missio on vauhdittaa sähköisen liikkumisen murrosta mahdollistamalla kannattavat latausliiketoiminnat ja integroimalla sähköautot (EV) osaksi päästöttömiä energiajärjestelmiä. Digitaalinen Virta EV Charging & Energy -alusta tarjoaa kattavan valikoiman ratkaisuja, mukaan lukien latausverkkojen ja liiketoiminnan hallinta, transaktiot, hinnoittelu, maksut ja laskutus, kuljettaja- ja kalustopalvelut, roaming, energianhallinta ja virtuaalivoimalapalvelut. Virta EV Charging & Energy -alustalla hallinnoidaan yli 120 000 latauspistettä 36 maassa Euroopassa ja Kaakkois-Aasiassa yli 1 000 latausliiketoiminnan toimijan toimesta, edustaen mm. energiayhtiöitä, polttoainejakelijoita, toimitilakiinteistöjä ja autoteollisuutta. Virrralla on 40 patenttiperhettä, jotka keskittyvät energianhallintakyvykkyyksiin, mukaan lukien Vehicle-to-Grid (V2G) -teknologia, jotka ovat olennaisia tulevassa yhdistetyn energian ja liikkumisen ekosysteemissä.
Virta on ollut Financial Timesin FT 1000 -listalla Euroopan nopeimmin kasvavista yrityksistä kuutena peräkkäisenä vuotena, ja sen kasvu vuosina 2014–2024 toi yhtiölle Euroopan pitkäaikaisen kasvun mestarin tittelin. Virta valittiin myös TIME-lehden ja Statistan toimesta yhdeksi ”World’s Top GreenTech Companies” -yrityksistä vuonna 2025. Lisätietoja: https://www.virta.global/
