Järvilinjan vahvistaminen etenee – voimajohtoyhteys Kajaanista Lapinlahdelle valmistui

Fingrid vahvistaa kantaverkkoon kuuluvaa Järvilinjaa rakentamalla Vaalan ja Joroisten välille 400 + 100 kilovoltin voimajohtoyhteyttä. Yhteyden avulla siirretään Pohjois-Suomessa tuotettua uusiutuvaa sähköä eteläisempään Suomeen, mahdollistaen sähkönkäytön kasvun ja fossiilisten polttoaineiden korvaamisen energiantuotannossa. Hanke on valmistuttuaan myös merkittävä vahvistus kantaverkkoon Itä-Suomessa ja mahdollistaa alueelle suunniteltujen teollisten investointien liittymisen kantaverkkoon.

”Järvilinja on yksi tärkeimmistä 400 kilovoltin voimajohtohankkeistamme, joilla kantaverkkoa vahvistetaan tällä hetkellä. Sen valmistumisella on merkittävä vaikutus Itä-Suomeen suunnitelluille investoinneille, sillä Järvilinjan vahvistaminen mahdollistaa osaltaan tuulivoimahankkeiden sekä sähköintensiivisten hankkeiden tehokkaamman liittämisen kantaverkkoon”, toimitusjohtaja Asta Sihvonen-Punkka toteaa.



Syksyn aikana Järvilinjan rakennustyöt ovat valmistuneet 110 kilovoltin voimajohdon osalta 95 kilometrin matkalla Kajaanin Vuolijoelta Lapinlahdelle, mikä varmistaa myös sähkön toimitusvarmuutta pohjoisen suunnalta etenkin Iisalmen ja Lapinlahden alueella.



Järvilinjan hankekokonaisuuteen kuuluu 291 kilometrin pituisen voimajohtoyhteyden vahvistamisen lisäksi uuden sähkö- ja kondensaattoriaseman rakentaminen Lapinlahden Alapitkään sekä viiden muun sähköaseman laajennustyöt. Uutta voimajohtoa on rakennettu pääsääntöisesti nykyisten voimajohtojen rinnalle ja pohjoisimmissa osissa niiden paikalle. Järvilinja kulkee kaikkiaan 12 kunnan alueella. Hanke on edennyt suunnitellusti ja valmistuu kokonaisuudessaan syksyllä 2026.



